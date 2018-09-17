Японский писатель Харуки Мураками отказался от номинации на альтернативную Нобелевскую премию, о чем сообщило агентство Киодо.

До конца осени в издательстве Эксмо будет выйдет перевод последнего из написанных Мураками романов «Убийство командора», который опубликован в Японии в феврале 2017 года.