Z Архив новостей новости
5 1 6 109
17:31, 17 сентября 2018

Минобороны Британии тестирует беспилотники и роботов для расследования химатак

Минобороны Британии тестирует беспилотники и роботов для расследования химатак. Как пишет газета The Guardian, они могут заменить полицейских и сотрудников аварийных служб. Это снизит риски для личного состава.

Причиной стало применение в Солсбери химоружия «Новичок», в чем Лондон обвиняет Россию. Британский полицейский, который первым нашел отравленных россиян, попал в больницу.

Комментарии

1

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

petervladov 17 сентября 2018 | 17:37

Минобороны Британии тестирует беспилотники и роботов для расследования химатак
================================
Пилите там этот бюджет жеймсы бонды-шеролкихолмсы.

Самое обсуждаемое

Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Право силы побеждает силу права Если бы все страны мира, в дела которых вмешивалась Америка, ввели санкции, США стали бы государством — абсолютным изгоем…

5 107 6 8402 16.09
Kсша, санкции, политика, мнения
Блоги

Наталья Каплан сестра Олега Сенцова

Олег Сенцов: «Я не верю уже в счастливый конец всей этой истории» Сам Олег пишет мне такое: «То что я скоро выйду и мы все счастливо заживем в Киеве я уже не верю. Как и во многое другое»...

5 83 6 12012 10.09
Kсенцов, общество, закон, мнения
Голосование
Готовы ли вы пожертвовать просмотром зарубежных блокбастеров ради поддержки отечественного кинематографа?
5 106 6 16342 10.09
Новости

Минобороны РФ обвиняет группу, которая выясняла обстоятельства гибели на  Украине малазийского Боинга, в фальсификации Как утверждают в российском оборонном ведомстве, видео о передвижении российского «Бука» по территории Украины, это анимация, сделанная на основе одной фотографии…

5 72 6 7887
Новости

Министерство обороны России сегодня представило новую информацию о гибели малазийского Боинга под Донецком Ракета, сбившая самолет, произведена в  Подмосковье в  1986 году и отправлена на Украину, откуда в Россию не возвращалась…

5 76 6 8497
Блоги

Боец смешанных единоборств Джеффри Монсон стал депутатом в Красногорске Об сообщает местное отделение «Единой России», от которого спортсмен участвовал в выборах…

5 207 6 25350 11.09
Kвласть, фото, события
Блоги

Люся Штейн муниципальный депутат

Протесты России. Никто ни за кого Если люди не готовы отбивать друг друга, идти на риски, поднять упавшего в давке – лучше им сидеть дома. Власть смеялась над нами в начале нулевых, а с 2011 года, наверное, заливается гомерическим хохотом…

5 88 6 18331 10.09
Kпротесты, политика, общество, мнения
Блоги

+ Брифинг Минобороны России по новым деталям катастрофы Boeing MH17 Брифинг Минобороны России по новым деталям катастрофы Boeing MH17 Ракета, сбившая самолет, произведена в Подмосковье в 1986 году и отправлена на Украину, откуда в Россию не возвращалась, — так сказал начальник Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны…

5 276 6 34272 12:03
8читать ;смотреть
Kукраина, катастрофы, конфликты, расследования, минобороны, видео, события
Блоги

Владимир Путин: Россия – миролюбивое государство. У нас нет и не может быть агрессивных планов С командного пункта глава государства наблюдал за ходом основного этапа манёвров «Восток-2018»...

5 182 6 23277 13.09
Kармия, путин, события
Блоги

+ «Я вызываю вас на поединок, где обещаю сделать из вас хорошую сочную отбивную» «Я вызываю вас на поединок, где обещаю сделать из вас хорошую сочную отбивную» Глава Росгвардии Виктор Золотов вызвал на дуэль Алексея Навального в ответ на опубликованные ФБК данные о нарушениях ведомства при закупках…

5 1529 6 200677 11.09
8читать ;смотреть
Kнавальный, росгвардия, политика, видео, события
Блоги

Вадим Радионов журналист латвийской радиостанции BALTKOM

Шахназаров на Вaltkom: в России нет альтернативы Путину Сегодня в России нет персоны способной заменить нынешнего президента. Путин занимает то место, которое он должен занимать",— отметил Шахназаров

5 114 6 15029 12.09
Kкультура, творчество, искусство, события
Блоги

+ Владимир Путин и Си Цзиньпин вместе приготовили блины Владимир Путин и Си Цзиньпин вместе приготовили блины Российский президент оценил мастерство китайского коллеги…

5 64 6 8574 11.09
8читать ;смотреть
Kобщество, фото, видео, путин, события
Блоги

Максим Миронов Профессор IE Business school (Мадрид)

Разговор с Сергеем Алексашенко о 90-х и не только Проблема была на стороне бюджета, и мы достаточно хорошо понимали, что изменениями валютного курса мы ее точно не улучшим, а можем ухудшить…

5 63 6 16977 10.09
Kэкономика, рф, история, финансы, политика, события
Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

Олег Сенцов может умереть в любой момент Всю полноту ответственности за жизнь Олега Сенцова несет лично Путин. Не ФСИН, не генерал Москалькова, не тюремщики, не врачи колонии — все они только выполняют указания, — не они, а лично Владимир Путин…

5 46 6 7021 14.09
Kобщество, сенцов, власть, мнения
Голосование
На ваш взгляд, на какую аудиторию рассчитано интервью с Петровым и Бошировым?
5 74 6 11190 13.09
Голосование
Как должен Навальный ответить Золотову?
5 53 6 8446 11.09

Популярное за неделю

Новости

Минобороны РФ: Ракета, сбившая малазийский Боинг в Донбассе, принадлежала Украине Об этом сообщил начальник главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны, генерал-лейтенант Николай Паршин…

5 96 6 60799
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Коль скоро вызов исходил от Золотова, то, согласно всем дуэльным кодексам, право выбора оружия принадлежит Навальному. И если у него есть хотя бы капля ума, он должен выбрать пенсионеров…

5 61 6 185623 12.09
#слушать 50:51 8читать ;смотреть $скачать 11.6 МБ
Голосование
Как бы вы оценили выступление Золотова?
5 127 6 36240 12.09
Блоги

ААВ-старший Эхо Москвы

Что меня больше всего поразило в интервью «Не хотим, чтобы нас узнавали, не хотим, чтобы нас фоткали» — говорят люди, пришедшие не в газету, не на радио, а на телевидение — ну чтоб теперь точно узнавали…

5 420 6 332814 13.09
Kобщество, расследования, скрипаль, мнения
Блоги

+ «Я вызываю вас на поединок, где обещаю сделать из вас хорошую сочную отбивную» «Я вызываю вас на поединок, где обещаю сделать из вас хорошую сочную отбивную» Глава Росгвардии Виктор Золотов вызвал на дуэль Алексея Навального в ответ на опубликованные ФБК данные о нарушениях ведомства при закупках…

5 1529 6 200677 11.09
8читать ;смотреть
Kнавальный, росгвардия, политика, видео, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7269901
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3662335

Сегодня в эфире