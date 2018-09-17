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15:30, 17 сентября 2018

Генпрокуратура России намерена передать Нидерландам новую информацию, которая касается гибели малазийского Боинга

Генпрокуратура России намерена передать Нидерландам новую информацию, которая касается гибели малазийского Боинга на востоке Украины в  2014 году. По словам официального представителя СК Светланы Петренко, утверждения о  том, что самолет был сбит комплексом Бук, принадлежащим одной из российских воинских частей, своего подтверждения не нашли.

Министерство обороны России сегодня обвинило международную следственную группу в фальсификации видеоматериалов. В Киеве утверждения российских военных назвали «фейком».

Комментарии

35

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luger_max_otto 17 сентября 2018 | 15:39

Это у путинских традиционное занятие: как дело близится к новому этапу- так немедленно лабаются очередные фальшаки, которые пытаются впарить международной комиссии.

kottigr1 17 сентября 2018 | 15:41

luger_max_otto: Леонтьев наконец-то освоил "Фотошоп" ?

glotze7 17 сентября 2018 | 15:42

Передать, не передать, главное - затянуть! А там - трава не расти.

bugatti 17 сентября 2018 | 15:43

glotze7: очередной офицер Золотов без чести из МО РФ врет, что он не воровал ..видимо скоро кого-то на дуэль вызовут))

zamorysh 17 сентября 2018 | 15:53

Генпрокуратура России намерена передать Нидерландам новую ДЕЗинформацию, которая касается гибели малазийского Боинга на востоке Украины в 2014 году.

tvitov66 17 сентября 2018 | 15:44

kottigr1: странно 13 окт. 2015 г. "Алмаз-Антей" имитировал подрыв "Боинга" на полигоне и ДОКАЗАЛ что ЭТО ваще НЕ БУК - при чем тут ракета?

minerr 17 сентября 2018 | 15:50

tvitov66: Походу Парашенке светит не президентское кресло, а шконка у параши.

zztop1960 17 сентября 2018 | 15:52

minerr: "Это еще один пример российской дезинформации", - министры обороны Украины и Великобритании о новых "выводах" РФ по катастрофе МН17. "Это очередная ложь, это очередной фейк Российской Федерации, который свидетельствует о том, что Россия точно не отказалась от своих планов по подрыву авторитета Украины, по подрыву ситуации в целом. Им нужна причина, чтобы обострить ситуацию", - сказал Полторак.
В свою очередь глава Минобороны Великобритании добавил, что было проведено независимое расследование, которое показало, кто причастен к атаке самолета "Боинг" авиакомпании Malaysia Airlines рейса МН17.
"Это еще один пример российской дезинформации", - сказал Уильямсон.

minerr 17 сентября 2018 | 15:56

zztop1960: Походу укрвласти уже подтвердили свое участие в этом преступлении - через полчаса после брифинга успели выступить и Турчинов и Парубий с подобием на опровержение. Похоже они всей Радой и всем правительством смотрели брифинг. И смотрели, похоже, с трясущимися коленками.

kottigr1 17 сентября 2018 | 16:04

minerr: Показать сборочную документацию единственного завода собиравшего ракеты к "Буку", находящегося теперь на территории РФ не сложно..
А где акты приема-передачи этих ракет конкретной воинской части ?

minerr 17 сентября 2018 | 15:58

zztop1960: /// "Это очередная ложь, это очередной фейк ////

Краткий перевод сказанного - "Это фейк, это ложь, но опровергать мы не будем, так как просто нечем." Как то так.

tvitov66 17 сентября 2018 | 16:01

minerr: ватан, объясни - куда подевался свидетель Карлос и СУ-25 с израильской ракетой?
ИМХО кто-то слишком много и часто врет ... особенно в генеральских погонах и на брифингах

nersesov 17 сентября 2018 | 16:09

zztop1960: И это все, что Гевин сказал? А как же Russia should go away and shut up ??

zztop1960 17 сентября 2018 | 16:06

minerr: Киев вышел на финишную прямую в вопросе получения автокефалии православной церкви в Украине , об этом Президент Украины Петр Порошенко сообщил в ходе встречи с экзархами Константинопольского патриархата в понедельник в Киеве. "Украинцы сотни лет молились, чтобы иметь Единую Поместную Православную Церковь. Взоры украинцев были направлены на Мать-Церковь в Константинополь. Приятно, что Господь услышал наши молитвы. Приятно, что мы вместе прошли этот путь и мы можем говорить, что вышли на финишную прямую", - сказал он.
Портянки могут топать ногами , слюну пускать , ёрничать на теле-шоу , но поезд уехал

igorrrpadlowitchs 17 сентября 2018 | 15:42

luger_max_otto: обделываться перед всем миром у путинских вошло в привычку!

