Во Всеволожском районе ленинградской области нашли убитым свидетеля по делу о коррупции в руководстве СК
Во Всеволожском районе ленинградской области нашли убитым свидетеля по делу о коррупции в руководстве Следственного комитета. По некоторым данным, погибший — предприниматель Бадри Шенгелия. В феврале этого года он давал показания по делу руководителя Управления собственной безопасности СК Михаила Максименко, которому вменяли получение взяток. Шенгелия тогда рассказывал, что его и Максименко много лет связывали «финансовые отношения».
Отметим, что в пресс-службе ГУВД Санкт-Петербурга пока подтверждают, что нашли в салоне автомобиля тело некоего мужчины с огнестрельным ранением.
Комментарии13
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valya24 17 сентября 2018 | 15:39
ой, лихие десятые? (((
traxau_okurka 17 сентября 2018 | 15:42
valya24: Ну еще бы он живой ходил. В путинском государстве бороться с коррупцией - преступление. Так как является прямым свержением действующего режима.
danko1 17 сентября 2018 | 15:55
traxau_okurka: Всё по Бастрыкину, который сам убивает и сам расследует, а также свидетелей уничтожает.
Бандиты во власти и всюду полностью безнаказанны, когда питерские во власти.
kottigr1 17 сентября 2018 | 15:44
valya24: Путинские "стабильные" давно уже переплюнули "лихие 90-е".... "Воры в законе" победили.. Даже бандиты теперь ходят в форме и уже даже с табельным оружием..
perectukin 17 сентября 2018 | 15:53
kottigr1:
А что или кто изменился ?
Ельцинский ставленник, при помощи жидомасонской мафии влез на трон и давай болтать про "рывок", "стабильность", "25 миллионов рабочих мест" ...
Как говориться МВД, ФСБ, МО просто перешли под контроль бандитов.
tvitov66 17 сентября 2018 | 15:41
Если бы мне лично нацЛидер по телевизеру не объяснил про стабильность, то напоминало бы лихие 90-е, а теперь все ясно - СТАБИЛЬНОСТЬ!
y3emen1 17 сентября 2018 | 15:42
нет коррупции нет и свидетеля, и только так
compare 17 сентября 2018 | 15:44
сигнал: коррупция,это смертельно опасный вирус и лучше про него вообще не говорить,даже...
fikus74 17 сентября 2018 | 15:47
ск - это теже бандиты, только в законе.
spbshnik 17 сентября 2018 | 15:47
а че удивляться, у нас мусора и силовики - сплошь садисты-бандиты, там порядочными людьми уже давно даже не пахнет..
perectukin 17 сентября 2018 | 15:48
Он слишком много знал ....
А еще говорят что за "сотрудничество со следствием" не убивают.
Видно ниточки дальше потянулись в ФСБ ... , а может даже в ГРУ.
Опять эти Скрипали .
yralez 17 сентября 2018 | 15:50
Наверно, с бастрыкиным в лес ездил.
innaigorewna 17 сентября 2018 | 16:03
Дуэль?