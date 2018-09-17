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14:53, 17 сентября 2018

Минобороны РФ обвиняет группу, которая выясняла обстоятельства гибели на Украине малазийского Боинга в фальсификации

Министерство обороны России обвиняет международную следственную группу, которая выясняла обстоятельства гибели на  Украине малазийского Боинга в фальсификации видеоматериалов.

Как утверждают в российском оборонном ведомстве, видео о передвижении российского «Бука» по территории Украины, это анимация, сделанная на основе одной фотографии.

Также сегодня была представлена аудиозапись с переговорами украинских военных, которая якобы была сделана два года назад в Одесской области перед учениями. Один из участников разговора сказал о возможности «сбить еще один малазийский Боинг».

Самолет, на борту которого находились около 300 человек был сбит на востоке Украины в  2014 году.

C  выводами российского Минобороны не согласен спикер Верховной Рады Андрей Порубий.

В  2014 году, когда был сбит малазийский Боинг, Андрей Порубий возглавлял Совет национальной безопасности Украины.

Комментарии

37

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gригорьич 17 сентября 2018 | 15:05

Генерал Конашенков никогда не врет

rihard 17 сентября 2018 | 15:09

gригорьич: Российские военные в этом деле собаку съели - то президенту подсунут американское видео выдав за свое, то из компьютерной игры сопрут. Свое получается только на уровне мультиков уровня 90х годов. Поэтому они точно знают!

danko1 17 сентября 2018 | 15:18

rihard: По себе наглые лжецы судят, в очередной раз позоря Россию такими заявлениями.

shlevet 17 сентября 2018 | 15:31

danko1: //...в очередной раз позоря Россию...//
А в чем позор России?
Российская сторона с помощью науки доказала фейковость видео.
Пока с научной стороны мир не опроверг её доводы, одни эмоции

luger_max_otto 17 сентября 2018 | 15:33

Спасибо, голубчик, позабавили. Расскажите подробней про многокилометровый Су-27, пжалста.

shlevet 17 сентября 2018 | 15:44

luger_max_otto: Чем именно, птенчик, я именно вас позабавил и почему я вам должен что-то рассказывать?
Может это вы, пташка, поведаете отчего покончил с собой летчик Волошин и за что убит диспетчер Петренко?
А потом мы вместе и посмеемся=)):-)

gonduras_on_colima 17 сентября 2018 | 15:41

shlevet: // Российская сторона с помощью науки доказала фейковость видео. //
Удило ватное, этим видео уже больше 4-х лет.
Дальше продолжать?
При том, что фейковость фото министерства нападения с километровым самолётом обычные любители уже доказали через несколько часов.
И да, про шильдик инфа была в мае, а для того, чтобы собрать данные для сегодняшней сенсации, достаточно одного рабочего дня.
Что, опять с ручника не снялись?
Впрочем, в стране, где полимилиция разыскивает пипла, живущего в Москве по месту прописки, 7 месяцев, из которых 1 месяц он сидел по админаресту - может быть и такое.

shlevet 17 сентября 2018 | 15:49

gonduras_on_colima: Да, говно, я разрешаю тебе продолжать.
Итак, говно, что из того, что этим видео уже больше 4х лет?
Для того, чтобы собрать данные действительно достаточно одного рабочего дня.
А не подскажешь, вонючая всезнайка, сколько времени нужно на рассекречивания совершенно секретной информации? =)):-)

gordy 17 сентября 2018 | 15:19

"Минобороны РФ обвиняет ..."

... бездоказательно?

vezdehod 17 сентября 2018 | 15:33

Весело живём...Ежедневно "Новые премьеры", но - на один Кремлёвский вкус.

tvitov66 17 сентября 2018 | 15:36

согласно Briefing of the Russian Defense Ministry with new details about the crash Boeing 777 near Donetsk от 22 июл. 2014 г это ваще был CУ-25. А 13 окт. 2015 г. "Алмаз-Антей" имитировал подрыв "Боинга" на полигоне и ДОКАЗАЛ что ЭТО НЕ БУК!

merelymy 17 сентября 2018 | 15:24

gригорьич: Генерал Конашенков никогда...
===============
А вы знаете, что генерал имярек значительно тяжелее воздуха и не совсем "свежий", в самом хорошем смысле этого слова, поэтому он умеет падать стремительным домкратом, а за гнепрерывную лажу ему дают непрерывное молоко бесплатно. Молоко свежее пастеризованное, как и сам генерал.
А вы что хотели?

seryj_wolk 17 сентября 2018 | 15:07

Кто поверит перманентным рфским лгунам, с их наглым враньем?

fantforbarbi 17 сентября 2018 | 15:08

Рука АП чувствуется. Кризис в Приморье - и тут же *бомба* от МО... Привыкли уже,все уже понимаем ))). Не работает.

kara 17 сентября 2018 | 15:08

да так и есть!
как говорил Обама перед выпускниками Вестпойнта-"наше основное достижение, это возможность формировать мировое общественное мнение"
что и было продемонстрировано

vasya_von_smetankin 17 сентября 2018 | 15:09

Наверняка, это те же хохлы-русофобы, которые подменяли Нашу Чемпионскую Мочу, мочили Скрипалей в сортире и детей в Беслане, не спасали моряков "Курска", вмешивались в американские выборы, хотели устроить переворот в Черногории и т.д. и т.п.
Но ничего.
Золотов из них на дуэли отбивную сделает.
Вот, сцуки.

