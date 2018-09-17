Швейцария усложнила аккредитацию для российских дипломатов

В МИДе этой страны призвали Россию прекратить нелегальную деятельность на территории Конфедерации.

Российского посла в Швейцарии Сергея Гармонина за этот год вызывали в МИД страны уже три раза. По меньшей мере, один раз это было связано с действиями российской разведки в отношении лаборатории Spiez, которая участвовала в расследовании «дела Скрипалей» и анализировала образцы вещества, которые применили против бывшего офицера ГРУ и его дочери, пишет газета «Tagesanzeiger». В другой раз причиной, по всей видимости, была чрезмерная активность российской разведки на швейцарской территории. Еще одним объектом пристального интереса Москвы стала антидопинговая лаборатория в Лозанне.

В одном из правительственных докладов, как пишет газета, утверждается, что чуть ли не каждый четвертый российский дипломатический работник в Швейцарии на самом деле является разведчиком. При этом в стране работают более 80 человек в посольстве России и ее консульствах, а еще постоянное представительство России при ООН в Женеве. То есть речь идет о десятках агентов. В посольстве нашей страны в Берне эти обвинения назвали абсурдными, которые не имеют под собой никаких доказательств.

Постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов считает, что обвинения в адрес дипломатов являются политическим заказом.