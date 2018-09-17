Окончательные итоги второго тура выборов губернатора Приморского края будут подводиться только после проверки, которую проведет Центризбирком. Возможно, это произойдет до конца недели, — утверждает глава ЦИКа Элла Памфилова. Она, кстати, не исключила отмены результатов выборов в случае, если будут нарушения будут подтверждены.

Во втором туре депутат-коммунист Андрей Ищенко , лидируя при подсчете 95% голосов, неожиданно проиграл единороссу Андрею Тарасенко.

В ЦИКе объяснили, что последний вырвался вперед из-за того, что сведения с избирательных участков в отдаленных районах поступили позже остальных.