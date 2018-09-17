Президент Украины Петр Порошенко своим указом приостановил действие договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией. Тем самым он ввел в действие документ, ранее одобренный Советом национальной безопасности и обороны. В МИДе уточнили, что для юридического прекращения действия договора необходимо решение Верховной Рады.



Парламент рассмотрит соответствующую инициативу в ближайшее время.