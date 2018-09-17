Известный в Петербурге предприниматель Бадри Шенгелия убит в Ленинградской области

Его «Мерседес» неизвестные обстреляли из автоматов на Новоприозерском шоссе. По словам источника ТАСС, тело мужчины нашли сегодня днем. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «убийство».

В конце нулевых Шенгелия давал показания в ходе расследования уголовного дела в отношении лидера тамбовской группировки Владимира Барсукова. Кроме того, по данным следствия, именно Шенгелия передал взятку высокопоставленному следователю Михаилу Максименко.