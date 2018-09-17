Союз журналистов России потребовал прекратить преследование главного редактора пермского интернет-издания

Владислав Аскариди был задержан после публикации, связанной с протестной акцией 9 сентября.

Союз журналистов России намерен обратиться в прокуратуру в связи с действиями пермских силовиков. Четыре сотрудника службы безопасности сегодня задержали Владислава Аскариди – главного редактора интернет-издания properm.ru. Это произошло у офиса редакции и, якобы, было связано с неповиновением журналиста полицейским на митинге 9 сентября. Аскариди был задержан и в тот день, в ходе акции. Тогда он сказал полицейским, что выполнял свои профессиональные обязанности, однако отпустили его лишь спустя семь часов.

Союз журналистов рассматривает действия пермского МВД как акцию устрашения и демонстрацию силы. Профессиональное объединение потребовало объяснений от полицейских в связи с задержанием Аскариди.

Журналисты из федеральных и региональных изданий страны подписали открытое письмо руководству пермских силовых структур с требованием отпустить Аскариди и принести ему извинения.