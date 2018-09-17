Минобороны Британии тестирует беспилотники и роботов для расследования химатак. Как пишет газета The Guardian, они могут заменить полицейских и сотрудников аварийных служб. Это снизит риски для личного состава.

Причиной стало применение в Солсбери химоружия «Новичок», в чем Лондон обвиняет Россию. Британский полицейский, который первым нашел отравленных россиян, попал в больницу.