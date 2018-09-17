«Газпром» признал, что не может удовлетворить весь спрос на российский газ в Европе
«Газпром» признал, что не может удовлетворить весь спрос на российский газ в Европе. В компании пояснили, что это связано с имеющейся инфраструктурой. Об этом сообщает «Интерфакс»со ссылкой на гендиректора «Газпром Эспорта» Елену Бурмистрову.
Комментарии20
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equus 17 сентября 2018 | 16:38
А кто ещё кроме "Газпрома" может поставлять российский газ в Европу..??
arye_11 17 сентября 2018 | 16:42
equus:
Америка, в первую очередь. Катар, Азербайджан, вскоре Израиль и Египет.
12 станций приема СПГ строится в Европе, этого хватит с лихвой.
danko1 17 сентября 2018 | 16:49
arye_11: Газпром только старые мощности и запасы использует.
\Только грабить, ни чего не создавая нового, умеют.
А газ и Туркмения поставлять может, которая и в Китай поставляет.
Китаю вообще российский газ не нужен, когда по существующим трубопроводам из Туркмении можно поставку увеличить, чтобы всю потребность удовлетворить.
nns33 17 сентября 2018 | 17:32
danko1: Лучше б в своей стране дали возможность людям отапливаться газом. В 21-веке люди печки топят ! ((( Многие уже из жизни ушли недождавшись благ цивилизации. Это позор.
shplint_05 17 сентября 2018 | 16:44
Если они хотят больше газа, пусть ликвидируют киевскую хунту и отдадут трубу России.
arye_11 17 сентября 2018 | 16:48
shplint_05:
Смешно читать вас, теле-зомбаков.
Уже три года в официальной российской политике и в помине нет никакой хунты, а есть законное правительство Украины и законный президент Порошенко.
А ты, тормозок, все хунтаешь.
Это у тебя врожденное, генетическое или от алкоголизма?
varigor 17 сентября 2018 | 17:00
arye_11: Лучше расскажи, телезомбак, в какой стране мира уважают вашего Бандеру. И мразь Шухевича, заодно.
vilingrad 17 сентября 2018 | 16:54
shplint_05: пчелы уже не могут сидеть на говне, мухи- производить мед. Могучий Газпром из-за мелкой киевской хунты- экспортировать путинизм. В общем, это у тебя жалко прозвучало- " пусть отдадут..." Чай, не в детском саду- Россия ведь великая и ужасная Империя, а Вова Наполшестого- царь-громовержец:)
igorrrpadlowitchs 17 сентября 2018 | 16:59
shplint_05: россии путина и так труба!
archibald_dandy_esquire 17 сентября 2018 | 16:39
ну, вот - газпрём выполняет угрозы 2010-х годов - вот щаз весь ЕС замёрзнет ;)
или откажется от российского газа
seryj_wolk 17 сентября 2018 | 16:54
archibald_dandy_esquire: Хотят, но не могут. Это называется импотенцией!
kottigr1 17 сентября 2018 | 16:42
Таят "закрома Родины" ? Уже и газ в РФ добывать не выгодно ?
sasass 17 сентября 2018 | 16:45
Козе понятно , что без американских насос газ не закачаешь в Европу...
maestro_air 17 сентября 2018 | 16:51
а грозился то...а не может...эх！！！
unprejudiced 17 сентября 2018 | 16:53
Поэтому скоро и будет Северный поток 2, а там говорят уже и северный поток 3 уже готовится к началу строительства.
tunis 17 сентября 2018 | 17:10
unprejudiced: кроме трубы, ещё раз нужен. А его в России больше нет
Потому что с 2000-го под видом российского Газпром гнал купленный по дешёвке туркменский газ. А теперь Туркменбаши нашел покупателя побогаче - Китай, и не стал переподписывать договор с Россией.
Сик транзит глориа мюнди.
Я нищ, господа!©
И где та капитализация в триллион к 2010-му?!
alger 17 сентября 2018 | 16:56
таки , не понял.
так зачем еще два газопровода строить.
таки, понял.
пацанам пора яхты обновить.
на старых галюны переполнились.
tunis 17 сентября 2018 | 17:06
А пусть Газпром вообще перекроет трубу.
Во-первых, на радость каждому русскому, от холода подохнут все хохлы.
Во-вторых, подохнут все гейропцы, что для русской души радость не меньшая.
Пусть знают, мрази, как расиюшке перечить!!!
И расия немедленно станет величайшей страной и будет править миром.
Как дед Гитлер завещал.
jetsam 17 сентября 2018 | 17:06
а кто довел капитализацию газпрома с 300млрд до 70млрд зеленых?
ась? и не уволили? даже повысил себе зряплату?
и как зовут того буратину?
который, кста, и сланцевую революшн просрал, заодно...
curhatuy6 17 сентября 2018 | 17:17
Так..... Теперь отключат газ. В РФ.........