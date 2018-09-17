На территории совхоза имени Ленина в Ленинском районе Подмосковья горит ангар. По последним данным, площадь пожара превысила тысячу квадратных метров.

Огонь уже удалось локализовать. По предварительным данным, никто не пострадал. Ранее были сообщения, что загорелся утеплитель кровли ангара.