Президент Украины Петр Порошенко объявил о разрыве договора о дружбе с Россией

Теперь МИД должен уведомить об этом Москву, а также различные международные организации, включая ООН.

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией был подписан в мае 1997 года. Он, в частности, признает принцип нерушимости границ, стороны обязуются уважать территориальную целостность друг друга.

Ранее Петр Порошенко называл этот документ «анахронизмом».