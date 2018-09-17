КПРФ направила в генпрокуратуру документы о массовых фальсификациях второго тура выборов губернатора Приморского края
КПРФ направила в генпрокуратуру, Следственный комитет и Центризбирком документы о массовых фальсификациях в ходе второго тура выборов губернатора Приморского края. Геннадий Зюганов считает, что должна быть срочно создана комиссия по проверке результатов голосования.
Выдвиженец от КПРФ Андрей Ищенко, лидируя при подсчете 95% голосов, неожиданно проиграл «единороссу» Андрею Тарасенко.
ЦИК обещает разобраться со всеми жалобами, — сообщила глава комиссии Элла Памфилова
Комментарии2
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kochar 17 сентября 2018 | 16:04
Если даже и пройдёт кандидат от КПРФ,то рано или поздно его с грохотом посадят.
А смысл быть жертвой этого режима?
equus 17 сентября 2018 | 16:11
kochar:
Смыслы всего случающегося в жизни каждый находит для себя сам.
А "премудрые пескари" не устают этому удивляться...
;-)