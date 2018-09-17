Ракета, которой был сбит малазийский «Боинг», по сведениям российского Минобороны, принадлежала Украине
Военное ведомство предоставило новые данные о крушении.
Главными документами в поддержку версии о причастности Киева к крушению «Боинга» над Донбассом, стали бумаги Долгопрудненского предприятия. На нем выпускают ракеты для зенитных систем «Бук». Российские военные взяли за основу номерные данные на сопле и корпусе двигателя, которые были найдены ранее. С помощью этих цифр они установили серийный номер самой ракеты и ее судьбу после выхода с завода. Согласно рассекреченным документам, в 1986 году она была отправлена в зенитно-ракетную бригаду под Тернополем. Сейчас эта войсковая часть также находится на Украине.
Новые данные были переданы голландской стороне. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
В Минобороны также указали на признаки монтажа на любительских видео, которые запечатлели перемещение российского «Бука» по территории Украины. Кроме того, на пресс-конференции была опубликована запись переговоров украинских военных на учениях 2016-го года. На ней человек, которого в Минобороны назвали полковником Гринчаком, ответственным за контроль воздушной обстановки над Донбассом, угрожает сбить еще один «Боинг», в том случае, если не будут выполнены его требования.
Ранее международная следственная группа пришла к выводу, что «Боинг» был сбит зенитно-ракетным комплексом, прибывшим на территорию Украины из Курской области.
Комментарии62
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gennady_77 17 сентября 2018 | 14:08
ну все теперь, дело раскрыто, всем спасибо.
danko_durka 17 сентября 2018 | 14:13
gennady_77: а где наша старая маразматичка1 из маями. Спец по ракетам?
luger_max_otto 17 сентября 2018 | 14:21
А вот очень интересно:
На брифинге показали цветные снимки техпаспорта и формуляра со вписанным от руки серийным номером ракеты. Что от руки- эть понятно и нормально, но есть закавыка:
эти документы по определению должны находиться там же, где и ракета. В них по идее вписывается вся её история- осмотры, регламенты и пр. Так почему же эти самые документы оказались у российского минобороны, если по заявлению российского минобороны ракета была передана Украине?
sedoievgeniy 17 сентября 2018 | 14:31
luger_max_otto: Паспорт на сопловый блок это не техпаспорт на ракету. Читайте внимательнее- Речь прежде всего идет о комплекте технической документации, которая заполняется на заводе-производителе на каждое произведенное изделие и хранится там независимо от того, находится ли оно на территории РФ или за ее пределами. Среди предъявляемых документов присутствует паспорт на сопловый блок 9Д13105000 №830113 и формуляр двигателя ракеты 9Д131 с заводским номером 869032. Представленные на брифинге компоненты и номера агрегатов, отмеченные в технической документации, хранившейся на Долгопрудненской научно-производственном предприятии и демонстрируемый сегодня, идентичны. Из формуляра на двигатель ракеты видно, что сопло является его составной частью и установлено на него 24 декабря 1986 года. В соответствии с записью в формуляре на двигатель в тот же день он был установлен на ракету 9М38 с заводским серийным номером 8868720. Собранная из этих частей ракета получила заводской номер 8868720.
Зная заводской серийный номер изделия, по журналу учета принятой продукции, который велся военным представительством Министерства обороны, можно определить бортовой, то есть боевой номер ракеты, а также установить, для какой воинской части она была предназначена, дату ее отгрузки с предприятия и дату ее приемки воинской частью. После получения информации о заводском серийном номере ракеты 8868720 и даты ее изготовления, то есть 24 декабря 1986 года, нами был изучен журнал принятой продукции по изделиям 9М38, изготовленных в 1986 году. Указанный журнал содержит сведения, составляющие государственную тайну, и имеет гриф «совершенно секретно». Для данных журналов предусмотрены длительные сроки хранения, что позволило нам спустя столько лет найти информацию по движению ракеты с заводским серийным номером 8868720. Более того, с учетом значимости информации, обнаруженной в этом журнале, нами было принято беспрецедентное решение о рассекречивании соответствующих записей в этом документе. И сейчас мы представляем их вашему вниманию.
tvitov66 17 сентября 2018 | 14:34
Ракета принадлежала Украине ... Крым тоже принадлежал Украине и ЧО ЭТО ДОКАЗЫВАЕТ?
