Сотрудники ГИБДД теперь не смогут снимать регистрационные номера с автомобилей

Владимир Путин своим указом внес изменения в соответствующие нормативные акты.

Эта мера временно лишит дорожную полицию возможности издеваться над людьми, — считает автомобильный обозреватель «Эха Москвы» Сергей Асланян.

Отменить практику снятия госномеров предлагали и ранее. В Госдуму даже вносился соответствующий законопроект, его авторы подчеркивали, что эта мера себя изжила, поскольку под нее попадали совершившие мелкие нарушения водители.