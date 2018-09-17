Минобороны Британии тестирует беспилотники и роботов для расследования химатак
Минобороны Британии тестирует беспилотники и роботов для расследования химатак. Как пишет газета The Guardian, они могут заменить полицейских и сотрудников аварийных служб. Это снизит риски для личного состава.
Причиной стало применение в Солсбери химоружия «Новичок», в чем Лондон обвиняет Россию. Британский полицейский, который первым нашел отравленных россиян, попал в больницу.
Комментарии1
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
petervladov 17 сентября 2018 | 17:37
Минобороны Британии тестирует беспилотники и роботов для расследования химатак
================================
Пилите там этот бюджет жеймсы бонды-шеролкихолмсы.