В  СК подтвердили, что во Всеволожском районе Ленинградской области убит предприниматель Бадри Шенгелия

В Следственном комитете подтвердили, что во Всеволожском районе Ленинградской области убит предприниматель Бадри Шенгелия – один из свидетелей по делу о коррупции в СК. По факту убийства возбудили уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в салоне автомобиля нашли тело мужчины с огнестрельным ранением.