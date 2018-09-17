Минобороны РФ обвиняет группу, которая выясняла обстоятельства гибели на Украине малазийского Боинга, в фальсификации
Министерство обороны России обвиняет международную следственную группу, которая выясняла обстоятельства гибели на Украине малазийского Боинга в фальсификации видеоматериалов.
Как утверждают в российском оборонном ведомстве, видео о передвижении российского «Бука» по территории Украины, это анимация, сделанная на основе одной фотографии.
Также сегодня была представлена аудиозапись с переговорами украинских военных, которая якобы была сделана два года назад в Одесской области перед учениями. Один из участников разговора сказал о возможности «сбить еще один малазийский Боинг».
Самолет, на борту которого находились около 300 человек был сбит на востоке Украины в 2014 году.
Комментарии65
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jetsam 17 сентября 2018 | 14:08
млять, наймите этих монтажеров!!!за бешенные бабки!!!!
тогда. хоть, над вашими 8000метровыми или двухкилометровыми Сушками на спутниковых
снимках нормальные люди ржать перестанут!
наймите молча. а не как рагожка со своей дыркой.
vvpv 17 сентября 2018 | 14:08
Я так понимаю, что мин обороны РФ официально призналось, что зачищали место катастрофы и спиз...дило, ой извиняюсь скрыло от международной комиссии части обломков боинга?
alis_kirs 17 сентября 2018 | 14:16
vvpv: ===Я так понимаю... ...скрыло от международной комиссии части обломков боинга?===
Не-а. Не понимаете. Это международная комиссия представила на своём брифинге обломки ракеты с номерами, по которым МО РФ провело своё расследование.
croaker 17 сентября 2018 | 14:12
Следаки давно уже работают над второй частью: кто конкретно задействован и виновен. И тут на воре шапка вспыхнула?
alis_kirs 17 сентября 2018 | 14:18
croaker: ===Следаки давно уже работают над второй частью...===
Следаки ещё с первой частью не разобрались - кто и как сбил Боинг. Теперь же мы будем наблюдать их танец "ужей на раскалённой сковороде"! :-)))
punyoshohlai 17 сентября 2018 | 14:21
alis_kirs: Следаки ещё с первой частью не разобрались
Ты не в теме. Кто и как сбил Боинг уже озвучено. Точка стоИт
alis_kirs 17 сентября 2018 | 14:25
punyoshohlai: ===Точка стоИт ===
Как видим после этого брифинга - ни фига не стоит!
croaker 17 сентября 2018 | 14:21
alis_kirs: Учите матчасть, а не сплетни и байки собирайте.
alis_kirs 17 сентября 2018 | 14:28
croaker: Я то и учу матчасть, вот эти так называемые "следаки" как раз и собирали сплетни и байки из соц.сетей! И поэтому не мне, а им придётся выкручиваться и изворачиваться....
xuato 17 сентября 2018 | 14:48
Анимация с окна в Донецке, анимация со спутников, анимация Bellingcat, а в суме хорошее кино под названием "Акелла промахнулся".
alex_sionist 17 сентября 2018 | 14:50
Грустно смотреть на этого генерал-лейтенанта который пытается доказать что волга не впадает в каспийское море.В последнее время стало модно в России выставлять на посмешище людей в погонах.