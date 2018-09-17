// Международные следователи изучат представленную РФ информацию по «Боингу» после ответа Москвы на их прежний запрос //

Международные следователи собираются изучить представленную Россией информацию по «Боингу», как только Москва ответит на их прежний запрос. Он был направлен еще в мае и в нем шла речь о номерах, найденных на нескольких обнаруженных частях ракеты. Заявление Международной совместной следственной группы опубликовано на ее сайте.

В Международную следственную группу входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины. В мае она представила доклад, согласно которому малайзийский «Боинг» был сбит над Донецком российской ракетой. Сегодня Минобороны России неожиданно представило новые данные. В ведомстве утверждают, что ракета, сбившая самолет, принадлежала Украине.