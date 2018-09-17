Швейцария усложнила аккредитацию для российских дипломатов
В МИДе этой страны призвали Россию прекратить нелегальную деятельность на территории Конфедерации.
Российского посла в Швейцарии Сергея Гармонина за этот год вызывали в МИД страны уже три раза. По меньшей мере, один раз это было связано с действиями российской разведки в отношении лаборатории Spiez, которая участвовала в расследовании «дела Скрипалей» и анализировала образцы вещества, которые применили против бывшего офицера ГРУ и его дочери, пишет газета «Tagesanzeiger». В другой раз причиной, по всей видимости, была чрезмерная активность российской разведки на швейцарской территории. Еще одним объектом пристального интереса Москвы стала антидопинговая лаборатория в Лозанне.
В одном из правительственных докладов, как пишет газета, утверждается, что чуть ли не каждый четвертый российский дипломатический работник в Швейцарии на самом деле является разведчиком. При этом в стране работают более 80 человек в посольстве России и ее консульствах, а еще постоянное представительство России при ООН в Женеве. То есть речь идет о десятках агентов. В посольстве нашей страны в Берне эти обвинения назвали абсурдными, которые не имеют под собой никаких доказательств.
Постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов считает, что обвинения в адрес дипломатов являются политическим заказом.
Комментарии5
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
stopkran1969 17 сентября 2018 | 14:17
В посольствах РФ иногда можно встретить дипломата. Это новичок, и не только в политике
vilingrad 17 сентября 2018 | 14:26
Посол РФ, с хреном, чесночком и укропчиком. Посол на фиг!
hz6691 17 сентября 2018 | 14:34
Лишают возможности посмотреть на Женевский собор.
bike_nty 17 сентября 2018 | 14:41
hz6691: Женевецкий собор, пишите правильно!
tvitov66 17 сентября 2018 | 14:47
bike_nty: это смотря какой у него шпиль!?!
Не дают честным людям смотреть на МонбланКУ