Основатель альманаха Moloko plus Павел Никулин оставлен в отделении полиции на вторые сутки

Материалы его административного дела суд вернул в полицию для устранения недостатков. Это сообщается в телеграм-канале издания со ссылкой на помощницу судьи Ольги Калягиной.

Павел Никулин и еще два журналиста Moloko plus были задержаны накануне в Нижнем Новгороде на презентации своего альманаха. Никулин сообщил вчера «Эху», что прибывшие полицейские заявили о том, что в помещении якобы распространяют экстремистскую литературу. Как передает «Медиазона», его обвинили в неповиновении законным требованиям сотрудника полиции. Это грозит арестом до 15-ти суток.