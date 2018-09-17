КПРФ направила в прокуратуру, СК и ЦИК документы о фальсификациях в хорде 2-го тура выборов губернатора Приморья

КПРФ направила в генпрокуратуру, Следственный комитет и Центризбирком документы о массовых фальсификациях в хорде второго тура выборов губернатора Приморского края. Геннадий Зюганов считает, что должна быть срочно создана комиссия по проверке результатов голосования.

Выдвиженец от КПРФ Андрей Ищенко, лидируя при подсчете 95% голосов, неожиданно проиграл «единороссу» Андрею Тарасенко.

ЦИК обещает разобраться со всеми жалобами, — сообщила глава комиссии Элла Памфилова

По словам Памфиловой, краевой избирком должен опубликовать окончательные результаты в течение 10 дней.