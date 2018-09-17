Минобороны РФ обвиняет группу, которая выясняла обстоятельства гибели на Украине малазийского Боинга в фальсификации

Министерство обороны России обвиняет международную следственную группу, которая выясняла обстоятельства гибели на Украине малазийского Боинга в фальсификации видеоматериалов.

Как утверждают в российском оборонном ведомстве, видео о передвижении российского «Бука» по территории Украины, это анимация, сделанная на основе одной фотографии.

Также сегодня была представлена аудиозапись с переговорами украинских военных, которая якобы была сделана два года назад в Одесской области перед учениями. Один из участников разговора сказал о возможности «сбить еще один малазийский Боинг».

Самолет, на борту которого находились около 300 человек был сбит на востоке Украины в 2014 году.

C выводами российского Минобороны не согласен спикер Верховной Рады Андрей Порубий.

В 2014 году, когда был сбит малазийский Боинг, Андрей Порубий возглавлял Совет национальной безопасности Украины.