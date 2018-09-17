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17:00, 17 сентября 2018

Спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий назвал ложью новые данные Минобороны России о сбитом в Донбассе «Боинге»

Он призвал не обращать внимания на подобную информацию.

Сегодня в Минобороны России заявили о том, что пассажирский самолет 4 года назад был сбит украинской ракетой. Это установили по ее номеру, — сообщил начальник Главного ракетно-артиллерийского управления ведомства генерал-лейтенант Николай Паршин.

Ранее Международная следственная группа опубликовала доклад, согласно которому «Боинг» был сбит ракетой из установки «Бук», доставленной в Донбасс из России.

Комментарии

52

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drgonish 17 сентября 2018 | 17:03

выфсёврети

traxau_okurka 17 сентября 2018 | 17:04

drgonish: Почему я не верю путину, пескову, МО РФ? Просто потому, что сам не раз ловил их на лжи. Репутация, однако.

pro_hanov 17 сентября 2018 | 17:10

traxau_okurka: «Почему я не верю путину, пескову, МО РФ? »

Ну хоть Петрову с Бошировым Вы верите? )

danko_durka 17 сентября 2018 | 17:14

drgonish: как можно верить майданутому клоуну фашисту из рады.

rpmcmurphy 17 сентября 2018 | 17:27

Андрей Парубий призвал не обращать внимания на подобную информацию...

Дык, эта информация не для украинцев, можете не обращать внимание, эта инфа для родственников погибших голландцев, австралийцев, немцев и для правительства Малайзии.

opiatnovyi63 17 сентября 2018 | 17:38

danko_durka: После крымской авантюры вождя, после гибридных войн в Донбассе, в Сирии, после изобличения посланцев -киллеров из ГРУ, вмешательства воровской власти в выборы в США , после псевдодиспетчера из Испании, лётчика Волошина, распятых мальчиков, допингового скандала и прочей дезы и белиберды, кто ещё поверит этой позорной власти РФ??

skif_05 17 сентября 2018 | 17:42

opiatnovyi63:
Неужели США никак не смогли скрыть участие ВСУ в атаке на Боинг.
Можно же было как-то хакнуть МО РФ, чтобы у них не было никаких на Украину фактов.

skif_05 17 сентября 2018 | 17:14

pro_hanov:
К сожалению креляди выиграли это сражение, но не выиграли битву. Есть еще Скрипали, вмешательство России в выборы США и главное переход украинских православных из Московии под крыло нормальной патриархии.

danko_durka 17 сентября 2018 | 17:16

skif_05: мы за ценой не постоим. Если не получится, мы пожалуемся американцам.

kottigr1 17 сентября 2018 | 17:38

pro_hanov: А в чем состоит информативная часть данных МО РФ.. ? В том что ракеты к "Буку" собираются в Подмосковье и раньше никто не сомневался.. Показать сборочную документацию единственного завода собиравшего ракеты к "Буку", находящегося теперь на территории РФ не сложно.. Это всё равно как рассказать, что автомашина Лада собрана на заводе ВАЗ..
А где акты приема-передачи этих ракет конкретной воинской части ?
От предприятия-изготовителя должен быть акт приемки изделия от СА СССР. Должна быть и учетная карточка на каждую ракету, где отражено всё что с ней происходило..Должна быть автоматизированная система учета боевого оружия в составе МО СССР.. Где всё это у МО РФ ?
Показана запись в журнале, где данные внесены ОТ РУКИ.. Это возможно только на дублирующей основную документации. Если в журнал вносят данные от руки, то обязательно рядом вносят полную расшифровку ссылки на оригинал документа.
Туфта какая-то...

skif_05 17 сентября 2018 | 17:46

kottigr1:
В том что ракеты к "Буку" собираются в Подмосковье и раньше никто не сомневался.. Показать сборочную документацию единственного завода собиравшего ракеты к "Буку", находящегося теперь на территории РФ не сложно..
-----------------------
А вы не знаете коварство и хитрость Московской Орды? Намеренно же подгадали, чтобы выставить Украину перед Варфоломеем и Европой украинское руководство кровожадным и террористическим. Если от Украины не последует железобетонного опровержения, кремлевские ублюдки докажут еще, что Боинг был сбит Украиной не случайно, а намеренно.

parasuk_ 17 сентября 2018 | 17:49

kottigr1: Вообще-то, в 80-90 гг все от руки писалось. Так что истерика порашников понятно. Наверняка скоро выяснится, что вся документация на украинде сгорела или пошла на подтирку

kottigr1 17 сентября 2018 | 17:55

parasuk_: Вы считает, что только при Путине в Россию завезли печатные машинки ?

