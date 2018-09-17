Международные следователи изучат представленную РФ информацию по «Боингу» после ответа Москвы на их прежний запрос
Международные следователи собираются изучить представленную Россией информацию по «Боингу», как только Москва ответит на их прежний запрос. Он был направлен еще в мае и в нем шла речь о номерах, найденных на нескольких обнаруженных частях ракеты. Заявление Международной совместной следственной группы опубликовано на ее сайте.
В Международную следственную группу входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины. В мае она представила доклад, согласно которому малайзийский «Боинг» был сбит над Донецком российской ракетой. Сегодня Минобороны России неожиданно представило новые данные. В ведомстве утверждают, что ракета, сбившая самолет, принадлежала Украине.
Комментарии62
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tvitov66 17 сентября 2018 | 16:38
Похоже мелкому нацЛидеру совсем оттянут конец ...
kottigr1 17 сентября 2018 | 16:40
tvitov66:Не понятно.. А в чем состоит информативная часть данных МО РФ.. ? В том что ракеты к "Буку" собираются в Подмосковье и раньше никто не сомневался.. Показать сборочную документацию единственного завода собиравшего ракеты к "Буку", находящегося теперь на территории РФ не сложно.. Это всё равно как рассказать, что автомашина Лада собрана на заводе ВАЗ..
А где акты приема-передачи этих ракет конкретной воинской части ?
kara 17 сентября 2018 | 16:51
kottigr1: у своих спроси
kottigr1 17 сентября 2018 | 16:53
kara: Так вот и спрашиваю у МО РФ.. От предприятия-изготовителя должен быть акт приемки изделия от СА СССР. Должна быть и учетная карточка на каждую ракету, где отражено всё что с ней происходило..Должна быть автоматизированная система учета боевого оружия в составе МО СССР.. Где всё это у МО РФ ?
kara 17 сентября 2018 | 16:57
kottigr1: автоматизированная система учета... насмешили.
в СССР в то время не то что компьютеров, электричества не было.
kottigr1 17 сентября 2018 | 17:10
kara: Причем здесь компьютеры ? Учет материальных средств велся с использованием современных на то время средств механизации и автоматизации управления. ))))))))))
shlevet 17 сентября 2018 | 17:06
kottigr1: Акт приемки-передачи был представлен
http://vmeste-rf.tv/news/defense-ministry-the-malaysian-boeing-was-shot-down-by-a-missile-apu/
u237 17 сентября 2018 | 17:16
shlevet: бал Акт , что ракеты списанные были и уничтожены еще 2014, а потом Алмаз Антей фокус показал , уничтоженной ракетой доказал, что самолет был уничтожен НЕ Буком. Вот ведь галиматья
kottigr1 17 сентября 2018 | 17:21
shlevet: Где.. !!!? Посмотрел по Вашей ссылке, никто там не показывает акты приема-передачи.. Есть только журнал по сборке изделия и всё..
shlevet 17 сентября 2018 | 17:28
kottigr1: Вы хоть читайте целиком ту ссылку
kottigr1 17 сентября 2018 | 17:34
shlevet: Документ где ? Где акт приема-передачи ? Где его хотя бы фото ?
shlevet 17 сентября 2018 | 17:39
kottigr1: Вам может быть его ещё домой прислать?
Тогда диктуйте адрес.
МО сообщило, что передало все материалы международной следственной группе.
В чем проблема?
kottigr1 17 сентября 2018 | 17:44
shlevet: Проблема в том, что выдумать можно много чего.. Вот и МО РФ выдумало, что у них есть несуществующие акты приема-передачи ракет в войска.. Иначе они их показали журналистам..
shlevet 17 сентября 2018 | 17:47
kottigr1: Журнал учета с номером этой в/ч, в которую поступила эта ракета, был показан
kondrat_vlad 17 сентября 2018 | 17:07
kottigr1: К тому же подобная информация не может быть с грифом "совершенно секретно", это в МО РФ уже придумали.
