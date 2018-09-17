Сотрудники ГИБДД теперь не смогут снимать регистрационные номера с автомобилей. Владимир Путин своим указом внес изменения в соответствующие нормативные акты.

Отменить практику снятия госномеров предлагали и ранее. В Госдуму даже вносился соответствующий законопроект, его авторы подчеркивали, что эта мера себя изжила, поскольку под нее попадали совершившие мелкие нарушения водители.