22-летняя уроженка Дагестана получила 5 лет условно за участие в террористической деятельности
Приговор вынес Московский окружной военный суд, — передает «Интерфакс».
По словам матери, Виктория Будайханова, которая жила в Москве, в 18 лет под влиянием новых знакомых уехала в Сирию. Девушка рассказала в суде, что у нее было два мужа среди боевиков-исламистов. Прокурор ранее отметила в суде, что Будайханова вступила в первый брак до того, как в России террористическая организация «Исламское государство» была признана запрещенной.
Комментарии5
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vinidbi 17 сентября 2018 | 16:44
Вот оно какое путинское " правосудие" - за репосты и лайки дают реальные срока а за терроризм условный!!!
eniro 17 сентября 2018 | 17:01
vinidbi: Ну, тут тоже не все просто. В чем доказанное "участие..."? В том, что мужей обслуживала? Так это, кагбе..., ну, в смысле...
vinidbi 17 сентября 2018 | 17:07
eniro: Сенцову 20-тку дали так походя лишь за одно намерение и что???
eniro 17 сентября 2018 | 17:19
vinidbi: Таки-таки. я ж о том же. Зачем разбираться и судить по тяжести поступков? Дали человека и указание(кто давал, как сформулировано, в какой форме, каким тоном...-это важно). Решение готово, можно проконсультироваться, подходит-ли.
evgeny_biolog 17 сентября 2018 | 17:03
" 5 лет условно за участие в террористической деятельности"
А участвовала в террористической деятельности она тоже условно?