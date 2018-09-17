КПРФ подала первые иски о нарушениях на губернаторских выборах в Приморье
Об этом на стихийном митинге во Владивостоке заявил кандидат от КПРФ Андрей Ищенко. Накануне он лидировал вплоть до того, момента, когда были обработаны почти 98% протоколов, но затем внезапно «единоросс» и временно исполняющий обязанности главы региона Андрей Тарасенко, которого Владимир Путин лично поддержал перед вторым туром, вырвался вперед.
Коммунисты и независимые наблюдатели говорят о массовых фальсификациях. Андрей Ищенко призвал своих сторонников к бессрочной акции протеста. Об этом он сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы». Политик напомнил, что сегодня во Владивостоке состоялась акция в его поддержку, в которой приняли участие порядка 2000 человек. «Завтра мы всех пригласили туда же в 18.00. Будем проводить митинги, пока не будут пересчитаны голоса на участках в городах, где были зафиксированы нарушения», — отметил Ищенко.
Глава ЦИК Элла Памфилова не исключила, что итоги губернаторских выборов в Приморье могут быть пересмотрены.
Комментарии5
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
pro_hanov 17 сентября 2018 | 17:17
Коммуняки слили протест в 2011ом, когда у них на выборах в Госдуму голоса отобрали. Банально купили папашу Зю жулики и воры. Думаю, что сейчас тоже вопрос будет решён, и «честь и совесть нашей эпохи» получит мзду. Ведь наши «коммунисты» - это не борцы за народное счастье, а спойлеры на зарплате.
vpu2011 17 сентября 2018 | 17:26
Смешно - русские в очередной раз мечутся между царями и коммунистами. На большее этого генофонда не хватает.
:-]
nkaznin 17 сентября 2018 | 17:54
vpu2011, зато у вас на Украине замечательный генофонд нацистских выкормышей.
tunis 17 сентября 2018 | 17:41
Что камуняки, что ер - два сапога пара.
Камуняки уже трижды за сто лет развалили Россию, и никакой вины за собой не видят
Эй, камуняки, где деньги партии, которые вы стырили в конце СССР? А где золотой запас СССР?
Притихарили и сидят, как не при делах. Вообще обнаглели.
nkaznin 17 сентября 2018 | 17:52
Это партии власти как раз и нужно. Признают выборы на 4 участках несостоявшимися, а может быть и во всём Приморье, после чего на повторных всё сделают чики пики, не подкопаешься. И в результате победит Тарасенко.
Не иски нужно подавать, а добиваться признания победы своего кандидата.
А Зюганов опять будет сопли жевать. Жуёт эти сопли уже с 1996-го года. Тошно смотреть на это всё.