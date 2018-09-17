{Ракета, которой был сбит малазийский «Боинг», по сведениям российского Минобороны, принадлежала Украине]

Военное ведомство предоставило новые данные о крушении.

Главными документами в поддержку версии о причастности Киева к крушению «Боинга» над Донбассом, стали бумаги Долгопрудненского предприятия. На нем выпускают ракеты для зенитных систем «Бук». Российские военные взяли за основу номерные данные на сопле и корпусе двигателя, которые были найдены ранее. С помощью этих цифр они установили серийный номер самой ракеты и ее судьбу после выхода с завода. Согласно рассекреченным документам, в 1986 году она была отправлена в зенитно-ракетную бригаду под Тернополем. Сейчас эта войсковая часть также находится на Украине.

Новые данные были переданы голландской стороне. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

В Минобороны также указали на признаки монтажа на любительских видео, которые запечатлели перемещение российского «Бука» по территории Украины. Кроме того, на пресс-конференции была опубликована запись переговоров украинских военных на учениях 2016-го года. На ней человек, которого в Минобороны назвали полковником Гринчаком, ответственным за контроль воздушной обстановки над Донбассом, угрожает сбить еще один «Боинг», в том случае, если не будут выполнены его требования.



Ранее международная следственная группа пришла к выводу, что «Боинг» был сбит зенитно-ракетным комплексом, прибывшим на территорию Украины из Курской области.