Известный в Петербурге предприниматель Бадри Шенгелия убит в Ленинградской области
Его «Мерседес» неизвестные обстреляли из автоматов на Новоприозерском шоссе. По словам источника ТАСС, тело мужчины нашли сегодня днем. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «убийство».
В конце нулевых Шенгелия давал показания в ходе расследования уголовного дела в отношении лидера тамбовской группировки Владимира Барсукова. Кроме того, по данным следствия, именно Шенгелия передал взятку высокопоставленному следователю Михаилу Максименко.
Комментарии20
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tvitov66 17 сентября 2018 | 16:40
Это вам не суровые 90-е это СТАБИЛЬНОСТЬ!
"А девушка сурово достала пистолет.
Пальнула снова снова и хулиганов нет.
А хулиганов нет нет нет а хулиганов нет.
А хулиганов нет а хулиганов нет."(с)
danko1 17 сентября 2018 | 16:44
tvitov66: Из автоматов стреляли "гвардейцы" бандита Золотова или бандиты Бастрыкина и прочих силовиков?
tvitov66 17 сентября 2018 | 16:51
danko1: Это не важно, главное:
"А хулиганов нет нет нет а хулиганов нет.
А хулиганов нет а хулиганов нет."(с)
irdo 17 сентября 2018 | 16:59
Известный в Петербурге предприниматель Бадри Шенгелия убит в Ленинградской области
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Бандитский Петербург форева:!!??
opponent70 17 сентября 2018 | 17:00
danko1: Чтоб они скорее сами себя перегрызли!!!
severnaj 17 сентября 2018 | 17:28
opponent70: Закон сохранения вида на них тоже распространяется, так что не волнуйтесь за них.
tvitov66 17 сентября 2018 | 17:28
opponent70: э может это была дуэль? Или Бадри Шенгелия случайно на солБЕРЦкий шпиль напоролся?
eternity88 17 сентября 2018 | 17:22
danko1: точно. одно дело - "бастрыкинским" отгулявшего свое кумарина сливать, но "палить" самих бастрыкинских - "не приемлемо!"
dyymm 17 сентября 2018 | 16:48
Опять половина Думы хоронить приедет...
vilingrad 17 сентября 2018 | 16:50
Предприниматель с бодрым именем.
mozhem_povtorit 17 сентября 2018 | 16:51
Понятно что он не бизнесмен, а бандит - убили и хорошо.
jamba 17 сентября 2018 | 16:52
Убитый был профессиональным рейдером, а не предпринимателем;)))
dekadik 17 сентября 2018 | 16:56
Правовое государство, а как вы хотели.
lion64__4 17 сентября 2018 | 16:56
рыночная экономика понесла тяжелую утрату - в "штаб Духонина" отправился профессиональный бандит и бизнесмен с большой дороги.
polikarpich 17 сентября 2018 | 16:58
Что-то всё идёт к тому, что пресловутые "страшные 90-е" покажутся доброй сказкой в сравнении с тем, к чему привёл государство плешивый "фюлер".
viktorova 17 сентября 2018 | 17:04
polikarpich: отсутствие в России нормальных судов и полиции толкает к решению вопросов такими методами.
polba 17 сентября 2018 | 17:30
polikarpich: Дело в том, что Шангелия, как раз и был из той самой братии, кои и организовали эти самые страшные, бандитские 90-е. И именно те самые 90-е недобитка нынче и догнали...
vpu2011 17 сентября 2018 | 17:12
про 90ые уже писали?
polba 17 сентября 2018 | 17:32
vpu2011: Писали, писали. Самое забавное, что это именно 90-е и догнали "типа ставшего респектабельным" бандита. Злые языки поговаривают, что с зон откинулись его конкуренты, на которых показания давал.
kruzalova 17 сентября 2018 | 17:22
а на дуэль не вызывали?