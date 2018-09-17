Сотрудники ГИБДД теперь не смогут снимать регистрационные номера с автомобилей
Владимир Путин своим указом внес изменения в соответствующие нормативные акты.
Эта мера временно лишит дорожную полицию возможности издеваться над людьми, — считает автомобильный обозреватель «Эха Москвы» Сергей Асланян.
Отменить практику снятия госномеров предлагали и ранее. В Госдуму даже вносился соответствующий законопроект, его авторы подчеркивали, что эта мера себя изжила, поскольку под нее попадали совершившие мелкие нарушения водители.
Комментарии2
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vasyakirin 17 сентября 2018 | 15:45
Эта мера временно лишит дорожную полицию возможности издеваться над людьми
Не, только свободное ношение короткоствольного оружия временно решит проблему издевательства представителя власти над Гражданином....
compare 17 сентября 2018 | 16:10
...но право "снимать штаны" с нарушителя,никто не оговаривал-значит,в силе)))