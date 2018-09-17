Президент Украины Петр Порошенко объявил о разрыве договора о дружбе с Россией
Теперь МИД должен уведомить об этом Москву, а также различные международные организации, включая ООН.
Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией был подписан в мае 1997 года. Он, в частности, признает принцип нерушимости границ, стороны обязуются уважать территориальную целостность друг друга.
Ранее Петр Порошенко называл этот документ «анахронизмом».
Комментарии7
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edyatel 17 сентября 2018 | 14:41
А почему одновременно не объявить войну?
lord21 17 сентября 2018 | 14:43
edyatel: а зачем!
Гибридная идет в полном масштабе
beregov_net 17 сентября 2018 | 14:46
lord21: Да обычная война , с одной стороны ВСУ , с другой "ихтамнеты" , русские стесняются
nelibermot22 17 сентября 2018 | 14:50
"разрыве договора о дружбе"
То есть последние 5 лет мы с хохлами были не разлей вода? Ну да, получается так. Один вопрос, ну это-то хоть наконец остатОчное прощевание?
nelibermot22 17 сентября 2018 | 14:47
lord21: ну хоть бы гибридную тогда объявил что ли? И да, шо там с отменой поездов?
osinizatorecha 17 сентября 2018 | 14:47
edyatel: Война это для лохов украинского зомбоящика.
lord21 17 сентября 2018 | 14:49
osinizatorecha: ага на на рашке все вдутые пордвинутые скрепоносцы сидят?
И все за царя батюшку БОГОНОСЦА