shlevet 17 сентября 2018 | 17:32
kondrat_vlad: Подобная информация как раз может быть с таким грифом
tvitov66 17 сентября 2018 | 16:53
kara: согласно Briefing of the Russian Defense Ministry with new details about the crash Boeing 777 near Donetsk от 22 июл. 2014 г MH17 был сбит CУ-25. А 13 окт. 2015 г. "Алмаз-Антей" имитировал подрыв "Боинга" на полигоне и ДОКАЗАЛ что ЭТО НЕ БУК!
kara 17 сентября 2018 | 16:54
tvitov66: не врите! два раза не так!
tvitov66 17 сентября 2018 | 17:00
kara: айм сорри, я запамятовал про свидетельские показания испанского диспетчера и про израильскую ракету ... Наших геневралей как не коверкай - из вруна чести не выдавишь
sg100 17 сентября 2018 | 17:01
tvitov66:
Вот только не писти тут, дурак! Доказали что НЕ РОССИЙСКИЙ Бук. Таких на воружении у России нет, а у скаклов еще остались. Разные модификации. А тут голландцы молодцы, подсуропили. Если бы Россия сразу сказала "Вот номер, он у ракеты украинской должен быть", то что бы все завопили? "А вы докажите" Вот когда голландцы сами его раскрыли - тогда СОВСЕМ другое дело. Теперь осталось проверить ДОКУМЕНТЫ, а не видеоблоги ))) Пистем украм. И теперь они еще и за Донбасс ответят! И за Одессу тоже..
tvitov66 17 сентября 2018 | 17:08
sg100: ватан, 13 окт. 2015 г. "Алмаз-Антей" имитировал подрыв "Боинга" на полигоне и ДОКАЗАЛ что ЭТО НЕ БУК! На Брифинге 22 июл. 2014г. Минобороны России доказывало на весь Мир что это был украинский СУ-25 - КТО ВРЕТ???
gonduras_on_colima 17 сентября 2018 | 16:54
// Международные следователи изучат представленную РФ информацию по «Боингу» после ответа Москвы на их прежний запрос //
А что там изучать эту филькину грамоту, содержательная часть которой уместится в один абзац и которую придумывали целых 4 месяца?
А вот реальные документы передачи путирасты не предъявят - бумагу более чем 30-летней давности можно отличить от свежей без всяких экспертиз.
Как и чернила в тексте и на подписях-печатях.
Да вполне могут оказаться живы подписанты, а это ещё риск.
На вопросы, почему сразу после публикации фото шильдиков мямлили и ссылались на сроки хранения, т.е. лепили косвенные отмазки при наличии стопудового прямого алиби - тоже придётся отвечать, во всяком случае в суде.
И снова включат дурачка про танки в шахтах и солсберецкие соборы.
Кстати, шильдик вполне могли подсунуть.
Были у меня такие подозрения, но рассеялись тем, что отмазывались путирасты вяло и бездарно.
Следователи были допущены на место падения через две недели (!!!) после катастрофы.
За это время можно было и сотню шильдиков подкинуть.
И ясень пень, что эти две недели там уничтожалось и подменялось всё, что можно.
И чтобы за такое время не нашли шильдик, маловероятно.
Пока что как-то так.
kottigr1 17 сентября 2018 | 16:58
gonduras_on_colima: Как и чернила в тексте и на подписях-печатях.
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Показана запись в журнале, где данные внесены ОТ РУКИ.. Это возможно только на дублирующей основную документации. Если в журнал вносят данные от руки, то обязательно рядом вносят полную расшифровку ссылки на оригинал документа.
igorrrpadlowitchs 17 сентября 2018 | 16:55
kottigr1: вот теперь всё становится ясным. Получается, что мо рашки даже не знало точных номеров ракеты, поэтому так и тянули с докладом липовым. А после того, как получили запрос о номерах найденных голландскими экспертами три месяца стряпали левые бумажки, чтобы свали на Украину!
pedrobutylkovich 17 сентября 2018 | 17:01
igorrrpadlowitchs: А откуда им было знать какой ракетой укроп сбил Боинг? Зато укропа это отлично знали.
