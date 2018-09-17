Московский Спартак потерпел первое поражение в чемпионате России по футболу
Это позволило Зениту оторваться от конкурента на пять очков.
Главный тренер команды Массимо Каррера вынужден искать сочетания в атаке, поскольку Спартак сначала чемпионата еще не забил ни одного мяча с игры. Очки удавалось набирать при содействии крепкой обороны и эффективному использованию стандартных положений. В домашнем матче против Ахмата без ошибок в защите не обошлось. В середине первого тайма Ивелин Попов наступил на ногу сопернику в штрафной без особой необходимости и Родолфо реализовал пенальти. Спартак впервые оказался в ситуации, когда нужно отыгрываться. Это удалось сделать после перерыва, когда команда добавила в скорости, но выручил стандарт. Подачу с углового преобразовал в гол новый капитан Спартака Георгий Джикия. Спартак продолжал давить, но вместо победного гола пропустил сам 1:2. Зенит с таким же счетом выиграл у Оренбурга, благодаря дублю Ерохина. Краснодар разгромил на выезде Анжи 3:0
Сегодня тур завершается матчем Урал – Ростов. В случае победы ростовчане выйдут на второе место в таблице.
Комментарии2
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sauh 17 сентября 2018 | 14:42
БЕДА со «С» :
вместо гробовщиков № 8 ; 23 ; 38 ; 71 НЕКОМУ ИГРАТЬ ?
5 ударов «С» в створ: Зениту-1 Ахмату-4. Игра ужа«С»...
А впереди 6 игр за 20 дней !
prapor111 17 сентября 2018 | 14:48
Давно пора было наказать этих дыр-дырочных! Не люблю народную команду!!!! Очееень, очень...