В ЕСПЧ направлена первая жалоба, связанная с задержаниями в ходе подготовки акций 9-го сентября

В Европейский суд по правам человека направлена первая жалоба, связанная с задержаниями в ходе подготовки акций 9-го сентября. Активистка Мария Маковозова, задержанная за три дня до акции 9 сентября по обвинению в организации несанкционированного мероприятия в Красноярске, пожаловалась в Европейский суд по правам человека. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» ее адвокат Владимир Васин.

«Мы пожаловались на ограничение свободы слова и передвижения. Марии не дали поучаствовать в мирном митинге, задержав до начала акции, и тем самым нарушили фундаментальные права человека», — сказал адвокат.

Васин напомнил, что Маковозова была задержана 6 сентября. Впоследствии суд арестовал ее на 10 суток по обвинению в организации несанкционированной акции. Сама активистка свою вину отрицает.

Адвокат добавил, что в жалобе в ЕСПЧ также сообщается о нарушении права на справедливое судебное разбирательство.