Привет диспетчеру Карлосу!
luger_max_otto 17 сентября 2018 | 14:34
Голубчик, пользуясь ресурсами минобороны, завода изготовителя и прочих чекистов можно спокойно сотворить подобные документы- или фотошоп таковых за полдня неспешной работы. И заплатить пару лямов на пропагандистскую кампанию.
Да, возни больше, чем с рисованием многокилометрового истреблятеля на спутниковом снимке, но диспетчер из Гишпании вряд ли обошелся дороже :)
Вы- лжецы и веры вам никакой.
Хутинскую шайку- на пуй.
alis_kirs 17 сентября 2018 | 14:41
luger_max_otto: ===Вы- лжецы и веры вам никакой.==
А нам до лампады ваша вера! В конце-концов, вы на не верите, а мы вам. Всё взаимно... Но вот представлены документы. Их передали под камеры голландской стороне. И теперь именно ваша сторона должна объясняться с общественностью!
ta_ma_ra 17 сентября 2018 | 14:39
luger_max_otto: Потому же, почему СолсбеРЕЦкий собор находится на противоположной стороне от дома Скрипалей.
sokal123 17 сентября 2018 | 14:08
Распятый мальчик ,снегири, а теперь и БУК принадлежал Украине . Может хватит . Пора в суд .
olegleon 17 сентября 2018 | 14:11
sokal123: а убитый Бабченко?
edyunia 17 сентября 2018 | 14:19
olegleon: \\а убитый Бабченко?\\
Ну, пока кроме Бабченка, мир ничего из выше написанного ничего не увидел.
vinidbi 17 сентября 2018 | 14:30
olegleon: Обелять и вылизывать преступно-воровскую власть- вот главное жизненное кредо полезного идиотика-olegleon!!!
danko_durka 17 сентября 2018 | 14:31
vinidbi: клоун опущенный. Обелять. Помойся пойди! Хохлотролль.
merelymy 17 сентября 2018 | 14:36
Она принадлежала Украине, но мы пригнали ее из отсюда.
Многоходовочка-вовочка.
Ну обломизм опять случился - все все видели, а ракетата та та та... ручонки то он вот где.
osinizatorecha 17 сентября 2018 | 14:18
sokal123: Распятый мальчик ,
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Долго вы идиоты будете ещё носится с этим мальчиком, типа сам дурак.
edyunia 17 сентября 2018 | 14:22
osinizatorecha: \\будете ещё носится с этим мальчиком\\
Мода теперь переходит на сальцберецких.
nnikolay 17 сентября 2018 | 14:25
osinizatorecha:
Я хочу напом6ить, что про этого мальчика сообщила гражданка Украины. Ее слова российский телеканал передал без всяких искажений. Дело СМИ именно в этом - в передаче информации без искажений. СМИ постоянно передают заявления разных людей, которые противоречат друг другу.
edyunia 17 сентября 2018 | 14:32
nnikolay: \\сообщила гражданка Украины.\\
А Плотницкий тоже гражданин Украины?
bbob 17 сентября 2018 | 14:36
nnikolay: Плчему же тогда Первый канал не передает без искажений слова психически нездоровых граждан, утверждающих, что Путин по утрам ест детей?
viktorova 17 сентября 2018 | 14:49
nnikolay: //Дело СМИ именно в этом - в передаче информации без искажений. //
К сожалению, российские телеканалы занимаются совершенно другим делом... промывкой мозгов, ложью и пропагандой.
zloy_sok 17 сентября 2018 | 14:09
Угу, а размер 5 километрового самолета, на опубликованных ранее снимках оказался на километр меньше)
Истина установлена!
tvitov66 17 сентября 2018 | 14:41
zloy_sok: не понятно только зачем и ради чего "Алмаз-Антей" имитировал подрыв "Боинга" на полигоне и доказывал что ЭТО НЕ БУК? Теперь оказалось что испанским диспетчерам, данным объективного контроля про СУ-25 и прочему ранее высказанному веры НЕТ? А с чего ВДРУГ эти же самые вруны со стажем начнут говорить правду?
