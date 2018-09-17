22-летняя уроженка Дагестана получила 5 лет условно за участие в террористической деятельности

Приговор вынес Московский окружной военный суд, — передает «Интерфакс».

По словам матери, Виктория Будайханова, которая жила в Москве, в 18 лет под влиянием новых знакомых уехала в Сирию. Девушка рассказала в суде, что у нее было два мужа среди боевиков-исламистов. Прокурор ранее отметила в суде, что Будайханова вступила в первый брак до того, как в России террористическая организация «Исламское государство» была признана запрещенной.