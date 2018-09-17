Сотрудники ГИБДД теперь не смогут снимать регистрационные номера с автомобилей
Сотрудники ГИБДД теперь не смогут снимать регистрационные номера с автомобилей. Владимир Путин своим указом внес изменения в соответствующие нормативные акты.
Отменить практику снятия госномеров предлагали и ранее. В Госдуму даже вносился соответствующий законопроект, его авторы подчеркивали, что эта мера себя изжила, поскольку под нее попадали совершившие мелкие нарушения водители.
Комментарии2
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vasyakirin 17 сентября 2018 | 13:36
А чо, до этого снимали?
Клондайк для законотворчества, Разреши разрешенное!
polikarpich 17 сентября 2018 | 13:51
vasyakirin: Баллы зарабатывает, упырь. Поднимает политическую импотенцию. Только это ему уже не поможет.
В нём уже почти ни для кого не осталось каких-нибудь загадок. Он виден всем, как голенький на ладони.
Единственное, что как-то поднимет его репутацию - это признаться во всём и застрелиться в прямом эфире из ржавого нагана.