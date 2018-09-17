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Эксклюзив Эха 14:00, 17 сентября 2018

В Петербурге женщина, которая пострадала на митинге, остаётся в больнице под присмотром полиции

В Петербурге женщина, которая пострадала при попытке задержания накануне на митинге против пенсионной реформы, до сих пор остаётся в больнице под присмотром полиции. Ее повалили на землю после того как она сфотографировала одного из представителей Росгвардии.

Врачи решили провести дополнительное обследование, в том числе сделать рентген. Также Шахназ Шитик надеется, что врачи не выпишут ее из больницы под давлением полицейских. Ранее ОВД-Инфо сообщало, что ей наступили на грудь. Гражданскую активистку попытались задержать накануне на акции протеста, но ее супругу, при помощи протестующих, удалось Шахназ от росгвардейцев отбить. В этот момент, кто-то распылил баллончик со слезоточивым газом и женщину увезли в Мариинскую больницу. При этом пострадали и росгвардейцы. Вечером супруги попытались вернуться домой, но вместо этого оказались в отделе полиции, рассказал «Эху» правозащитник Динар Идрисов.

Активисты вызвали скорую помощь в отдел полиции и вернули Шахназ Шитик в больницу. Тем не менее, на ее супруга Эдуарда составили протокол за нарушение правил проведения акции. Она прошла еще на позапрошлой неделе. В ходе нее активисты, в образах пенсионеров провезли в тележке по Невскому проспекту мужчину в маске с лицом президента Владимира Путина.

Митинг «Против пенсионного грабежа» прошел в Северной столице накануне, он собрал около полутора тысяч человек.

Комментарии

5

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polsan 17 сентября 2018 | 14:18

Когда полицай узнает, что и его мать другой полицай повалил на улице на землю будет уже поздно. Полиция должна защищать граждан!

danko1 17 сентября 2018 | 14:22

polsan: В Росгвардии под командованием бандита Золотова садисты, которые не пожалеют и собственных родителей. Только таких могут защищать беззаконие и преступный режим от народа.
В Армении полиция была на защите народа и закона, поэтому никого и не избивали.

aleks50 Алексей Клубников 17 сентября 2018 | 14:21

Полицаи на стороне грабителей. Самим то не стыдно?

veniy_diktov 17 сентября 2018 | 14:21

...повалили бабу на пол
...зарядили бабе папой
...баба поросём визжала
...из ..изды торчало жало
...что такое сколько можно!
...лучше в ...опу осторожно
...подрядиле бабе в ...опу
...стала баба ...издой хлопать!

vladvinn73 17 сентября 2018 | 14:25

под присмотром полиции, не врачей... странно...

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