savbensmb 17 сентября 2018 | 15:09

Видимо поступила информация, что МЕЖДУНАРОДНАЯ следственная группа завершила работу. Выводы сделаны.
"Авыдокажите" уже не прокатит...

cromwel 17 сентября 2018 | 15:19

savbensmb: абсолютно согласен. Видимо разведка донесла что приблежается пипец, и решили опередить, сделали первыми этот высер.

krek63 17 сентября 2018 | 15:32

cromwel: а в чём может заключаться пипец?

polba 17 сентября 2018 | 15:33

savbensmb: Ну таки да. Там вчерась ещё передали голландской Анке полную расшифровку данных слежения МО и интересненький журнальчик, в который записано какая ракета к какому комплексу и в какой региончик СССР направлялась.... серийный номерок-то, как утверждают голландцы, у них есть.

savbensmb 17 сентября 2018 | 15:38

polba: Так не "вчерась" надо было, а ещё года четыре назад... А теперь всё, молоточек МЕЖДУНАРОДНОЙ следственной группы стукнул по столу...

vmatuhin 17 сентября 2018 | 15:10

Ждем формуляров с Долгопрудненского завода об изготовлении Петрова и Боширова и отправки их в Украинскую службу разведки.

(комментарий скрыт)

leninec30 17 сентября 2018 | 15:12

Фотографии ракеты от бука нарисованны на компьютере 90 годов всё очень заметно.

plidurok Андрей Филимонов 17 сентября 2018 | 15:14

Вот не знал, что в МО не осталось ни одного Офицера.

eniro 17 сентября 2018 | 15:27

plidurok: А МО без разницы. "Чего изволите?" есть. Ну так назовем "полового", для хохмы, офицером, а подзывать будем по-прежнему:-"Эй, "человек?"

cosmo_ 17 сентября 2018 | 16:01

plidurok:
О - человек военный видимо???
Тогда должен бы знать, что генерал не офицер!!

bi6f00t 17 сентября 2018 | 15:14

Эти клоуны назвали "экспертами" диванных "аналитиков", которые уже пытались несколько лет назад прогнать эту шнягу с "нарушенной перспективой". Вот только линии сходятся лишь АБСОЛЮТНО ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ. Непараллельные линии сходиться не будут. Например достаточно наклоненной кабины или стоящего чуть наискосок кузова и они уже не сойдутся.
К примеру, сделал снимок у себя во дворе:
funkyimg.com/i/2LiLP.jpg
Пусть эти клоуны разоблачают его, как "фейк", а я посмеюсь.

chahtarmukola 17 сентября 2018 | 15:21

КОГДА МАЛЬЧИК ВОВА В КЛАССЕ ДВАЖДЫ СЕРАНУЛ ТАК ,ЧТО У ДЕТЕЙ ОТ ВОНИЩИ ГЛАЗА СЛЕЗИЛИСЬ, В СЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ТИХОНЬКО НАБЗДЕЛ,- ЕМУ ПОЧЕМУ ТО НИКТО НЕ ПОВЕРИЛ, ХОТЯ ОН КРИЧАЛ,- " А ВЫ ДОКАЖИТЕ, ЧТО ЭТО Я!"

pionerka Зинаида Сацкая 17 сентября 2018 | 15:22

Да суд-то не видео будет исследовать, а результаты экспертиз. У них, скудоумных, одна версия, у нас уже... стопицот

curhatuy6 17 сентября 2018 | 15:24

Вошли во вкус! Отвлекалочек типа дырок в космосе, тронутого Енерала, двух ФСБешных геев и наперсточников на Дальнем востоке - мало. Теперь капустник МО. Кто же такой бездарный дирижирует этим обломом???:)))

gennady_77 17 сентября 2018 | 15:28

как-то вяленько, штоле. без энтузиазма.

polba 17 сентября 2018 | 15:28

Опять редакторы бухают?
У картавого психа (в медицинском смысле, у него и справка есть), нынче работающего спикером Рады, фамилия ПАрубий.

shlevet 17 сентября 2018 | 15:29

Одно можно с уверенностью утверждать уже сейчас.
Самолет был сбит с территории Украины в её воздушном пространстве и власти Украины не несут за это пока никакой ответственности

xuato 17 сентября 2018 | 15:55

shlevet: Несет ответственность оккупант. Согласно Вашей логике блокада Лениграда, разрушение Сталинграда, расстрелы военнопленных за это должен отвечать СССР и как правоприемник РФ. Международное право четко определило все что творится на оккупированной территории за все отвечает оккупант. Бурятские трактористы, и шахтеры с БУКами, Градами, танками и Буратинами.

zhrv 17 сентября 2018 | 15:47

- "Также сегодня была представлена аудиозапись с переговорами украинских военных, которая якобы была сделана два года назад в Одесской области перед учениями. Один из участников разговора сказал о возможности «сбить еще один малазийский Боинг»."

Ну что... Раз МО предлагает считать перехват переговоров в эфире - "царицей доказательства", то не следует ли, в первую очередь, считать доказательством заявления СтрелковаГиркина, и перехвата разговоров "Хмурого"?

Ох, военные договорятся до скамьи...

abuvgrobu 17 сентября 2018 | 15:56

На цензоре паника?

srk2658lu 17 сентября 2018 | 16:11

Да всё нашим воякам давно ясно и понятно. Радиотехнические службы РФ зафиксировали работу Бука на территории Донбасса и знают, кто и откуда был смертельный пуск.
Химера в РФ.

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