huyt 17 сентября 2018 | 14:09
А лугандонские сепаратисты воюют с помощью техники. которую они взяли из музея, а ещё с помощью знаменитых Т-34, снятых с постаментов-памятников ВОВ.
kara 17 сентября 2018 | 14:12
так все просто: номер ракеты был предоставлен не МО РФ, это номер ракеты которая по версии следователей сбила Боинг. вот вам движение этой ракеты и конечная точка "службы". а теперь пусть Украина предоставит журнал оприходования. и потом передвижения. и все, шах и мат нашему МО РФ! уже не отвертеться но это если будут записи сохранены, а то начнется-ничего мы не получали, но верьте на слово или, если хотите мы вам картинку нарисуем
snikkersnepper 17 сентября 2018 | 14:29
kara:
Там несколько в другом дело. Это не столько про ракету, сколько про то, за какое подлицо голландцев держат "друзья" украинцы. JIT ведь никогда прямо не говорил, что это ТА ракета (посмотрите их видео). И сегодня уже опять об этом напомнил. Просто тогда возникает законный вопрос - а какого лешего ее притащили на голландскую прессуху? А притащили ее 1) чтобы раздразнить СМИ (они ж тупые - Веник потом так и говорил, что это та ракета. И здешняя фауна тоже так к ней относится), 2) чтобы спустя 4 года можно было бы показать ХОТЬ ЧТО-ТО, окромя роликов из сети. Вот сами себя и перехитрили. Теперь пусть переобуваются в воздухе. Ведь никаких ВЕЩЕСТВЕННЫХ доказательств у "следствия" до сих пор так и нет. То же и по Гринчаку. 90% укро-голландской "доказухи" - "перехваты СБУ". Наконец-то хоть кому-то со стороны РФ пришло в голову всего-лишь намекнуть, что в эту игру можно играть и вдвоем. И если вы слушаете перехваты Хмурого-Дубинского, то мы можем послушать Гринчака. Чем один другого лучше?
Вот и остаются те самые ролики из сети. Сегодня по ним тоже прошлись, но народ на форумах считает эту часть самой слабой. Может быть. Эти ролики и до этого прилично разбирали и цепляться там есть за что и кроме того, о чем сказало МО.
То есть опять же - ничего особенного, но набросили хорошо. Тем, у кого еще не все мозги проедены, есть о чем поразмыслить. Понятно, что к Эху Москвы и его обитателям это не относится.
ПС. Как замечательно, когда люди, беззаветно верящие черно-белым сканам неизвестных "документов" от дебилокотов, начинают тут вопить про фотошоп и подделку.
edyunia 17 сентября 2018 | 14:35
snikkersnepper: \\начинают тут вопить про фотошоп и подделку.\\
Я думаю в нидерландском суде разберутся и в фотошопах и в Буках.
idruker 17 сентября 2018 | 14:13
Кто нибудь знает/ услышал: идет ли речь об акте приемки изделия с подписями обеих сторон, или просто о книге внутреннего учета? Ведь если второе - то это легко фальсифицируемо.
kara 17 сентября 2018 | 14:17
idruker: наш говорят и о приемке изделия на месте.
idruker 17 сентября 2018 | 14:37
kara: Да, говорят. Но не показывают. Они показали только строчку из книги учета
accyapa 17 сентября 2018 | 14:28
idruker: Все документы легко фальсифицируются"
Не так всё просто. Установить даты записей изотопным и углеродным анализом возможно. И это не просто одна бумажка. Она в папке с сотнями примерно таких же с входящими и исходящими номерами. Долгопрудненское НПО хоть и реорганизовано, но не исчезло, как многие тысячи других предприятий. Архив скорее всего сохранился.
