Окончательные итоги второго тура выборов губернатора Приморского края будут подводиться только после проверки
Окончательные итоги второго тура выборов губернатора Приморского края будут подводиться только после проверки, которую проведет Центризбирком. Возможно, это произойдет до конца недели, — утверждает глава ЦИКа Элла Памфилова. Она, кстати, не исключила отмены результатов выборов в случае, если будут нарушения будут подтверждены.
Во втором туре депутат-коммунист Андрей Ищенко , лидируя при подсчете 95% голосов, неожиданно проиграл единороссу Андрею Тарасенко.
В ЦИКе объяснили, что последний вырвался вперед из-за того, что сведения с избирательных участков в отдаленных районах поступили позже остальных.
Комментарии4
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ze_danil 17 сентября 2018 | 15:50
варианта всего три:
1. признать "выборы" состоявшимися с небольшими нарушениями
2. найти мелкого стрелочника-вредителя
3. заводить уголовные дела и сажать весь приморский ЦИК хором, то есть признаться что выборов в России не существует
третий, имхо, даже не будет рассматриваться
igorrrpadlowitchs 17 сентября 2018 | 15:50
Будет такая же хрень, как сегодняшняя лажа от МО по поводу боинга- состряпает элла липовые бумаги и будет размахивать ими , отрабатывая перед вовой свою пайку!
eternity88 17 сентября 2018 | 16:01
Ну что, ждем появления в студии Маргариты Симоньян или какого-нибудь киселева-соловьева "избранного губернатора" Тарасенко и того председателя Приморской краевой ИК с историей, что, оказывается, они на самом деле как те Петров с Бошировым - не преступники, а обыкновенные пи...а...асы ... Говорят, там председателем дама... Ну ничего, пусть тогда рассказывают, что обыкновенные пи...а...асы по убеждениям...
musmek 17 сентября 2018 | 16:02
Вы еще Чурова позовите, он то уж точно всех рассудит.