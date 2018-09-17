Спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий назвал ложью новые данные Минобороны России о сбитом в Донбассе «Боинге»

Он призвал не обращать внимания на подобную информацию.

Сегодня в Минобороны России заявили о том, что пассажирский самолет 4 года назад был сбит украинской ракетой. Это установили по ее номеру, — сообщил начальник Главного ракетно-артиллерийского управления ведомства генерал-лейтенант Николай Паршин.

Ранее Международная следственная группа опубликовала доклад, согласно которому «Боинг» был сбит ракетой из установки «Бук», доставленной в Донбасс из России.