igorrrpadlowitchs 17 сентября 2018 | 17:11
pedrobutylkovich: а чего ж сразу при падении самолёта, когда вся территория была под контролем российской ваты быстро не собрали обломки ракеты и не установили, что это украинская? Да потому, что сами просто обоср..лись от страху, что натворили и кукушка , вообще, перестала соображать!
detul 17 сентября 2018 | 17:05
igorrrpadlowitchs: Ага. Дело в том, что наши ученые из центра Скольково изобрели машину времени, слетали на ней в 1986 год.и состряпали там левые бумажки. Раньше-то эта ракета в Курск сдавалась, а теперь в Стрый ….. Угумс. А еще подделали аналоговые записи российских радаров.
tks 17 сентября 2018 | 17:01
kottigr1: Ничё, в спецлабораториях ГРУ ещё и не такие доки ваяли!
pedrobutylkovich 17 сентября 2018 | 16:40
Вот им и ответили, пусть изучают.
u237 17 сентября 2018 | 16:50
pedrobutylkovich: А что России мешало 4 года назад показать этот журнал о передаче ракеты? Вот бы хохлы крутились бы на сковороде.
pedrobutylkovich 17 сентября 2018 | 16:57
u237: А откуда им было знать о какой ракете речь? Выяснили номер ракеты, указали куда и когда была отправлена. Теперь укропа карты в руки - пусть покажут эту ракету или расскажут куда и когда она делась.
u237 17 сентября 2018 | 17:03
pedrobutylkovich: едрить колотить, а ракета, что в Бельгию улетела? или лежала рядом с обломками сбитого самолета? ходили по тупам нос зажимали "трупы де не свежие", мародёрством занимались. А с обломками разобраться ума не хватило?!
pedrobutylkovich 17 сентября 2018 | 17:08
u237: Ты про кого сейчас гуторишь? Про голландских следаков что ли?
u237 17 сентября 2018 | 17:11
pedrobutylkovich: про тех кто "птичкопад устроил"
tvitov66 17 сентября 2018 | 17:05
pedrobutylkovich: ватан, твой моСК не смущает факт что 13 окт. 2015 г. "Алмаз-Антей" имитировал подрыв "Боинга" на полигоне и ДОКАЗАЛ что ЭТО НЕ БУК!?!?
А на Брифинге 22 июл. 2014г. Минобороны России по катастрофе Boeing 777 доказывало на весь Мир что это был украинский СУ-25!?!?
Тебе мама в детстве не говорила что врать не хорошо?
pedrobutylkovich 17 сентября 2018 | 17:10
tvitov66: А по сегодняшней теме есть что ляпнуть?
tvitov66 17 сентября 2018 | 17:15
pedrobutylkovich: я сегодня выяснялось что пойманные на вранье генералы не знают что такое офицерская честь - не пострелялися, а не покраснев зарядили на весь Мир очередную порцию лжи
u237 17 сентября 2018 | 17:22
pedrobutylkovich: так когда же МО РФ определится уже Бук это сбил или не Бук. А про журналы разные МО РФ показывало Акт , что ракеты Бук уничтожены в РФ еще в 2014, а потом алилуя, концерн Антей показал как уничтоженной ракетой в 2014, имитировал подрыв самолета в 2015. Прям чудеса в решете
severnaya_storonaa 17 сентября 2018 | 16:57
u237: Потому что МСГ передала номер ракеты только в марте этого года.
u237 17 сентября 2018 | 17:06
severnaya_storonaa:а кто обломки с номером передал? Украина? или ополченцы?
detul 17 сентября 2018 | 17:13
u237: А что мешало пригласить российских представителей в группу расследования? И не потому ли расследование идет уже четыре года, что киевские власти крутятся на сковороде?
А теперь ответ на Ваш вопрос - номер ракеты голландские следователи обнародовали весной. И это не автоматизированная система учета, а бумажные носители, которые кроме грифа СС еще и находились в архиве. Вы в курсе, сколько времени нужно, чтобы найти нужную бумагу из архива на сотни тысяч единиц хранения?
u237 17 сентября 2018 | 17:29
detul: а в РФ всех подозреваемых приглашают проводить расследования? и если уж кто и крутится то это МО РФ. а вы про картотеку слышали когда нибудь? сходите в библиотеку им Ленина, вам там книгу найдут бистро бистро, а там их и не сотня тысяч, а мильёны и без всяких автоматизированных систем, СССР все на картотеке сидело и студенты свои книги годами не ждали
detul 17 сентября 2018 | 17:45
u237: Подозреваемый человек, несколько отличается от подозреваемого государства. И про картотеку я слышал, и с картотеками работал. Поэтому и говорю.
