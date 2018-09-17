Киев отвергает причастность к крушению Боинга в Донбассе...

С обвинениями в адрес украинских властей выступили сегодня российские военные.

Неудачным фейком Кремля, чтобы прикрыть свое же преступление назвал выводы Минобороны России секретарь Совета безопасности и обороны Украины Александр Турчинов. По его словам, вина России в трагедии с малазийским лайнером доказана независимыми экспертными группами и официальным следствием.

Аналогичное заявление сделал спикер Верховной рады. Андрей Парубий призвал усилить информационную безопасность, чтобы противостоять подобным вбросам накануне президентских выборов.

Российские военные рассекретили сегодня данные о ракете, которой был уничтожен самолет. В Минобороне говорят, что снаряд был произведен в Подмосковье в конце 80-х, но потом находился в вооруженных силах Украины. Ракетный полк позже участвовал в боевых операциях в Донбассе.

Международная следственная группа установила ранее, что малазийский Боинг был сбит ракетой из системы «Бук», принадлежащей зенитной ракетной бригаде из Курской области.