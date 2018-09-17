Пользователи смогут удалять почти все предустановленные приложения на своих гаджетах
Пользователи смогут удалять почти все предустановленные приложения на своих гаджетах. Производителей обяжут снять с них неприкосновенность в соответствии с законом, который сейчас разрабатывает Федеральная антимонопольная служба.
Работа должна быть завершена в апреле будущего года, — сообщает РБК.
Комментарии5
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vasyakirin 17 сентября 2018 | 14:16
Да и не было как то с этим проблем...
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=839722&st=10840#entry69885525
aallttoo 17 сентября 2018 | 14:25
Также, как роснепотребнадзор запрещал Телеграм
seryj_wolk 17 сентября 2018 | 14:25
С предустановленными аппликациями давалась операционная система бесплатно. Теперь будет стоит денег. Посмотрим, благодарны ли будут рфики свои новаторам?
y20160414 17 сентября 2018 | 14:26
А зачем? Чтобы место под что-либо полезное освободить? Так проблема не в предустановленных приложениях, а в том, что места с гулькин хвост? Дебилы, мля, прав был Лавров.
heklya 17 сентября 2018 | 14:32
Смогут, а будут ?