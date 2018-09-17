«Единая Россия» не поддержала кандидатуру Поклонской на пост главы комиссии по этике и контролю за доходами депутатов

Президиум фракции «Единая Россия» поддержал кандидатуру Отари Аршбы на пост главы комиссии по этике и контролю за доходами депутатов; Наталья Поклонская утрачивает свой пост.

«Президиум фракции принял решение поддержать кандидатуру Отари Аршбы на должность главы новой объединенной комиссии», — сказал в понедельник источник во фракции.

Как рассказал «Интерфаксу» участник заседания президиума фракции, оба кандидата — на пост главы новой комиссии О.Аршба и Н.Поклонская самоотводов при рассмотрении их кандидатур на пост главы объединенной комиссии не брали.

Голосование было тайным, и О.Аршба стал его бесспорным лидером.

Согласно информации, имеющейся у «Интерфакса», за Н.Поклонскую проголосовали два человека, 28 — за О.Аршбу.