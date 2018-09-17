КПРФ подала первые иски о нарушениях на губернаторских выборах в Приморье

Об этом на стихийном митинге во Владивостоке заявил кандидат от КПРФ Андрей Ищенко. Накануне он лидировал вплоть до того, момента, когда были обработаны почти 98% протоколов, но затем внезапно «единоросс» и временно исполняющий обязанности главы региона Андрей Тарасенко, которого Владимир Путин лично поддержал перед вторым туром, вырвался вперед.

Коммунисты и независимые наблюдатели говорят о массовых фальсификациях. Андрей Ищенко призвал своих сторонников к бессрочной акции протеста. Об этом он сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы». Политик напомнил, что сегодня во Владивостоке состоялась акция в его поддержку, в которой приняли участие порядка 2000 человек. «Завтра мы всех пригласили туда же в 18.00. Будем проводить митинги, пока не будут пересчитаны голоса на участках в городах, где были зафиксированы нарушения», — отметил Ищенко.

Глава ЦИК Элла Памфилова не исключила, что итоги губернаторских выборов в Приморье могут быть пересмотрены.