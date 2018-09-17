Зам главреда агентства «Россия сегодня» Маргариты Симоньян Олег Осипов официально назначен пресс-секретарем Медведева
Заместитель главреда агентства «Россия сегодня» Маргариты Симоньян Олег Осипов официально назначен пресс-секретарем Дмитрия Медведева. О том, что глава правительства подписал соответствующее распоряжение, журналистам сообщил сам Осипов, — передает «Интерфакс».
Прежний пресс-секретарь, Наталья Тимакова, которая работала с Медведевым 12 лет, перешла на должность зампреда «Внешэкономбанка».
Комментарии10
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
mikhail_spb_ 17 сентября 2018 | 17:11
Врун из лживого рупора кремлежуликов занял место врушки младшего члена, которая удачно соскочила на жирную банковскую синекуру.
alladinov_03 17 сентября 2018 | 17:25
«Прежний пресс-секретарь, Наталья Тимакова, которая работала с Медведевым 12 лет, перешла на должность зампреда «Внешэкономбанка»»
Должность пресситутки не требует никаких талантов кроме беспринципности, наглости и умения не краснее брехать. Таков непреложный мединский факт. Должность же зампреда "Внешэкономбанка", напротив, подразумевает высочайшую квалификацию, которая если у Натуськи Тимаковой когда-то и была (хахахахаха), за 12 лет утеряна безвозвратно. И с какого же она возглавляет на должности зампреда такой крупный банк? Только потому, что б. ейный начальник, и тогда не отличающийся умом, был во время оно с какого-то буя председателем Совета директоров Газпрома? Ну почему же они, сцуко, так Россию ненавидят?
kindman_a 17 сентября 2018 | 17:26
mikhail_spb_:
"...Награжден Орденом Дружбы, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, нагрудным знаком "За заслуги в области сетевых информационных технологий" министерства печати и массовых коммуникаций РФ.."
==============================================
Значит - отпетый пропагандон, клейма негде ставить.
seryj_wolk 17 сентября 2018 | 17:12
Лгуны-пропагандисты нынче в рфии в почете, а не те, кто что-то полезное может сделать.
tadolg 17 сентября 2018 | 17:12
Отборнейшие кадры отборнейшего издания отборнейшему премьеру.
abuvgrobu 17 сентября 2018 | 17:18
Судя по тому, что одной из заметных вех его биографии называют освещение им празднования 1000 летия Казани, следующей такой его вехой будет репортаж о высадке марсин на Землю.
viktorova 17 сентября 2018 | 17:19
Неужели Медведев совсем ничего такого не делает, что не надо было бы перевирать?
Судя по назначению - врать про Медведева надо всегда.
zhrv 17 сентября 2018 | 17:23
Жаль, что Мишу Леонтьева не поставили. Вот парочка была бы!
neyexo 17 сентября 2018 | 17:33
Маргарите тоже теперь подыщут новую работу.
yralez 17 сентября 2018 | 17:53
Наводит на мысль о связях медведева с ЛГБТ