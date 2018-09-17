На территории совхоза имени Ленина в Ленинском районе Подмосковья горит ангар
На территории совхоза имени Ленина в Ленинском районе Подмосковья горит ангар. По последним данным, площадь пожара превысила тысячу квадратных метров.
Огонь уже удалось локализовать. По предварительным данным, никто не пострадал. Ранее были сообщения, что загорелся утеплитель кровли ангара.
Комментарии4
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gordy 17 сентября 2018 | 15:24
"На территории совхоза имени Ленина в Ленинском районе Подмосковья горит ангар..."
... гражданина Ленина?
seryj_wolk 17 сентября 2018 | 15:26
Путиноиды жгут совхоз Грудинина!
perectukin 17 сентября 2018 | 15:58
seryj_wolk:
Крыша горит ...
perectukin 17 сентября 2018 | 15:39
Грудинин в печали - все что нажито честным трудом - клубника, офшоры, учредительные документы , иностранные банки , все сгорело.
Зато теперь на очередных "выборах Путина" его никто не обвинит в жульничестве.