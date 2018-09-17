Немецкие СМИ сообщают о договоренности Меркель и Трампа по поставкам сжиженного газа в ФРГ...

Об этом на встрече с журналистами заявил заместитель министра энергетики США Дэн Бруйетт.

Вопрос не в том, придет ли американский газ в Германию, а только в том, когда, заявил американский политик накануне. Как сообщает таблоид «Бильд» на основании источника в посольстве США, американские и германские ведомства уже сотрудничают при разработке необходимых предпосылок для этого.

Ангела Меркель в личном разговоре заверила Дональда Трампа в том, что ФРГ собирается покупать американский сжиженный газ. Заместитель министра энергетики США также подчеркнул, что он будет конкурентоспособным и начнет «определять цену для Газпрома и других поставщиков». «Когда газ из США поступит на европейский рынок, Газпром не сможет требовать все, что захочет», — отметил Дэн Бруйетт в разговоре с журналистами. По информации «Бильда», один из немецких концернов, которые участвуют в проекте «Северный поток 2», уже начал переговоры по поставкам газа из США.

Пока что вопрос упирается в строительство терминала для приема газовых танкеров в Германии, открытие которого запланировано на 2022 год. «Северный поток 2» будет взят в эксплуатацию за три года до этого. Американский посол в ФРГ заявил, что терминал войдет в строй «однозначно раньше».

Несколько дней назад с визитом в ФРГ пребывал эмир Катара, который подписал соглашение об инвестициях на сумму 10 миллиардов евро для строительства первого терминала по приему газовых танкеров. Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заключил с Дональдом Трампом компромисс по временной отмене торговых пошлин на промышленную продукцию из Евросоюза. Уступкой со стороны Европы должны стать увеличение поставок сои и ввоз сжиженного газа из США.

До настоящего времени около двух третьих германского газового импорта поступает из нашей страны. Евросоюз и США требуют от ФРГ диверсифицировать источники этого энергоносителя, чтобы снизить экономическую зависимость от России.