Картотека живой библиотеки отличается от архивного хранения.
mikhail_spb_ 17 сентября 2018 | 16:41
Сапоги так энергично анонсировали сегодняшнее своё выступление, что все ожидали появления чего-нибудь сенсационного, типа пары гомо-предпринимателей средней руки.
А оказалась какая-то туфта.
prapor111 17 сентября 2018 | 16:51
mikhail_spb_: Я так понял, что ты двинулся на гомо-теме. Болеешь за братанов по ориентации? Ну-ну, только сильно не переживай.
savbensmb 17 сентября 2018 | 16:42
Ну после предоставления таких доказательств... Небензя должОн в СБ ООН требовать создания международного трибунала...
Как вы служивые думаете?
vlabumur 17 сентября 2018 | 16:43
Фигня.
prapor111 17 сентября 2018 | 16:53
vlabumur: Значит кубик в твою квадратную голову, не вмещается! И не старайся это уже не исправимо.
mikr 17 сентября 2018 | 16:49
Интересно, как эти так называемые "международные следователи" собираются изучать улики преступления Киевской банды, если в состав этих "следователей" входят украинцы? Неужели преступники способны объективно расследовать собственное преступление. Такой маразм возможен только в современной "цивилизованной" Европе.
lmontek 17 сентября 2018 | 16:50
Сегодня Украина обеспечила, неожиданно для себя, годовым объемом газа. В связи с чем расторгла договор о дружбе с Россией. #MH17
pavelgen Павел Гендельман 17 сентября 2018 | 16:51
Уважаемые господа! У нас с буржуями один "разговор", мы на запросы не отвечаем. Мы им по традиции "вопросом на вопрос" и "сам дурак" включаем!
С уважением,
Павел
vasya_von_smetankin 17 сентября 2018 | 16:51
"Вы кого пугать собрались? Пугалка не выросла ещё!"
"Кто вы, б-ть, такие, нам угрожать?"
(с) Мария Захарова.
Российский дипломат, директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ (официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации), с 26 декабря 2017 года. Чрезвычайный и Полномочный Посланник 1 класса (2017) Кандидат исторических наук.
tunis 17 сентября 2018 | 16:54
То что даже пускай этот Ьук в 86-м году и возили на Украину, не говорит о том, что он там оставался до 2014-го года. В начале девяностых, после подписания будапештского меморандума, Россия повытаскивала из украинских вч практически всю технику, все оружие, в том числе все ядерные боеголовки и средства их доставки. В том числе и Буки.
И документов раха не показала, всего лишь сляпала наскоро корявую презентацию с мутными фотками каких-то бумажек, заполненных к тому же абсолютно не по правилам, то есть, на найденной (о, счастье!! есть бланк для фальсификации!!!) в столе уборщицы цеха завалявшейся там с 86 года бланке- накладной писали сегодня люди, не имеющие представления, как это делалось в 86-м году.
Это "самые правдивые записи с русских радаров" в нечитабельном формате, вторая серия.
Или уже не вторая - сто вторая, бесконечный сериал.
Убийца бьётся в истерике, нервически пытаясь свалить свою вину на других.
moncegorskyi 17 сентября 2018 | 16:56
Меня убедил лишь вот этот довод - Буки задом не едут, потому что у них нет зеркал заднего вида. А если едут взад, то только с помощью "регулировщика" такого как напр. Иванников или как его там по кликухе "орион" бывший министр. обороны Ю. Осетии. Он знает как регулировать так, чтобы установка Бук быстро задним ходом без одной ракеты исчезла на обширных просторах Ростовской области.
tks 17 сентября 2018 | 16:59
Есть такое направление в судебной психологии, когда по вранью подследственного определяется исходная фактура.
shlevet 17 сентября 2018 | 17:00
//...собираются ...как только Москва ответит на вопрос...//
Интереснейшее происходит расследование, это примерно как если бы эксперт-криминалист пришел к следователю и сказал: "У меня в ходе анализа вещдоков появилась новая информация", а следак ему и говорит: "Да подожди ты со своей информации, подозреваемый сначала должен сознаться, а уж потом и твою информацию к делу пришьем, или не пришьем"
tks 17 сентября 2018 | 17:16
shlevet: Нет. Следователь ему говорит: ты сначала предыдущее мое постановление исполни.
