Центризбирком обещает разобраться во всех жалобах, которые поступят из Приморского края

Итоги второго тура губернаторских выборов в регионе будут подведены только после этого, — заявила в прямом эфире «Эха Москвы» глава Центризбиркома Элла Памфилова. Она не исключила, что результаты выборов могут быть отменены

В КПРФ утверждают, что на выборах были фальсификации. Кандидат в губернаторы от коммунистов Андрей Ищенко лидировал в ходе подсчета голосов, однако в последний момент его обошел «единоросс» Андрей Тарасенко. Ищенко объявил голодовку и призвал своих сторонников принять участие в акции протеста.

После закрытия избирательных участков победа кандидата от компартии казалось неминуемой. По итогам обработки 95 процентов бюллетеней Ищенко опережал своего тезку из партии власти по фамилии Тарасенко на 6 процентов. Левый кандидат уже принимал поздравления, делился планами на будущее, обещал не поднимать над регионом красный флаг и заявил, что с его приходом во власть сразу все коммунистами точно не станут.

Итоги голосования на сайте ЦИК внезапно стали обновляться с большими интервалами. Разрыв между соперниками начал сокращаться. Когда избирком обработал 99 процентов бюллетеней, в лидеры вырвался единорос. Коммунист заявил о массовых фальсификациях, объявил голодовку и призвал избирателей не оставаться безучастными.

По сообщениям русской службы BBC, в территориальном избиркоме советского района Владивостока затягивали с оглашением результатов, поскольку якобы переписывают протоколы. Когда наблюдатели от КПРФ отказались покидать здание, туда приехали пожарные и объявили эвакуацию.

Подобные ситуации были и в других городах. В Уссурийске избирком оцепила полиция.

Сторонники Ищенко уже провели протестную акцию в самом центре Владивостока перед зданием местной администрации.

У движения в защиту прав избирателей «Голос» есть много вопросов к тому, как шло голосование во втором туре выборов губернатора от Приморья. Об этом «Эху» сообщил представитель движения Роман Удот.

В движении «Голос» считают, что результаты выборов должны быть оспорены и призывают к публичному повторному пересчету голосов.

В Кремле следят за ситуацией с выборами в Приморье, — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. При этом он призвал ориентироваться на заявления из Центризбиркома.