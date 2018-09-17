Минобороны РФ обвиняет группу, которая выясняла обстоятельства гибели на Украине малазийского Боинга в фальсификации
Министерство обороны России обвиняет международную следственную группу, которая выясняла обстоятельства гибели на Украине малазийского Боинга в фальсификации видеоматериалов.
Как утверждают в российском оборонном ведомстве, видео о передвижении российского «Бука» по территории Украины, это анимация, сделанная на основе одной фотографии.
Также сегодня была представлена аудиозапись с переговорами украинских военных, которая якобы была сделана два года назад в Одесской области перед учениями. Один из участников разговора сказал о возможности «сбить еще один малазийский Боинг».
Самолет, на борту которого находились около 300 человек был сбит на востоке Украины в 2014 году.
C выводами российского Минобороны не согласен спикер Верховной Рады Андрей Порубий.
В 2014 году, когда был сбит малазийский Боинг, Андрей Порубий возглавлял Совет национальной безопасности Украины.
Комментарии37
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gригорьич 17 сентября 2018 | 15:05
Генерал Конашенков никогда не врет
rihard 17 сентября 2018 | 15:09
gригорьич: Российские военные в этом деле собаку съели - то президенту подсунут американское видео выдав за свое, то из компьютерной игры сопрут. Свое получается только на уровне мультиков уровня 90х годов. Поэтому они точно знают!
danko1 17 сентября 2018 | 15:18
rihard: По себе наглые лжецы судят, в очередной раз позоря Россию такими заявлениями.
shlevet 17 сентября 2018 | 15:31
danko1: //...в очередной раз позоря Россию...//
А в чем позор России?
Российская сторона с помощью науки доказала фейковость видео.
Пока с научной стороны мир не опроверг её доводы, одни эмоции
luger_max_otto 17 сентября 2018 | 15:33
Спасибо, голубчик, позабавили. Расскажите подробней про многокилометровый Су-27, пжалста.
shlevet 17 сентября 2018 | 15:44
luger_max_otto: Чем именно, птенчик, я именно вас позабавил и почему я вам должен что-то рассказывать?
Может это вы, пташка, поведаете отчего покончил с собой летчик Волошин и за что убит диспетчер Петренко?
А потом мы вместе и посмеемся=)):-)
gonduras_on_colima 17 сентября 2018 | 15:41
shlevet: // Российская сторона с помощью науки доказала фейковость видео. //
Удило ватное, этим видео уже больше 4-х лет.
Дальше продолжать?
При том, что фейковость фото министерства нападения с километровым самолётом обычные любители уже доказали через несколько часов.
И да, про шильдик инфа была в мае, а для того, чтобы собрать данные для сегодняшней сенсации, достаточно одного рабочего дня.
Что, опять с ручника не снялись?
Впрочем, в стране, где полимилиция разыскивает пипла, живущего в Москве по месту прописки, 7 месяцев, из которых 1 месяц он сидел по админаресту - может быть и такое.
shlevet 17 сентября 2018 | 15:49
gonduras_on_colima: Да, говно, я разрешаю тебе продолжать.
Итак, говно, что из того, что этим видео уже больше 4х лет?
Для того, чтобы собрать данные действительно достаточно одного рабочего дня.
А не подскажешь, вонючая всезнайка, сколько времени нужно на рассекречивания совершенно секретной информации? =)):-)
gordy 17 сентября 2018 | 15:19
"Минобороны РФ обвиняет ..."
... бездоказательно?
vezdehod 17 сентября 2018 | 15:33
Весело живём...Ежедневно "Новые премьеры", но - на один Кремлёвский вкус.
tvitov66 17 сентября 2018 | 15:36
согласно Briefing of the Russian Defense Ministry with new details about the crash Boeing 777 near Donetsk от 22 июл. 2014 г это ваще был CУ-25. А 13 окт. 2015 г. "Алмаз-Антей" имитировал подрыв "Боинга" на полигоне и ДОКАЗАЛ что ЭТО НЕ БУК!
merelymy 17 сентября 2018 | 15:24
gригорьич: Генерал Конашенков никогда...
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А вы знаете, что генерал имярек значительно тяжелее воздуха и не совсем "свежий", в самом хорошем смысле этого слова, поэтому он умеет падать стремительным домкратом, а за гнепрерывную лажу ему дают непрерывное молоко бесплатно. Молоко свежее пастеризованное, как и сам генерал.
А вы что хотели?
seryj_wolk 17 сентября 2018 | 15:07
Кто поверит перманентным рфским лгунам, с их наглым враньем?
fantforbarbi 17 сентября 2018 | 15:08
Рука АП чувствуется. Кризис в Приморье - и тут же *бомба* от МО... Привыкли уже,все уже понимаем ))). Не работает.
kara 17 сентября 2018 | 15:08
да так и есть!
как говорил Обама перед выпускниками Вестпойнта-"наше основное достижение, это возможность формировать мировое общественное мнение"
что и было продемонстрировано
vasya_von_smetankin 17 сентября 2018 | 15:09
Наверняка, это те же хохлы-русофобы, которые подменяли Нашу Чемпионскую Мочу, мочили Скрипалей в сортире и детей в Беслане, не спасали моряков "Курска", вмешивались в американские выборы, хотели устроить переворот в Черногории и т.д. и т.п.
Но ничего.
Золотов из них на дуэли отбивную сделает.
