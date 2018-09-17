Во Всеволожском районе ленинградской области нашли убитым свидетеля по делу о коррупции в руководстве СК

Во Всеволожском районе ленинградской области нашли убитым свидетеля по делу о коррупции в руководстве Следственного комитета. По некоторым данным, погибший — предприниматель Бадри Шенгелия. В феврале этого года он давал показания по делу руководителя Управления собственной безопасности СК Михаила Максименко, которому вменяли получение взяток. Шенгелия тогда рассказывал, что его и Максименко много лет связывали «финансовые отношения».

Отметим, что в пресс-службе ГУВД Санкт-Петербурга пока подтверждают, что нашли в салоне автомобиля тело некоего мужчины с огнестрельным ранением.