skif_05 17 сентября 2018 | 17:22

traxau_okurka:
Согласен. Да на этот раз кремляди действительно нарыли много фактов против ВСУ, но мир все равно никогда не встанет на сторону Московии.

tvitov66 17 сентября 2018 | 17:32

skif_05: ибо 13 окт. 2015 г. "Алмаз-Антей" имитировал подрыв "Боинга" на полигоне и ДОКАЗАЛ что ЭТО НЕ БУК! MH17 либо пал в честной дуэле с украинским СУ-25 (сбит израильской ракетой), либо напоролся на солцБЕРЦкий шпиль ... иль гору МонбланК

skif_05 17 сентября 2018 | 17:51

tvitov66:
Вот вы шутите, а мне не до шуток. Кремль этим своим шагом, дискредитировал украинскую демократию в глазах всей Европы. Если США не замнут в ближайшие 2-3 дня это страшное для Украины событие, то в Украине опять придут к власти пророссийские силы, а нынешняя проамериканская власть Украины, к сожалению будет раздавлена Ордой.

fekoff 17 сентября 2018 | 17:40

skif_05: нарыли много фейков против ВСУ, но не волнуйтесь - грош им цена в базарный день.

opiatnovyi63 17 сентября 2018 | 17:41

skif_05: А что стало с неким капитаном Волошиным, бледным и одновременно сильно покрасневшим?

gonduras_on_colima 17 сентября 2018 | 17:11

drgonish: // выфсёврети //
Нет, удод ватный, всё от путирастов чистая правда.
И километровый самолёт, и лётчик Волошин, и диспетчер Карлос, и выводы алмаз-антея.
И вот теперь подплыло новое дерьмо.
Так что всё правда, не заморачивайся, cocи дальше.

skif_05 17 сентября 2018 | 17:16

gonduras_on_colima:
Увы, на этот раз москальская орда нагадила Украину жестоко.
У Московии все-же больше разведывательных ресурсов.

danko_durka 17 сентября 2018 | 17:18

skif_05: мне жалко укрохохлов. Они на сайте изпорожняются, но не получается.

gonduras_on_colima 17 сентября 2018 | 17:32

skif_05: Всю мощь разведывательных ресурсов Московии можно было увидеть по делу Скрипалей.
Здесь тот редкий случай, когда шутить бесполезно: реальность всё равно окажется более ржачной, какие бы хохмы не придумали острословы.
И да, зачем нужны "разведывательные ресурсы", чтобы найти пару документов внутри своего же ведомства, потратив на это 4 месяца?
Можно услышать ответ на этот несложный вопрос?
А вот каких ресурсов на хватает Московии, так это интеллектуальных.
Здесь полный завал с диспетчером Карлосом и километровым самолётом, и вот теперь уже украинская ракета подлетела.

skif_05 17 сентября 2018 | 17:36

gonduras_on_colima:
Я все-же надеюсь, что Соединенные Штаты прикроют Украину от гнева бесхребетных европейцев. ВСУ сбили Боинг по случайности, по ошибке. считаю что Украину, как демократическое, прозападное государство надо простить.

shlevet 17 сентября 2018 | 17:19

gonduras_on_colima:
Интересно наблюдать как такие моральные уроды как ты защищают фашиков с Украины =)):-)

lion64__4 17 сентября 2018 | 17:06

свидомый поклонник Гитлера может много хрукать, но свидомитам это не поможет. Сами свидомые сбили, сами и отвечать.

testmeter 17 сентября 2018 | 17:19

lion64__4: "Сами свидомые сбили, сами и отвечать" ///
Осталось только выяснить, как именно сбили.
Тебе какая версия больше нравится: с СУ-25, с диспетчером Карлосом, летчиком Волошиным, али вот таперичная новая версия со славным городом Долгопрудным?

skif_05 17 сентября 2018 | 17:26

testmeter:
Запад все равно не встанет га сторону России. Украина нужна США для борьбы с Московской ордой.
И США никогда не предадут Украину, даже если московиты предъявят железобетонные доказательства.

