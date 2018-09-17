В СК подтвердили, что во Всеволожском районе Ленинградской области убит предприниматель Бадри Шенгелия
В Следственном комитете подтвердили, что во Всеволожском районе Ленинградской области убит предприниматель Бадри Шенгелия – один из свидетелей по делу о коррупции в СК. По факту убийства возбудили уголовное дело.
Ранее сообщалось, что в салоне автомобиля нашли тело мужчины с огнестрельным ранением.
Комментарии1
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abuvgrobu 17 сентября 2018 | 16:12
Кто-то конкретный оставшийся на свободе решил концы обрезать..