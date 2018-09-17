Основатель альманаха Moloko plus Павел Никулин оставлен в отделении полиции на вторые сутки
Материалы его административного дела суд вернул в полицию для устранения недостатков. Это сообщается в телеграм-канале издания со ссылкой на помощницу судьи Ольги Калягиной.
Павел Никулин и еще два журналиста Moloko plus были задержаны накануне в Нижнем Новгороде на презентации своего альманаха. Никулин сообщил вчера «Эху», что прибывшие полицейские заявили о том, что в помещении якобы распространяют экстремистскую литературу. Как передает «Медиазона», его обвинили в неповиновении законным требованиям сотрудника полиции. Это грозит арестом до 15-ти суток.
Комментарии1
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shplint_05 17 сентября 2018 | 16:47
Альманахи - шмальманахи... Надо не цацкаться и сразу давать 2 года колонии.