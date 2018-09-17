«Единая Россия» поддержал кандидатуру Отари Аршбы на пост главы комиссии по этике и контролю за доходами депутатов
Президиум фракции «Единой России» поддержал кандидатуру Отари Аршбы на пост главы комиссии по этике и контролю за доходами депутатов. Как передает «Интерфакс», ссылаясь на свой источник, голосование было тайным, Аршба стал бесспорным лидером.
Соответственно, Наталья Поклонская свой пост потеряла. Она возглавляла думскую Комиссию по контролю за доходами депутатов до создания объединенной структуры.
Комментарии7
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trans 17 сентября 2018 | 15:10
А что Поклонская сделала за два года возглавляя комиссию по контролю за доходами депутатов, кого вывела на чистую воду? Да никого, получается все белые и пушистые.
Да в любом случае Няшка не в накладе, от кормушки ее не убрали - зарплата полмиллиона рублей, со временем пенсия будет в размере 75% от зарплаты. Так что не пропадет.
kindman_a 17 сентября 2018 | 15:14
Опять Отарик? :-)))
semia 17 сентября 2018 | 15:10
Одна фамилия о чем говорит! Никакой борьбы,одна коррупция будет!
cromwel 17 сентября 2018 | 15:16
С такой фамилией....это всеравно что вампира поставить начальником станции по переливанию крови.
pls215 17 сентября 2018 | 15:21
Кто такий Отари, нами правят дураки.
perectukin 17 сентября 2018 | 15:24
Отари Кватришвили ?
Главный бандит мАсквы ?
Или по наследства перешло ?
Ну теперь то члены Едра будут спокойны, за маленькую взяточку в размере 10 ? украденного они получат нулевую декларацию , подписанную самим Гарантом .
ivfn 17 сентября 2018 | 15:47
perectukin:
Бизнесмен, топ-менеджер. Долларовый мультимиллионер. Ветеран спецслужб, полковник ФСБ в отставке, эксперт в сфере безопасности и урегулирования конфликтов, интеграции соотечественников в Российской Федерации.
Левша. По собственному признанию, "на руку, на ногу, и на мозги"
В кругу друзей и ветеранов службы известен также как Тенгиз Аршба или Тенго.Проще говоря поганяло Тенго