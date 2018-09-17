КПРФ направила в прокуратуру, СК и ЦИК документы о фальсификациях в хорде 2-го тура выборов губернатора Приморья
КПРФ направила в генпрокуратуру, Следственный комитет и Центризбирком документы о массовых фальсификациях в хорде второго тура выборов губернатора Приморского края. Геннадий Зюганов считает, что должна быть срочно создана комиссия по проверке результатов голосования.
Выдвиженец от КПРФ Андрей Ищенко, лидируя при подсчете 95% голосов, неожиданно проиграл «единороссу» Андрею Тарасенко.
ЦИК обещает разобраться со всеми жалобами, — сообщила глава комиссии Элла Памфилова.
По словам Памфиловой, краевой избирком должен опубликовать окончательные результаты в течение 10 дней.
Комментарии10
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huyt 17 сентября 2018 | 13:35
Цирк,да и только. Ну разве можно всерьёз верить в эти "выборы" и что можно что-то изменить с их помощью ?
luger_max_otto 17 сентября 2018 | 14:00
Нет, конечно. Но похоже что режим на этом деле может получить уйму неприятностей прямо сейчас и много больше проблем- в ближней перспективе.
protoukrop 17 сентября 2018 | 13:44
Куда заявления, в их же карманный следственный комитет и суд?? Насмешили.
platonnekafrin 17 сентября 2018 | 13:45
По снятым номерам звоните теперь в Кремль (звонок платный).
vedma2017 17 сентября 2018 | 13:46
А что такое "хорда второго тура ..." ??
largo1122 17 сентября 2018 | 13:47
vedma2017: Это бывшая извилина в голове того, кто текст набирал.
dekadik 17 сентября 2018 | 13:47
Дон КиХоты в очередной раз поскакали на борьбу с ветряными мельницами.
stalk25 17 сентября 2018 | 13:53
Ну посмотрим, какой будет толк. ))
largo1122 17 сентября 2018 | 13:55
Да, тут конечно едро совсем в край ударилось
stichirichi 17 сентября 2018 | 14:17
разберутся, основательно так...и скажут - разобрались, всё в порядке, сие есть промысел высших сил;)