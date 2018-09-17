В Ярославской области следователи допрашивают членов съемочной группы сериала «Смерш»
В Ярославской области следователи допрашивают членов съемочной группы сериала «Смерш», в том числе актера Алексея Макарова. Это связано с гибелью их коллеги во время съемок сцены массовой драки.
50-летний мужчина предположительно получил удар в висок во время репетиции. В больнице он скончался. Имя погибшего не называется.
Сериал посвящен работе контрразведки во время войны.
Комментарии8
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vladimirbelarus 17 сентября 2018 | 13:36
В краже съёмки довели до жизненного натурализма. Нкавэдэ убивали и тут то же самое, достоверность полная.
allasc 17 сентября 2018 | 13:38
советское прошлое все никак не отпустит
ivfn 17 сентября 2018 | 13:50
allasc:
Предлагаете не снимать исторические фильмы? МОЛОДЦА!!!!!
curious69_ 17 сентября 2018 | 13:50
Сериал - ПОЛНАЯ пропагандисткая бездарность и фуфло. И на съёмках оказывается НЕПРФЕССИОНАЛИЗМ.
ivfn 17 сентября 2018 | 14:09
curious69_:
Так не смотрите. В чем проблема.
polikarpich 17 сентября 2018 | 13:53
Реалистично! Продолжайте в этом же духе, товарищи.
ngilmutdinov 17 сентября 2018 | 13:57
Убили коллегу следователей?!
sergeym1972 17 сентября 2018 | 14:34
Раньше снимали про любовь, про дружбу, про ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ отношения. А теперь одни разборки на экране. Мало кто из моих знаком смотрит телевизор, я также не каждый день и только новости.