«Газпром» признал, что не может удовлетворить весь спрос на российский газ в Европе. В компании пояснили, что это связано с имеющейся инфраструктурой. Об этом сообщает «Интерфакс»со ссылкой на гендиректора «Газпром Эспорта» Елену Бурмистрову.