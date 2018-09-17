КПРФ направила в прокуратуру, СК и ЦИК документы о фальсификациях в хорде 2-го тура выборов губернатора Приморья
КПРФ направила в генпрокуратуру, Следственный комитет и Центризбирком документы о массовых фальсификациях в хорде второго тура выборов губернатора Приморского края. Геннадий Зюганов считает, что должна быть срочно создана комиссия по проверке результатов голосования.
Выдвиженец от КПРФ Андрей Ищенко, лидируя при подсчете 95% голосов, неожиданно проиграл «единороссу» Андрею Тарасенко.
ЦИК обещает разобраться со всеми жалобами, — сообщила глава комиссии Элла Памфилова
По словам Памфиловой, краевой избирком должен опубликовать окончательные результаты в течение 10 дней.
Комментарии7
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luger_max_otto 17 сентября 2018 | 15:07
Эх, дядя Зю. Раскачивает, понимаешь, яхту. Можно подумать- не получил свой откат.
semia 17 сентября 2018 | 15:08
Ага! За гуманизм ,за дело мира! ... Обмельчали коммунисты,продались Путьке. А призови сейчас народ на всенародный сход в Приморье, так могло бы и в Москве аукнуться ,или даже закончиться.
andy66 17 сентября 2018 | 15:11
Хордовые выборы... ))) в смысле безпозвоночные
kryimzdick 17 сентября 2018 | 15:18
Хулиганы выборов лишают! Памагити! Путинвведи!
aleksei123m 17 сентября 2018 | 15:19
А что, кто-то верил, что путин может без обмана?
piter_ug 17 сентября 2018 | 15:32
Даёшь дюжину «двушечек» подопечным ведьмы (по версии Навального)!
vezdehod 17 сентября 2018 | 15:35
Молодйы...Куй "Едрёную Россию" пока она горячая.