Вот, сцуки.
savbensmb 17 сентября 2018 | 15:09
Видимо поступила информация, что МЕЖДУНАРОДНАЯ следственная группа завершила работу. Выводы сделаны.
"Авыдокажите" уже не прокатит...
cromwel 17 сентября 2018 | 15:19
savbensmb: абсолютно согласен. Видимо разведка донесла что приблежается пипец, и решили опередить, сделали первыми этот высер.
krek63 17 сентября 2018 | 15:32
cromwel: а в чём может заключаться пипец?
polba 17 сентября 2018 | 15:33
savbensmb: Ну таки да. Там вчерась ещё передали голландской Анке полную расшифровку данных слежения МО и интересненький журнальчик, в который записано какая ракета к какому комплексу и в какой региончик СССР направлялась.... серийный номерок-то, как утверждают голландцы, у них есть.
savbensmb 17 сентября 2018 | 15:38
polba: Так не "вчерась" надо было, а ещё года четыре назад... А теперь всё, молоточек МЕЖДУНАРОДНОЙ следственной группы стукнул по столу...
vmatuhin 17 сентября 2018 | 15:10
Ждем формуляров с Долгопрудненского завода об изготовлении Петрова и Боширова и отправки их в Украинскую службу разведки.
leninec30 17 сентября 2018 | 15:12
Фотографии ракеты от бука нарисованны на компьютере 90 годов всё очень заметно.
plidurok Андрей Филимонов 17 сентября 2018 | 15:14
Вот не знал, что в МО не осталось ни одного Офицера.
eniro 17 сентября 2018 | 15:27
plidurok: А МО без разницы. "Чего изволите?" есть. Ну так назовем "полового", для хохмы, офицером, а подзывать будем по-прежнему:-"Эй, "человек?"
cosmo_ 17 сентября 2018 | 16:01
plidurok:
О - человек военный видимо???
Тогда должен бы знать, что генерал не офицер!!
bi6f00t 17 сентября 2018 | 15:14
Эти клоуны назвали "экспертами" диванных "аналитиков", которые уже пытались несколько лет назад прогнать эту шнягу с "нарушенной перспективой". Вот только линии сходятся лишь АБСОЛЮТНО ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ. Непараллельные линии сходиться не будут. Например достаточно наклоненной кабины или стоящего чуть наискосок кузова и они уже не сойдутся.
К примеру, сделал снимок у себя во дворе:
funkyimg.com/i/2LiLP.jpg
Пусть эти клоуны разоблачают его, как "фейк", а я посмеюсь.
chahtarmukola 17 сентября 2018 | 15:21
КОГДА МАЛЬЧИК ВОВА В КЛАССЕ ДВАЖДЫ СЕРАНУЛ ТАК ,ЧТО У ДЕТЕЙ ОТ ВОНИЩИ ГЛАЗА СЛЕЗИЛИСЬ, В СЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ТИХОНЬКО НАБЗДЕЛ,- ЕМУ ПОЧЕМУ ТО НИКТО НЕ ПОВЕРИЛ, ХОТЯ ОН КРИЧАЛ,- " А ВЫ ДОКАЖИТЕ, ЧТО ЭТО Я!"
pionerka Зинаида Сацкая 17 сентября 2018 | 15:22
Да суд-то не видео будет исследовать, а результаты экспертиз. У них, скудоумных, одна версия, у нас уже... стопицот
curhatuy6 17 сентября 2018 | 15:24
Вошли во вкус! Отвлекалочек типа дырок в космосе, тронутого Енерала, двух ФСБешных геев и наперсточников на Дальнем востоке - мало. Теперь капустник МО. Кто же такой бездарный дирижирует этим обломом???:)))
gennady_77 17 сентября 2018 | 15:28
как-то вяленько, штоле. без энтузиазма.
polba 17 сентября 2018 | 15:28
Опять редакторы бухают?
У картавого психа (в медицинском смысле, у него и справка есть), нынче работающего спикером Рады, фамилия ПАрубий.
shlevet 17 сентября 2018 | 15:29
Одно можно с уверенностью утверждать уже сейчас.
Самолет был сбит с территории Украины в её воздушном пространстве и власти Украины не несут за это пока никакой ответственности
xuato 17 сентября 2018 | 15:55
shlevet: Несет ответственность оккупант. Согласно Вашей логике блокада Лениграда, разрушение Сталинграда, расстрелы военнопленных за это должен отвечать СССР и как правоприемник РФ. Международное право четко определило все что творится на оккупированной территории за все отвечает оккупант. Бурятские трактористы, и шахтеры с БУКами, Градами, танками и Буратинами.
zhrv 17 сентября 2018 | 15:47
- "Также сегодня была представлена аудиозапись с переговорами украинских военных, которая якобы была сделана два года назад в Одесской области перед учениями. Один из участников разговора сказал о возможности «сбить еще один малазийский Боинг»."
Ну что... Раз МО предлагает считать перехват переговоров в эфире - "царицей доказательства", то не следует ли, в первую очередь, считать доказательством заявления СтрелковаГиркина, и перехвата разговоров "Хмурого"?
Ох, военные договорятся до скамьи...
abuvgrobu 17 сентября 2018 | 15:56
На цензоре паника?
srk2658lu 17 сентября 2018 | 16:11
Да всё нашим воякам давно ясно и понятно. Радиотехнические службы РФ зафиксировали работу Бука на территории Донбасса и знают, кто и откуда был смертельный пуск.
Химера в РФ.