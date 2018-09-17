Зам главреда агентства «Россия сегодня» Маргариты Симоньян Олег Осипов официально назначен пресс-секретарем Медведева

Заместитель главреда агентства «Россия сегодня» Маргариты Симоньян Олег Осипов официально назначен пресс-секретарем Дмитрия Медведева. О том, что глава правительства подписал соответствующее распоряжение, журналистам сообщил сам Осипов, — передает «Интерфакс».

Прежний пресс-секретарь, Наталья Тимакова, которая работала с Медведевым 12 лет, перешла на должность зампреда «Внешэкономбанка».