Лефортовский суд Москвы оставил в СИЗО обвиняемого в госизмене ученого Виктора Кудрявцева

Врачи заключили, что 74-летний научный сотрудник Центрального НИИ машиностроения может содержаться под стражей, — сообщил ТАСС его адвокат Иван Павлов. По его словам, он просил отпустить Кудрявцева под залог в 3 миллиона рублей, но ему отказали. Защитник добавил, что у пожилого ученого серьезные заболевания, и его надо направить в больницу.

Кудрявцев обвиняется в передаче секретных сведений бельгийскому Фон Кармановскому институту гидродинамики, с которым ЦНИИмаш сотрудничал в рамках правительственного соглашения.