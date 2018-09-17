Владимир Путин поздравит Сергея Собянина с официальным вступлением на должность мэра Москвы
Владимир Путин поздравит Сергея Собянина с официальным вступлением на должность мэра Москвы. Об этом сообщила пресс-служба Кремля. Торжественная церемония инаугурации пройдет завтра в концертном зале «Зарядье».
Комментарии5
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traxau_okurka 17 сентября 2018 | 15:40
Вор поздравил вора. Терпилы схавали. Утерлись.
putalex 17 сентября 2018 | 15:48
traxau_okurka: Не переживайте.
Сковорода стоит-мама не горюй!
jamba 17 сентября 2018 | 16:00
Страна идет вразнос, а у них праздники и поздравлялки"
В таком случае, бессмертное вам, за которое, автор заплатил жизнью! По мне, так ложится на наши дни, даже очень!
Мы живём, под собою не чуя страны,
Наши речи за десять шагов не слышны,
А где хватит на полразговорца,
Там припомнят кремлёвского горца.
Его толстые пальцы, как черви, жирны,
А слова, как пудовые гири, верны,
Тараканьи смеются усища,
И сияют его голенища.
А вокруг него сброд тонкошеих вождей,
Он играет услугами полулюдей.
Кто свистит, кто мяучит, кто хнычет,
Он один лишь бабачит и тычет,
Как подкову, кует за указом указ:
Кому в пах, кому в лоб, кому в бровь, кому в глаз.
Что ни казнь у него - то малина
И широкая грудь осетина.
Ноябрь 1933
scroodge 17 сентября 2018 | 16:01
Сергей СС вступил в должность гауляйтера Москвы. (Дмитрий Губин (С))
flyingfrog 17 сентября 2018 | 16:11
Перед переназначением Собянина мэром из каждого утюга неслось: голосуй за Собянина.
Только на пятую часть москвичей это подействовало, не сбрасываем со счетов административный ресурс. Четыре из пяти москвичей оказались глухи к этой тухлятине.
И вместо того, чтобы с позором уйти, они празднуют и поздравляют...