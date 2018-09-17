В Киеве назвали «фейком» данные Министерства обороны России о ракете, сбившей малазийский Боинг в Донбассе
В частности, так считает спикер Верховной Рады Андрей Парубий. По его словам, Украина должна работать над информационной безопасность, особенно в год выборов, чтобы подобным «фейкам» не давать шансов.
Сегодня оборонное ведомство России заявило, что ракета Бук была изготовлена в конце 80-х годов в Долгопрудном, после чего отправлена в воинскую часть на территории Украины и оттуда в Россию больше не возвращалась.
Комментарии15
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alexeenkoaleksy 17 сентября 2018 | 14:38
Палубий сказав. Когда уже там уберут этих идиотов понабежавших с майдауна. Ведь по факту палата №6 украинская. Начиная от Порошенко.
compare 17 сентября 2018 | 14:39
а факт "невозвращения",имеется и подтвержден? скорее всего,ноу,пэтрович...
luger_max_otto 17 сентября 2018 | 14:39
Видимо именно фейк: после Су-25, многокилометрового Су-27 и гишпанского диспетчера версии от минобороны выглядят сомнительно и отдают явственной петросянщиной.
andy66 17 сентября 2018 | 14:48
как только МО РФ раскрывает рот - весь мир уже знает: будут врать.
Репутация.
neprostotak 17 сентября 2018 | 14:39
Международную следственную группу можно распускать!
ВСЕ видео, снятые ДО и ПОСЛЕ уничтожения МН-17 — сфальсифицированы!
ВСЕ фото БУКа и места трагедии — сфальсифицированы!
ВСЕ аудиозаписи русских террористов — сфальсифицированы!
ВСЕ свидетельские показания типа «Птичкопада» — сфальсифицированы!
ВСЕ доказательства в засекреченной части расследования типа спутниковых снимков — сфальсифицированы!
. . .
Настоящими доказательствами являются картинки нашего журнала учёта, показания Карлоса и спутниковые снимки Леонтьева!
И вообще на месте падения остатков ракеты была обнаружена визитка Правого сектора!
nersesov 17 сентября 2018 | 14:44
neprostotak: я думаю, Украина легко докажет, что ракеты с указанным номером у нее нет. Скорее всего, имеется соответствующий журнал, в котором Путин сам расписался в получении, когда ракету забирали назад.
fig_vvam 17 сентября 2018 | 14:43
Фейк и есть.
Это очевидно. Слишком долго раздумывали и документы фальсифицировали.
Если бы сразу предъявили документацию на ракету, то может и проскочило бы.
А так, 10-=я версия после 9-ти явных фальшивок ... кто же поверит.
да еще какую-то прослушку с одесского Привоза втюхивать стали. Просто идиоты или вредители в Генштабе РФ работают.
smith_1984_ 17 сентября 2018 | 14:43
Ага фэйком , покажите свою документацию на эту ракету и так далее .А вообще все говорят зачем такое делать ,думаю мотив может быть такой что ,эта провокация могла быть осуществлена для того чтобы втянуть ЕС в этот конфликт ,ведь ЕС не хотели в него так втягиваться .Вот один из мотивов возможных что это была провокация , это втянуть ЕС в конфликт ,дать ЕС причину чтобы она ввела санкции и так далее , создать раскол между ЕС и Россией .
prapor111 17 сентября 2018 | 14:45
Киевские хохмы, на одесские хохмы, не тянут. Потому то, есть мнение верить кому угодно, но только не украм с укропами.
venezianez49 17 сентября 2018 | 14:46
А что ещё остаётся мычать этому Парубию ?
"Не виновата я " !
snikkersnepper 17 сентября 2018 | 14:46
Пилять, когда на показанные документы отвечают словами придурка со справкой - это сила.
edyunia 17 сентября 2018 | 14:50
snikkersnepper: \\когда на показанные документы\\
Неужели суд в Голландии так и сказал? Или кому там документы показывали?
justlooking 17 сентября 2018 | 14:47
А какое было чудесное выступление представителей Алмаз-Антей с презентацией категорической невозможности сбития данного самолёта Буком.
Да если б это была украинская ракета, МО России кричали бы с самого начала: да, это Бук, это украинский Бук, вот вам серийный номер и т.д. и т.п.
Ведь сначала обломки оказались в распоряжении РФ и лишь потом были переданы голландцам.
desdichado 17 сентября 2018 | 14:47
//В Киеве назвали «фейком...//
А по-моему генерал сказал абсолютную правду.
"Ракета, сбившая самолет, произведена в Подмосковье..." ДА!
"...отправлена на Украину..." ДА! Конкретно - в Донбасс.
"...откуда в Россию не возвращалась". ДА! И как же ей (ракете) вернуться в Россию если "трактористы" пустили её по Боингу.
muscled 17 сентября 2018 | 14:51
Не будет этому конца...