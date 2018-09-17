Петр Порошенко своим указом приостановил действие договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией
Президент Украины Петр Порошенко своим указом приостановил действие договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией. Тем самым он ввел в действие документ, ранее одобренный Советом национальной безопасности и обороны. В МИДе уточнили, что для юридического прекращения действия договора необходимо решение Верховной Рады.
Парламент рассмотрит соответствующую инициативу в ближайшее время.
Комментарии22
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sg100 17 сентября 2018 | 14:10
Эка как Педеньку торкнуло, бедолагу, когда про украинскую ракету весь мир узнал..
Вообще конечно странная была дружба у скаклов с якобы воюющей с ними стороной )))
НУ теперь демаркация границы, как водится. Ну и гастерам тжелее станет ездить к оккупантам на заработки..
orlov_a_v 17 сентября 2018 | 14:29
sg100: ждем Киев,Харьков,Одессу и далее по списку в родную гавань.)))
beregov_net 17 сентября 2018 | 14:49
orlov_a_v: В Харькове и Одессе вам на пальцах объяснили про родную говень . Мало , туго соображаете ?
А ещё анекдоты про чукчей травите , до самих никогда с первого раза не доходит
danko_durka 17 сентября 2018 | 14:10
Петр Порашенко свинья.
srk2658lu 17 сентября 2018 | 14:25
danko_durka: Ну на оскорбления расеянцы всегда были мастаки. Хрущёв колотил ботинком по трибуне ООН.
Ельцин мочился в Нидерландах на колесо самолёта.
Путин аннексировал Крым свои решением и зелёными человечками из ССО.
danko_durka 17 сентября 2018 | 14:27
srk2658lu: а хохлянцы были на мастаки. Ты был мостак хохлянец? ССО
alexeenkoaleksy 17 сентября 2018 | 14:13
А слабо Порошенко издать указ что бы не транзитировать российский газ через территорию НЭзаЭжноой? Ведь на эти деньги ахрессор покупает танки и пушки для их там нет на Донбассе.
eniro 17 сентября 2018 | 14:20
alexeenkoaleksy: Дядя, ты дурак? Международные договоры по транзиту только России и Украины касаются? Зачем Украине подставляться?
danko_durka 17 сентября 2018 | 14:22
eniro: дядя щодаке а ты умный. Как педя Параша! Сынок его?
cosmo_ 17 сентября 2018 | 14:25
eniro: А типа только этот поступок может свидетельствовать о глупой Уркаине?? Типа всё остальное она делает крайне "обдуманно" и "мудро"??
eniro 17 сентября 2018 | 14:33
cosmo_: А типа, ты всем трындишь, что Украина "под внешним управлением". Ну если так, то лучшие умы работают на нее. Не? Согласись,в России таких голов все меньше)что ваши бараны постоянно демонстрируют Миру).
alexeenkoaleksy 17 сентября 2018 | 14:33
eniro: Зачем Украине подставляться?
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Есть информация для "быдла" по сути Украина с "агрессором" торгует пуще чем при Януковиче. Ещё вот и уголёк стала покупать. Но для была он - из пенселвании, как и газреверсом словацкий.
eniro 17 сентября 2018 | 14:42
alexeenkoaleksy: Ты ответил на мой вопрос. Информация для тебя и твоих лижущих.
olegleon 17 сентября 2018 | 14:33
eniro: т.е. СССР выполнял договоры с Германией и после 22 июня 1941 года, а США выполняли договоры с Японией после Пёрл-Харбора?
igor_sanych 17 сентября 2018 | 14:16
Что толку от договора, в котором красной нитью прописана неприкосновенность границ и территорий?
piter_ug 17 сентября 2018 | 14:18
Дарвин был не прав!
По крайней мере в отношении расиянцев.
От кого произошли они, если до них никак не дойдёт, что России под руководством едропутов приходит конец?
danko_durka 17 сентября 2018 | 14:20
piter_ug: на на счёт хохловцев прав. Украине приходит начало. Под Пётром Парашей.
leninec30 17 сентября 2018 | 14:20
Вот почему Минобороны опубликовал номер Бука.
srk2658lu 17 сентября 2018 | 14:20
Война идёт, люди гибнут.
Какая на хрен дружба?
tprfrund001 17 сентября 2018 | 14:22
Украинцы! Ну когда вы, наконец, визовый режим со "страной-агрессором" введёте?! И запретите гражданам Украины в РФ ездить?!
ta_ma_ra 17 сентября 2018 | 14:45
tprfrund001: Не переймайтесь. Будет вам и белка,будет и свисток.
drunk_rhino 17 сентября 2018 | 14:36
Это очень тяжелая потеря! Раньше прям не разлей вода были, а тут. :D