Ну а у Хохлов, ничего нет. Торговля оружием со всякими Китайцами, Индейцами, Пакостниками, Турками шла совершенно по чёрному, минимум десятилетие.
tttaaannne 17 сентября 2018 | 14:36
accyapa: А Кацапня всё чётко "выполняет" согласно подписанным документам?
veniy_diktov 17 сентября 2018 | 14:14
Неее ракета принадлежала лично Путину и он хранил её у себя в прикроватной тумбочке, что подтвердило расследование украинских спецслужб во главе с ЦРУ (есть видеодокументы со спутников США, где явно прорисовываются контуры ракеты в прикроватной тумбочке Путина).
Сейчас подтянутся данко с коттигром и другие суперэксперты по малазийскому Боингу с ЭМ и они развеют фейк минобороны Рашковании!
accyapa 17 сентября 2018 | 14:15
Ну хоть с чем-то определились: Ракета, сбившая Боинг на Украину попала в 1986 году.
Значит так получается. В Евпатории она была захвачена оккупантами. Привезена на Донбасс, чтобы шмальнуть гражданский борт и списать это на Киев и их хозяев Пиндосов.
Как то уж слишком сложно.
shoorah 17 сентября 2018 | 14:24
accyapa: Гиркин в своём фейсбуке когда писал про "птичкопад", что имел в виду?
accyapa 17 сентября 2018 | 14:35
shoorah: Гиркин в своём фейсбуке, когда писал про "птичкопад", что имел в виду?
Сбивал не Гиркин. Он об этом только сообщил в СМИ, после многочисленных звонков ему казачков с передовой, которые утверждали что сбили самолёт из калашниковых и требовали награды для героев.
askol2016 17 сентября 2018 | 14:27
accyapa: ничего сложного нет - обычная передислокация Бука с ракетами из одной части Украины в другую. Украинская сторона должна только сообщить, когда произошла передислокация
accyapa 17 сентября 2018 | 14:38
askol2016: И именно Бук из под Львова сбивает Боинг.
Если руководствоваться "весьма вероятно" то значит сбили Хохлы.
samkos 17 сентября 2018 | 14:15
Российская власть от бессилия начала метать своё дерьмо на вентилятор.
danko_durka 17 сентября 2018 | 14:17
samkos: а Украинская от силия.
sedoievgeniy 17 сентября 2018 | 14:40
samkos: Дерьмо, это когда следователи более 4 лет расследуют и ничего пока предьявить не могут кроме фейков с интернета. Дерьмо это когда следствию по носу бьют экспертизой Алмаз Антей, это ж так просто проверить эксперизу ее формулы и выводы и сказать господа русские вы ошиблись в математике там то там. Дерьмо это когда не хватает ума и знаний ее опровергнуть. А сейчас еще хуже четкие доказательства по делу. Так проведите экспертизу скажите что эти документы поддельные. Мне как адвокату смешно читать это четырехлетнее следствие. Вы иногда мохг напрягайте а то доводы про дерьмо и вентилятор в следствии не срабатывают.
vasya_von_smetankin 17 сентября 2018 | 14:16
Ну, если считать, что Курск - это Украина, тогда конечно.
И кто тут сепаратист?
prade 17 сентября 2018 | 14:19
Если Россия права, то должна созвать Совбез ООН, и инициировать создание международного трибунала по сбитому Боингу. А пока это все слова.
drgonish 17 сентября 2018 | 14:42
prade:
Пф... Небо над Донбассом украинскими властями закрыто не было,хотя по нормам ICAO должно было. А кто конкретно сбил самолет в зоне боевых действий, где одна из сторон украинская армия, а с другой взбунтовавшиеся граждане Украины - вопрос 10ый. Отвечать должны власти Украины.
sg100 17 сентября 2018 | 14:20
КАк четко в МО работали, накапливая доказательства. Голландцы предъявили номер ракеты. Пожалуйста, рассекретили заводские архивы и по ним четко видно что, когда и для чего было сделано. А кто работал на оборонных предприятиях того времени, тот знает как четко все документировалось и архивировалось. У нас на заводе были случаи, когда изделие стаяло на боевом дежурстве, а потом при неудачном запуске находили виновного в браке. Каждый поворот гаечного ключа под запись!
