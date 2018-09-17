В Киеве назвали «фейком» данные Министерства обороны России о ракете, сбившей малазийский Боинг в Донбассе

В частности, так считает спикер Верховной Рады Андрей Парубий. По его словам, Украина должна работать над информационной безопасность, особенно в год выборов, чтобы подобным «фейкам» не давать шансов.

Сегодня оборонное ведомство России заявило, что ракета Бук была изготовлена в конце 80-х годов в Долгопрудном, после чего отправлена в воинскую часть на территории Украины и оттуда в Россию больше не возвращалась.