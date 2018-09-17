В Ярославской области следователи допрашивают членов съемочной группы сериала «Смерш», в том числе актера Алексея Макарова. Это связано с гибелью их коллеги во время съемок сцены массовой драки.

50-летний мужчина предположительно получил удар в висок во время репетиции. В больнице он скончался. Имя погибшего не называется.

Сериал посвящен работе контрразведки во время войны.