Генпрокуратура России намерена передать Нидерландам новую информацию, которая касается гибели малазийского Боинга на востоке Украины в 2014 году. По словам официального представителя СК Светланы Петренко, утверждения о том, что самолет был сбит комплексом Бук, принадлежащим одной из российских воинских частей, своего подтверждения не нашли.

Министерство обороны России сегодня обвинило международную следственную группу в фальсификации видеоматериалов. В Киеве утверждения российских военных назвали «фейком».