США обвинили РФ в помощи спецслужбам КНДР в убийстве брата Ким Чен Ына с использованием нервно-паралитических веществ

США обвинили Россию в помощи спецслужбам КНДР в убийстве брата Ким Чен Ына с использованием нервно-паралитических веществ. Это заявила американский постпред при ООН Никки Хейли, — сообщает ТАСС. По ее словам, Вашингтон располагает доказательствами того, что Россия систематически нарушает международные санкции против КНДР, — передает Reuters. Накануне газета The Wall Street Journal со ссылкой на новый доклад ООН сообщила о том, что Россия и Китай поставляют Северной Корее топливо, несмотря на запрет, и помогают Пхеньяну получать средства в обход санкций, в том числе от поставок оружия.