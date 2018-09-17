Киев отвергает причастность к крушению Боинга в Донбассе
С обвинениями в адрес украинских властей выступили сегодня российские военные.
Неудачным фейком Кремля, чтобы прикрыть свое же преступление назвал выводы Минобороны России секретарь Совета безопасности и обороны Украины Александр Турчинов. По его словам, вина России в трагедии с малазийским лайнером доказана независимыми экспертными группами и официальным следствием.
Аналогичное заявление сделал спикер Верховной рады. Андрей Парубий призвал усилить информационную безопасность, чтобы противостоять подобным вбросам накануне президентских выборов.
Российские военные рассекретили сегодня данные о ракете, которой был уничтожен самолет. В Минобороне говорят, что снаряд был произведен в Подмосковье в конце 80-х, но потом находился в вооруженных силах Украины. Ракетный полк позже участвовал в боевых операциях в Донбассе.
Международная следственная группа установила ранее, что малазийский Боинг был сбит ракетой из системы «Бук», принадлежащей зенитной ракетной бригаде из Курской области.
Комментарии10
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kryimzdick 17 сентября 2018 | 16:05
Пусть идут российские военные на шпили дивятся, дармоеды
bugatti 17 сентября 2018 | 16:06
kryimzdick: очередной офицер Золотов без чести из МО РФ мычит, что он самый честный врун ..видимо скоро кого-то на дуэль вызовут))
МО рассказывает про ракету 9М38, тогда как MH17 был сбит более новой ракетой 9М38М1.
))))
kottigr1 17 сентября 2018 | 16:07
bugatti: Показать сборочную документацию единственного завода собиравшего ракеты к "Буку", находящегося теперь на территории РФ не сложно.. Это всё равно как рассказать, что автомашина Лада собрана на заводе ВАЗ..
А где акты приема-передачи этих ракет конкретной воинской части ?
rpmcmurphy 17 сентября 2018 | 16:07
Киев отвергает причастность к крушению Боинга в Донбассе...
Я не я и жопа не моя? У наших официальные документы 80-х на руках, а у хохлов что, одни отрицания?
bugatti 17 сентября 2018 | 16:10
rpmcmurphy: урод пригожинский ,ты лично ОФИЦИАЛЬНО свою жопу передал хохлам ,?))
Так у тебя имбецил и были документы что это су27 сбил израильской ракетой...ты уж чмо определись))
taglit 17 сентября 2018 | 16:10
kottigr1: Волонтер Руслан Левиев напомнил о снимках из спутников, на которых показан тягач с "Буком", которым был сбит Boeing MH-17.
Об этом он написал на своей странице в Twitter.
"Минобороны говорит, что тягач с ЗРК Бук вмонтировали в видеозаписи. Но… кто же тогда вмонтировал тягач с Буком в спутниковые снимки, которые каждый из вас может посмотреть и купить в высоком разрешении? Упс… И это известно давно", - пишет Левиев.
Он также подчеркнул абсурдность ситуации.
alex55 17 сентября 2018 | 16:07
Чё-то долго рисовали фейковые документы - аж 4 года...
kalimator 17 сентября 2018 | 16:07
боже, какая это уже по счёту версия россии? пусть лучше предьявят обломки транспортного самолёта, сбитого ополченцами в это же время.(по утверждению российских сми). https://www.youtube.com/watch?v=eP0O5NV0mQs
zztop1960 17 сентября 2018 | 16:11
Никто уже не берёт в голову всякие там заявления МО РФ. На них смотрят как на деревенского дурочка , который скачет по деревне , верхом на швабре с деревянной сабелькой в руках и что-то там орёт
buva53 17 сентября 2018 | 16:12
Ложь, причём тотальная - единственная скрепа воровского режима.