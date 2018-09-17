Следственный комитет подтвердил убийство предпринимателя Бадри Шенгелии
Следственный комитет подтвердил убийство предпринимателя Бадри Шенгелии. Автомобиль известного в Петербурге бизнесмена был обстрелян из автомата. Возбуждено уголовное дело по статье «убийство».
Шенгелия был фигурантом дела о коррупции в руководстве Следственного комитета.
Комментарии7
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traxau_okurka 17 сентября 2018 | 17:36
Лихие 90-е простой тишина в сравнении с лихими путинскими.
eniro 17 сентября 2018 | 17:54
traxau_okurka: Да ладно Вам и ишакам ясно, что это украинская ДРГ.
opiatnovyi63 17 сентября 2018 | 17:54
traxau_okurka: Это называется хвалёная Будинская стабильность !
abuvgrobu 17 сентября 2018 | 17:39
Привет от Кумарина
platonnekafrin 17 сентября 2018 | 17:46
Зачистка, простите, защита свидетелей по-русск.
fikus74 17 сентября 2018 | 17:52
волки жрут друг друга.
hodak47 17 сентября 2018 | 17:52
А кто там глава следственного комитета? Что-то мы забыли...