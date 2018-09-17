«Единая Россия» не поддержала кандидатуру Поклонской на пост главы комиссии по этике и контролю за доходами депутатов
Президиум фракции «Единая Россия» поддержал кандидатуру Отари Аршбы на пост главы комиссии по этике и контролю за доходами депутатов; Наталья Поклонская утрачивает свой пост.
«Президиум фракции принял решение поддержать кандидатуру Отари Аршбы на должность главы новой объединенной комиссии», — сказал в понедельник источник во фракции.
Как рассказал «Интерфаксу» участник заседания президиума фракции, оба кандидата — на пост главы новой комиссии О.Аршба и Н.Поклонская самоотводов при рассмотрении их кандидатур на пост главы объединенной комиссии не брали.
Голосование было тайным, и О.Аршба стал его бесспорным лидером.
Согласно информации, имеющейся у «Интерфакса», за Н.Поклонскую проголосовали два человека, 28 — за О.Аршбу.
Комментарии8
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danko1 17 сентября 2018 | 14:39
Правильно.
А то мало ли что непредсказуемая Поклонская может открыть в скрытой от реестров недвижимости депутатов.
ivfn 17 сентября 2018 | 14:48
danko1:
А так все хорошо начиналось. Теперь нужно покаяться и на Украину сваливать
luger_max_otto 17 сентября 2018 | 14:51
Ситуация между тем презабавная: поддержать изобретательницу мироточащего бюста- смешно. Не поддержать разоблачительнуцу пенсионного гопстопа- и того смешнее.
В общем ПЖИВ сама себя определила в предельно идиотскую ситуацию, как ей и положено по штату.
alexakimfaa 17 сентября 2018 | 14:42
Тут сразу (после того,как Поклонская стала настаивать на проверке доходов 5 депутатов от ЕР),стало понятно,что предпримут все меры,чтобы её "нейтрализовать"..Быстро сработали в ПЖиВ - не то что со Слуцким...
polsan 17 сентября 2018 | 14:42
Вот так- раз и нет должности! А Поклонская могла бы на этом посту всё же поработать, Но, коллеги против и все знают почему! ))
slavaibo 17 сентября 2018 | 14:43
Говорим - Единая Россия - подразумеваем - путин!
irinaapril 17 сентября 2018 | 14:50
Испугались, что Поклонская будет рубить правду-матку.
asukhostavskiy 17 сентября 2018 | 14:51
Эта шушера(депутаты) оскорбилась ещё раньше, когда Поклонская не стала с ними хлопать штатовским конгрессменам...