А у вас путинское МО это типа эксперт-криминалист? Однако, солидный аванс вы выдали ;')))
shlevet 17 сентября 2018 | 17:25
tks: //...Следователь ему говорит: ты сначала предыдущее мое постановление исполни...//
А постановление у нас теперь следователь выдает?
Ну точно клевое расследование.
Кстати, а почему не может эксперт до исполнения чего то там, выдать информацию следователю в рамках следствия?
Это с какого перепугу?
//...МО это типа эксперт-криминалист?...//
А почему нет?
Только аргументировано
kondrat_vlad 17 сентября 2018 | 17:05
Так же международные следователи получили образец того что курят в МО РФ, оказалось бразильская марихуана.
timwlad89 17 сентября 2018 | 17:05
Ну это запад включил дуру так как ответ был ,что ракеты были отправлены на утилизацию и эти данные легко получались при либеральной всё продажной власти установленные в 1990тых .
Потому запад и настаивает на том,что ракеты завозили с территории России так как знали что в базе данных в России ракеты с такими номерами отправлены на утилизацию и даже поднимали вопрос и теневой нелегальной продажи оружия с заводов по утилизации,но это не нашло подтверждения.
Ну а реальность была такова,майданную власть для подтверждения лояльности именно западной системе потребовали реальные дела которые бы не позволяли киевской майданной власти отступить назад.
И для этого и организовали провокацию сбить пассажирский западный самолёт над зоной конфликта и свалить всё на Россию и прикрыли это одновременным сопровождение украинского боевого самолёта,типа мол донбасские силы ПВО получившие БУК с России промазали и попали по пассажирскому.И если бы майданная власть в Киеве промажет и попадёт по своему, то обвинят обвинят опять же во всём Россию,ну а если вообще промажут,то украинский самолёт штурмовик принадлежащий майданной власти сбивает пассажирский свалив всё опять же на БУК якобы доставленный из России.
Так что слабое место у этой провокации как доставили якобы из России эту установку БУК.Вот тут и произошёл прокол.
Российские либералы оппозиционеры и зад в бешенстве и потому в истерики сегодня головой бились об пол на ток шоу в первом канале всеми силами стращали международным судом и якобы потерями от упущенных выгод при этом от того ,что Россия доказала свою правоту якобы очень поздно,так как санкции работали и Россия якобы признав что не делала и покаявшись могла бы избежать миллиардных потерь от санкций!!!
В общем сговор российских либеральных оппозиционных сил с украинской бандеровской властью и западными политиками связанные со СМИ в первую очередь,чтобы свалить российскую власть или сделать её покорной европейским либералам.
hrzn877 17 сентября 2018 | 17:05
Невозможно в принципе серьёзно воспринимать никакие российские заявления. Даже если когда-то и в чём-то будет хоть частичка правды, всё равно никто не обратит внимания. Репутация, увы, потеряна навсегда - во всяком случае, с сегодняшними правителями.
tunis 17 сентября 2018 | 17:28
Ребята, плюньте.
Эта фигня вброшена сегодня, чтобы спасти офицерскую честь проворовавшегося генерал-жандарма, отвести взгляды от солберецких геев-грушников, провалившихся на убийстве, замылить экологическую катастрофу в армянске, вызванную обстрелом заводских отстойников русскими военными на "учениях", и надвигающуюся экологическую радиационную катастрофу в Донбассе.
Это фейк, хоть диспетчера Карлоса спросите.
Просто, щелчок пальцами, и Россия уже жует другие сопли.
Не поддавайтесь.