testmeter 17 сентября 2018 | 17:40

skif_05: "даже если московиты предъявят железобетонные доказательства" /// Только вот пока что даже "доказательства" они предъявляют не железо-бетонные, а только дерьмово-говённые

rus095 17 сентября 2018 | 17:35

testmeter: Но ты же спокойно перевариваешь про Скрипалей и отравленную гречку и женщину в красном пальто и то что ликвидаторы летают по собственным документам и прямым рейсом из Москвы в Лондон, а не по " тропе проституток"- где все проходят без документов. Ты же перевариваешь что боевое ОВ , которое убивает тысячи людей не смогло убить никого,кроме какой то случайной проститутки.

osinizatorecha 17 сентября 2018 | 17:07

Палубий однако афтаритет.

kara 17 сентября 2018 | 17:07

есть номер ракеты и информация по ней от МО РФ,так пусть свою информацию дадут.

skif_05 17 сентября 2018 | 17:18

kara:
А не обязаны. Московии все равно никто не поверит, несмотря на эти почти железобетонные доказательства.

fekoff 17 сентября 2018 | 17:44

kara: вся интересующая вас информация есть на официальном сайте расследования.

equus 17 сентября 2018 | 17:08

Но объяснения дать придётся.

skif_05 17 сентября 2018 | 17:20

equus:
Кремль так заврался и дискредитировал себя, что цивилизованный мир может и не настаивать на объяснениях Украины.

shlevet 17 сентября 2018 | 17:12

Парубий это, на минутку тот, кто считает Гитлера самым большим демократом 20 века

jetsam 17 сентября 2018 | 17:16

странно обращать внимание на контору, что
доказательством предъявляет скрины из игры
или спутниковое фото километрового самолета Су,
которого через 3(!) года по ИХ(!!) же радарам там не было.

пущай сначала петрова с бошировым обучат складно врать,
тогда можно и про боинг гутарить....

skif_05 17 сентября 2018 | 17:28

jetsam:
К сожалению на этот раз кремлевские ублюдки нарыли много нехорошего про Украину.

isnowanaarene 17 сентября 2018 | 17:39

skif_05: Да не пыжься ты так, портяныч, очередные обосратушки.

skif_05 17 сентября 2018 | 17:55

isnowanaarene:
Неужели демократия в Украине опять схлопнется, а Путлер посадит на украинский престол очередного Янука. Почему США не вводят свои войска? Почему не сравняют с землей Даунбас и Лугандон, а этот ватный генетический мусор не отправит в газовые печи?

jetsam 17 сентября 2018 | 17:40

skif_05: точняк. об это боширов доложил или петров? вы лично наблюдали?
а с карлосом уже говорили? как он в болгарской тюрьме - не жмут его?

abuvgrobu 17 сентября 2018 | 17:24

А вы что, ожидали чег-то другого!??? Они всей сворой будут выть о том , что МО РФ-фейк подсунули, и пох им на все документы и записи переговоров!

fekoff 17 сентября 2018 | 17:47

abuvgrobu: а кто воет то? покрутили пальцем у виска и пошли дальше.

str12345 17 сентября 2018 | 17:24

что-то как-то не вижу задора. Только что в 60 минут услышал, что появилась эта инфа. Как много я пропустил

rico777 17 сентября 2018 | 17:25

От одной мысли, что в Нидерландах могут «обратить внимание» на эту информацию, а уж тем более сделать запрос в украмнскую военную часть у г-на Парубий очко с беличий глаз становится!))

skif_05 17 сентября 2018 | 17:39

rico777:
Если США наедут на Нидерланды, то ничего не произойдет. Украина зарекомендовала себя как нормальное, демократическое, антироссийское государство. США не дадут на растерзание Украину России и субтильным европейцам.

rico777 17 сентября 2018 | 17:54

skif_05: Украина -демократическое государство??? Акстись!!!
Просто кто же своих вечных должников топить будет?!))

parasuk_ 17 сентября 2018 | 17:30

Психуют порашники, а им еще наши либерашки вторят. Неспроста это :)

veniy_diktov 17 сентября 2018 | 17:33

...он призвал не обращать на это внимание..
А сам почему-то обращает - очередной высер от Андрюшки Парубия.

ox1 17 сентября 2018 | 17:39

Парубий - это голова.

vadimp 17 сентября 2018 | 17:40

"Он призвал не обращать внимания на подобную информацию."

Вот уж наоборот! Именно надо. Вранье оно чревато ...

sergo_25_26 17 сентября 2018 | 17:41

А я точно знаю что ракета с таким номером ушла в Молдавию. Я видел точно. И чем хуже моя версия? Эти пустозвоны в африканской форме как им можно верить.

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