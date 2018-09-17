Новый альбом сэра Пола Маккартни Egypt Station возглавил хит-парад журнала Билборд. За первую неделю продаж пластинка разошлась тиражом 153 тысячи экземпляров. Перед выходом Диска Маккартни представил несколько синглов — песня «I don’t know» — один из них.

В предыдущий раз альбом Маккартни возглавлял американский чарт 36 лет назад.