splin2 17 сентября 2018 | 15:45

luger_max_otto: На колу мочало - начинай сначала.

tvitov66 17 сентября 2018 | 16:06

splin2: может MH17 зацепился за шпиль собора?

johnywalker 17 сентября 2018 | 15:39

А кто именно не нашел подтверждений?

beregov_net 17 сентября 2018 | 15:42

johnywalker: Ну как , прокурорские позвонили в ВЧ и спросили :
- Это вы сбили Боинг ?
- Не , не мы , зуб даём
Вот и выяснили

tvitov66 17 сентября 2018 | 15:46

johnywalker: как это кто - испанский диспетчер Карлос!

alex1890 17 сентября 2018 | 15:39

Информация подготовлена экспертной группой Петров@Боширов

igorrrpadlowitchs 17 сентября 2018 | 15:44

alex1890: информацию для тупарей из МО, как и для боширова , и петрова , судя по той лаже, что несут они во весь свет - готовил один и тот же дебил!

kara 17 сентября 2018 | 15:40

а если не примут или останутся при старой версии, то наложить санкции на группу, самих следователей(вплоть до ареста счетов), а также на страны которым принадлежит группа.

compare 17 сентября 2018 | 15:42

кто бы сомневался....)))

blahovdav 17 сентября 2018 | 15:43




























































Отлично! Уели, так уели! Осталось самая малость, разобраться что делать с:показаниями диспетчера Карлоса, выводами Алмаз-Антей, что это не Бук, самолетом Мишани Леонтьева итд...






yralez 17 сентября 2018 | 15:52

Засуньте свою информацию себе в .....
Преступники..

moncegorskyi 17 сентября 2018 | 15:53

Наконец-то за четыре года родили... А то разные "алмаз-антеи", что-то мурыжили не убедительно так... А тут как жахнули "убойными" схемами, особенно а ля мол, бук задом не ездит, так как нет у этого комплекса зеркал заднего вида... Голландцы выпали в осадок и посрамлены. Им, этим не полным хенералам, можно уже дырки под очередные большие звезды делать.

severnaj 17 сентября 2018 | 15:54

Ну, ждем с нетерпением. А вдруг......

nika25 17 сентября 2018 | 15:56

Четыре года МО РФ не могло попасть в собственные архивы и выяснить кому и куда было передано военное имущество. Ну, теперь все разрешилось, слава Богу! Осталось понять почему ракету запускали с российской установки и с территории подконтрольной пророссийским боевикам. Что касается якобы смонтированного видео, то это легко проверить с помощью экспертизы. Думаю, что международная следственная бригада уже сделала все необходимые следственные действия и экспертизы перед тем, как выходить на пресс-конференцию, уж слишком громкое преступление, и в западных судах нужны очень серьезные доказательства. Не думаю, что где-то в мире остался хоть один наивный человек, который готов принять на веру "доказательства" от МО РФ, которое не сказало пока ни слова правды.

vasya_von_smetankin 17 сентября 2018 | 15:57

Онинаспростонелюбят.

kochar 17 сентября 2018 | 16:00

Прошло 4 года...
Есть факты и есть отрицание.

"Ты кто?
Часть силы той, что без конца творит добро, всему желая зла.
Нельзя ли это проще передать?
Я дух, всегда привыкший отрицать."

Иоганн Вольфганг фон Гёте

fekoff 17 сентября 2018 | 16:01

Раз не нашли, значит России бояться нечего и можно организовывать трибунал?

(комментарий скрыт)

jamba 17 сентября 2018 | 16:03

Вместе с материалами фальсификаций выборов в Приморье;))))))))))))))))))))))))))))

testmeter 17 сентября 2018 | 16:03

"Генпрокуратура России намерена передать Нидерландам новую информацию" ///
А они знают об ответственности за дачу ложных показаний?

jetsam 17 сентября 2018 | 16:07

да ладно.
прокуратура?
это у которой магнитсяки сам себя по заданию браудера убил?
или у которой безрукий инвалид за 30 сек петлю соорудил и повесился?

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