В Петербурге женщина, пострадавшая при попытке задержания на митинге против пенсионной реформы, остаётся в больнице
В Петербурге женщина, которая пострадала при попытке задержания накануне на митинге против пенсионной реформы, до сих пор остаётся в больнице под присмотром полиции. Ее повалили на землю после того как она сфотографировала одного из представителей Росгвардии.
Врачи решили провести дополнительное обследование, в том числе сделать рентген. Также Шахназ Шитик надеется, что врачи не выпишут ее из больницы под давлением полицейских. Ранее ОВД-Инфо сообщало, что ей наступили на грудь. Гражданскую активистку попытались задержать накануне на акции протеста, но ее супругу, при помощи протестующих, удалось Шахназ от росгвардейцев отбить. В этот момент, кто-то распылил баллончик со слезоточивым газом и женщину увезли в Мариинскую больницу. При этом пострадали и росгвардейцы. Вечером супруги попытались вернуться домой, но вместо этого оказались в отделе полиции, рассказал «Эху» правозащитник Динар Идрисов.
Активисты вызвали скорую помощь в отдел полиции и вернули Шахназ Шитик в больницу. Тем не менее, на ее супруга Эдуарда составили протокол за нарушение правил проведения акции. Она прошла еще на позапрошлой неделе. В ходе нее активисты, в образах пенсионеров провезли в тележке по Невскому проспекту мужчину в маске с лицом президента Владимира Путина.
Митинг «Против пенсионного грабежа» прошел в Северной столице накануне, он собрал около полутора тысяч человек.
Комментарии13
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abuvgrobu 17 сентября 2018 | 16:20
Также Шахназ Шитик надеется, что врачи не выпишут её..
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А эта зверушка откуда ещё выползла ?..
kindman_a 17 сентября 2018 | 16:24
abuvgrobu:
Это человек защищает девушку от "мужественных" росгвардейцев, судило пригожинское.
ivfn 17 сентября 2018 | 16:26
abuvgrobu:
//Участнице акции против пенсионной реформы в Петербурге полицейские наступили на грудь//
Во время митинга 16 сентября Шахназ стояла на урне. Внезапно к ней подошли сотрудники полиции и потребовали пройти с ними. Когда полицейские попытались задержать Шахназ, то посторонние люди окружили полицейских и начали скандировать «Отпусти». Во время перепалки Шахназ наступили на голову, придавили в толпе и неизвестные распылили перцовый баллончик в сторону полицейского, однако газ попал в Шахназ и еще одного активиста.
У нее видимо голова там где грудь.
А вообще то странная дама. не пропускает ни одного митинга,На митинги как в гости ходит
Хотя в наличии четверо детей. Она с мужем Эдиком реводюционной деятельность занимается.
Кстати
Р,уководителя ячейки мальцевской "Артподготовки" в СПб, активистку тамошней "Артподготовки" (и "русскую националистку", соответственно) зовут Шахназ Давудовна Шитик.
Делайте выводы
vinidbi 17 сентября 2018 | 16:33
abuvgrobu: Ублюдок пригожинский зверушка ваш папа, который вас зверюшкой гавкающей по-пьяне наплодил!!!
abuvgrobu 17 сентября 2018 | 17:34
vinidbi: По-русски научись писать пидор мокрожопый. Гг
vinidbi 17 сентября 2018 | 17:42
abuvgrobu: Ублюдок пригожинский- пидор ваш папа- а вы сын пидора и шлюшки вашей мамы, которая всем дает бесплатно и безотказно!!!
shlevet 17 сентября 2018 | 16:30
Выздоровления пострадавшей
sasass 17 сентября 2018 | 16:31
Ощущение такое , что народ стал протестовать уже конкретно против бездарной власти...
amderma 17 сентября 2018 | 16:33
конечно ее нужно в каталажку!!! это же подрыв Власти, протестовать против пенсионной реформы! а гвардейцы??? дык это же просто дети, из глубинки...которых оболванили замполиты и тв... и они просто пока такие же рабы как и все мы...но они молоды и разберутся, где правда а где ложь...дайте срок...
А пока мы и они продолжаем быть просто рабами системы ...увы печально, но как мне кажется это давно свершившийся факт, который мы стыдливо игнорируем!
veniy_diktov 17 сентября 2018 | 16:34
...повалили тётку на пол
..бобик ей в ..изду накакал
...бомж Андрюха пистон вставил
...и нужду свою туда ей справив
...тётка порясём визжала
...но коленочки разжала
...в такт Андрюшке помогая
...член его губой лаская.
kochar 17 сентября 2018 | 16:36
Животные.
sam2018 17 сентября 2018 | 17:04
В штатах любой демонстрант имеет право и может прыснуть в морду полицейскому газом и шарахнуть ногой по бошке !
То же самое и в странах Европы. Россия это не разрешает !
arcush 17 сентября 2018 | 17:17
Фамилии фашистов в студию! Пусть их дети, и однокласснки детей и соседи знают росподонков! Мерзость! Их должны знать!