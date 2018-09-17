«Единая Россия» поддержал кандидатуру Отари Аршбы на пост главы комиссии по этике и контролю за доходами депутатов

Президиум фракции «Единой России» поддержал кандидатуру Отари Аршбы на пост главы комиссии по этике и контролю за доходами депутатов. Как передает «Интерфакс», ссылаясь на свой источник, голосование было тайным, Аршба стал бесспорным лидером.

Соответственно, Наталья Поклонская свой пост потеряла. Она возглавляла думскую Комиссию по контролю за доходами депутатов до создания объединенной структуры.