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16:32, 17 сентября 2018

«Газпром» признал, что не может удовлетворить весь спрос на российский газ в Европе

«Газпром» признал, что не может удовлетворить весь спрос на российский газ в Европе. В компании пояснили, что это связано с имеющейся инфраструктурой. Об этом сообщает «Интерфакс»со ссылкой на гендиректора «Газпром Эспорта» Елену Бурмистрову.

Комментарии

20

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equus 17 сентября 2018 | 16:38

А кто ещё кроме "Газпрома" может поставлять российский газ в Европу..??

arye_11 17 сентября 2018 | 16:42

equus:
Америка, в первую очередь. Катар, Азербайджан, вскоре Израиль и Египет.
12 станций приема СПГ строится в Европе, этого хватит с лихвой.

danko1 17 сентября 2018 | 16:49

arye_11: Газпром только старые мощности и запасы использует.
\Только грабить, ни чего не создавая нового, умеют.
А газ и Туркмения поставлять может, которая и в Китай поставляет.
Китаю вообще российский газ не нужен, когда по существующим трубопроводам из Туркмении можно поставку увеличить, чтобы всю потребность удовлетворить.

nns33 17 сентября 2018 | 17:32

danko1: Лучше б в своей стране дали возможность людям отапливаться газом. В 21-веке люди печки топят ! ((( Многие уже из жизни ушли недождавшись благ цивилизации. Это позор.

shplint_05 17 сентября 2018 | 16:44

Если они хотят больше газа, пусть ликвидируют киевскую хунту и отдадут трубу России.

arye_11 17 сентября 2018 | 16:48

shplint_05:
Смешно читать вас, теле-зомбаков.
Уже три года в официальной российской политике и в помине нет никакой хунты, а есть законное правительство Украины и законный президент Порошенко.
А ты, тормозок, все хунтаешь.
Это у тебя врожденное, генетическое или от алкоголизма?

varigor 17 сентября 2018 | 17:00

arye_11: Лучше расскажи, телезомбак, в какой стране мира уважают вашего Бандеру. И мразь Шухевича, заодно.

vilingrad 17 сентября 2018 | 16:54

shplint_05: пчелы уже не могут сидеть на говне, мухи- производить мед. Могучий Газпром из-за мелкой киевской хунты- экспортировать путинизм. В общем, это у тебя жалко прозвучало- " пусть отдадут..." Чай, не в детском саду- Россия ведь великая и ужасная Империя, а Вова Наполшестого- царь-громовержец:)

igorrrpadlowitchs 17 сентября 2018 | 16:59

shplint_05: россии путина и так труба!

archibald_dandy_esquire 17 сентября 2018 | 16:39

ну, вот - газпрём выполняет угрозы 2010-х годов - вот щаз весь ЕС замёрзнет ;)
или откажется от российского газа

seryj_wolk 17 сентября 2018 | 16:54

archibald_dandy_esquire: Хотят, но не могут. Это называется импотенцией!

kottigr1 17 сентября 2018 | 16:42

Таят "закрома Родины" ? Уже и газ в РФ добывать не выгодно ?

sasass 17 сентября 2018 | 16:45

Козе понятно , что без американских насос газ не закачаешь в Европу...

maestro_air 17 сентября 2018 | 16:51

а грозился то...а не может...эх！！！

unprejudiced 17 сентября 2018 | 16:53

Поэтому скоро и будет Северный поток 2, а там говорят уже и северный поток 3 уже готовится к началу строительства.

tunis 17 сентября 2018 | 17:10

unprejudiced: кроме трубы, ещё раз нужен. А его в России больше нет
Потому что с 2000-го под видом российского Газпром гнал купленный по дешёвке туркменский газ. А теперь Туркменбаши нашел покупателя побогаче - Китай, и не стал переподписывать договор с Россией.
Сик транзит глориа мюнди.
Я нищ, господа!©
И где та капитализация в триллион к 2010-му?!

alger 17 сентября 2018 | 16:56

таки , не понял.
так зачем еще два газопровода строить.

таки, понял.
пацанам пора яхты обновить.
на старых галюны переполнились.

tunis 17 сентября 2018 | 17:06

А пусть Газпром вообще перекроет трубу.
Во-первых, на радость каждому русскому, от холода подохнут все хохлы.
Во-вторых, подохнут все гейропцы, что для русской души радость не меньшая.
Пусть знают, мрази, как расиюшке перечить!!!
И расия немедленно станет величайшей страной и будет править миром.
Как дед Гитлер завещал.

jetsam 17 сентября 2018 | 17:06

а кто довел капитализацию газпрома с 300млрд до 70млрд зеленых?
ась? и не уволили? даже повысил себе зряплату?
и как зовут того буратину?
который, кста, и сланцевую революшн просрал, заодно...

curhatuy6 17 сентября 2018 | 17:17

Так..... Теперь отключат газ. В РФ.........

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