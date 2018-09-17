Британская полиция исключает возможность нового отравления «Новичком» в ресторане Солсбери
Нет ничего, что указывало бы на присутствие этого вещества, — говорится в официальном заявлении. Причины, по которым ухудшилось состояние двух пострадавших, пока не установлены. Ведется расследование. Оба посетителя ресторана – мужчина и женщина – госпитализированы.
Заведение находится буквально в трехстах метрах от ресторана, в котором в день отравления обедал Сергей Скрипаль с дочерью Юлией.
Комментарии1
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perestarok 17 сентября 2018 | 14:25
"Британская полиция исключает возможность нового отравления «Новичком» в ресторане Солсбери"
Ну не может быть!? Что же у них в ресторанах всякую гадость подают?