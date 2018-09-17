США обвинили РФ в помощи спецслужбам КНДР в убийстве брата Ким Чен Ына с использованием нервно-паралитических веществ
США обвинили Россию в помощи спецслужбам КНДР в убийстве брата Ким Чен Ына с использованием нервно-паралитических веществ. Это заявила американский постпред при ООН Никки Хейли, — сообщает ТАСС. По ее словам, Вашингтон располагает доказательствами того, что Россия систематически нарушает международные санкции против КНДР, — передает Reuters. Накануне газета The Wall Street Journal со ссылкой на новый доклад ООН сообщила о том, что Россия и Китай поставляют Северной Корее топливо, несмотря на запрет, и помогают Пхеньяну получать средства в обход санкций, в том числе от поставок оружия.
Комментарии17
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tvitov66 17 сентября 2018 | 17:36
Завтра мы узнаем что у них там негров тоже мы линчивали - РЕПУТАЦИЯ однако!
petervladov 17 сентября 2018 | 17:40
tvitov66: Завтра мы узнаем что у них там..
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Завтра вам на дождях и радиосвободах расскажут шо путин опят каго то атравил.
tvitov66 17 сентября 2018 | 17:44
petervladov: а может начнем с Троцкого и ледоруба?
petervladov 17 сентября 2018 | 17:46
tvitov66: а может начнем с Троцкого и ледоруба?
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Давай там, начинай. Шо Путин убил Кеннеди тоже не забудь.
hodak47 17 сентября 2018 | 17:49
petervladov: Не,путин не мог. Он у Кобаевой был в это время...
chernyij 17 сентября 2018 | 17:55
tvitov66: Мировой козёл отпущения, теперь надолго и, всё-таки, заслуженно
venezianez49 17 сентября 2018 | 17:56
tvitov66:
А ещё мы в Лимпопо крокодилов запустили.
Об этом всем давно известно.
hiryrg 17 сентября 2018 | 17:39
Вот те раз? "Новичок"? Опять мы?
severnaya_storonaa 17 сентября 2018 | 17:42
Видно, доклад МО попал прямо в глаз, бред собачий сочиняют на ходу.
severnaj 17 сентября 2018 | 17:42
"Раска Федераска" , она такая :-))) Это не я - это известный политический деятель Депутат Мэнсон, кажется
shlevet 17 сентября 2018 | 17:43
Господи, а чем брат то не угодил России?
eniro 17 сентября 2018 | 17:44
Я так понимаю, очередные санкции на подходе? Готовьтесь к распространению облигаций выигрышного займа и к соревнованиям "Кто больше возьмет".
jetsam 17 сентября 2018 | 17:47
да мы не знали. ким не сказал. он, вообще, рф ничего не говорит.
только китайцам. а те - нам не говорят и денег не дают.
и, вообще, рф напоминает бальзоминова (Женитьба Бальзаминова), когда
он помогал гусару девушку умыкнуть....
abuvgrobu 17 сентября 2018 | 17:48
"По словам Хейли, Москва должна прекратить эти «нарушения» и сохранять давление на Пхеньян, даже если это экономически не выгодно. !
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Умники какие.. А кто это сказал, что "Москва должна" ? Пусть-ка они американских бизнесменов призывают деллать что-либо, особенно если им это не выгодно..
alexeycapitan 17 сентября 2018 | 17:49
Ахаха! Такими темпами и загадка века, кто же развалил часовню будет раскрыта американцами! Ахаха!
andy66 17 сентября 2018 | 17:54
репутация у РФ такая что уже можно поверить во что угодно )))
Кстати, никто не помнит, болгарского диссидента Маркова отравили, уколов отравленным зонтиком (яд был предоставлен КГБ в порядке шефской помощи "болгарским товарищам"...)
Французы сняли веселый фильм с Ришаром на эту тему;
Россия - щедрая душа, всем помогает
sergo_25_26 17 сентября 2018 | 17:55
Да против репутации не попрёшь. Еще санкций подкинут.