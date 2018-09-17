Первая жалоба на задержание, связанное с всероссийской акцией 9 сентября, направлена в ЕСПЧ
Первая жалоба на задержание, связанное с всероссийской акцией 9 сентября, направлена в ЕСПЧ. Марию Маковозову задержали за три дня до митинга и обвинили в организации несогласованной акции в Красноярске. Об этом «Эху» рассказал ее адвокат Владимир Васин.
В жалобе в ЕСПЧ также сообщается о нарушении права на справедливое судебное разбирательство.
Комментарии1
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vasyakirin 17 сентября 2018 | 14:26
Да у нее и фамилия рецидивистская....