И как вишенка на торт переговоры укаринских долбоебов, полученные при радиоперехвате учений ПВО в 2016 году..
vilingrad 17 сентября 2018 | 14:23
sg100: kara: Много у тебя свободного времени, бездельник, эту пургу смотреть. Нормальному и недосуг, да и лень...
sedoievgeniy 17 сентября 2018 | 14:43
sg100: А самое смешное документы настоящие и наши могут требовать от голландцев проведения экспертизы их, а то ведь как всегда умники начнут писать о подделке. Установить давность изготовления документа элементарно да еще увкерен на 100% захотят найдут и людей (если они живы) чьим подчерком оформлялись эти документы. Приплыли гаврики
samkos 17 сентября 2018 | 14:21
Думали долго, а вышло, как всегда - полная ерунда.
sg100 17 сентября 2018 | 14:27
samkos:
В мае голландцы дали номер ракеты. ДУмаешь просто попасть в заводской архив и тщательно проверить секретные документы? Понятно что чертежи и техпроцесы хранились в режиме особой секретности. Но самые засекреченные сведения были о поставках в части..
sedoievgeniy 17 сентября 2018 | 14:46
samkos: Умишко малость напрягите, экспертиза по давности изготовления документа элементарно проводиться, люди чьим подчерком оформлялись документы наверняка еще живы, ерунда это когда человек думать не хочет.
drgonish 17 сентября 2018 | 14:28
{Ракета, которой был сбит малазийский «Боинг», по сведениям российского Минобороны, принадлежала Украине]
Как будь-то кто-то сомневался.
dedmoroz 17 сентября 2018 | 14:28
У меня даже почтовые квитанции
есть.
И он полез в боковой карман, откуда действительно вынул множество лежалых бумажек, но показал их почему-то не брату, а председателю
исполкома, да и то издали."
jetsam 17 сентября 2018 | 14:29
да. сейчас выйдет путен и скажет "мы знаем, что за ракета, она сейчас появится и все расскажет..."
точняк. в следующей еженедельной передаче "в гостях у сказочника-стерховода"....
надо приглядеться к техникам будет. среди них должны быть наши девочки-конфетки
- петрова и боширова... с накладными.
fanisos 17 сентября 2018 | 14:30
номер украинской части назван. Пусть опровергают. Это просто. Документацию пжлста по букам и все.
drgonish 17 сентября 2018 | 14:47
fanisos:
[номер украинской части назван.]
Она сгорела.
aleksey5 17 сентября 2018 | 14:32
Очередная ересь :-)
b522 17 сентября 2018 | 14:36
На вопрос, сколько мирных жителей ранено или убито (не умышленно, конечно) от действий российских военных, наши официальные лица отвечают, что ни одного...За четыре с половиной года, ведя две войны. И после этого верить российской пропаганде?
nikruchev 17 сентября 2018 | 14:36
А как же лётчик Волошин, испанский диспетчер, самолёт длиной в километр?
jetsam 17 сентября 2018 | 14:43
nikruchev: а это фальсификаторы биллингкет вбрасывали... мо к этому не имеет отношения.
мо только скрины из комп.игр может предъявлять. ну и флакончики нины ричи....
piterrr 17 сентября 2018 | 14:36
Тогда Роберт де Ниро и Аль Пачино трансвеститы..
putin_itogy 17 сентября 2018 | 14:43
Многоходовочка.
Очередная.
Глав-Крыс-Плешь,
мечется в углу.
Крепко же Запад - дератизатор, схватил его за старые импотентные яйца..
Чё, вовик, нуёво тебе,
без Лондон-кредит - банк...?
vova_frenkel 17 сентября 2018 | 14:50
В ответ Украина должна показать журналы о приёмке вооружений в эту воинскую часть в 1986 и показать что такой ракеты там нету. А если есть - тогда надо разбираться. Вроде говорили что поражающие элементы были такими которых не могло быть в ракетах которые были у Украины?
petrovich_spb 17 сентября 2018 | 14:51
Никакие "новые" данные от Вована веса не имеют. Вован тысячу раз наврал. И на тысячу первый, вдруг, кто-то поверит?