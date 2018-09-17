Японский писатель Харуки Мураками отказался от номинации на альтернативную Нобелевскую премию
Японский писатель Харуки Мураками отказался от номинации на альтернативную Нобелевскую премию, о чем сообщило агентство Киодо.
До конца осени в издательстве Эксмо будет выйдет перевод последнего из написанных Мураками романов «Убийство командора», который опубликован в Японии в феврале 2017 года.
Комментарии3
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ewlada 17 сентября 2018 | 13:08
Правильно сделал. Он слишком известен, чтоб поддаваться сомнительным альтернативам.
mikluho_m 17 сентября 2018 | 13:28
"Будет выйдет перевод" -
Грамотеи, мёд вам в рот!
alex1890 17 сентября 2018 | 13:32
Еще тот графоман