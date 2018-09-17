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13:00, 17 сентября 2018

Немецкие СМИ сообщают о договоренности Меркель и Трампа по поставкам сжиженного газа в ФРГ

Об этом на встрече с журналистами заявил заместитель министра энергетики США Дэн Бруйетт.

Вопрос не в том, придет ли американский газ в Германию, а только в том, когда, заявил американский политик накануне. Как сообщает таблоид «Бильд» на основании источника в посольстве США, американские и германские ведомства уже сотрудничают при разработке необходимых предпосылок для этого.

Ангела Меркель в личном разговоре заверила Дональда Трампа в том, что ФРГ собирается покупать американский сжиженный газ. Заместитель министра энергетики США также подчеркнул, что он будет конкурентоспособным и начнет «определять цену для Газпрома и других поставщиков». «Когда газ из США поступит на европейский рынок, Газпром не сможет требовать все, что захочет», — отметил Дэн Бруйетт в разговоре с журналистами. По информации «Бильда», один из немецких концернов, которые участвуют в проекте «Северный поток 2», уже начал переговоры по поставкам газа из США.

Пока что вопрос упирается в строительство терминала для приема газовых танкеров в Германии, открытие которого запланировано на 2022 год. «Северный поток 2» будет взят в эксплуатацию за три года до этого. Американский посол в ФРГ заявил, что терминал войдет в строй «однозначно раньше».

Несколько дней назад с визитом в ФРГ пребывал эмир Катара, который подписал соглашение об инвестициях на сумму 10 миллиардов евро для строительства первого терминала по приему газовых танкеров. Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заключил с Дональдом Трампом компромисс по временной отмене торговых пошлин на промышленную продукцию из Евросоюза. Уступкой со стороны Европы должны стать увеличение поставок сои и ввоз сжиженного газа из США.

До настоящего времени около двух третьих германского газового импорта поступает из нашей страны. Евросоюз и США требуют от ФРГ диверсифицировать источники этого энергоносителя, чтобы снизить экономическую зависимость от России.

Комментарии

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nernerr 17 сентября 2018 | 13:07

Клиент уезжает гипс снимают!!! ;))))

rpmcmurphy 17 сентября 2018 | 13:14

Немецкие СМИ сообщают о договоренности Меркель и Трампа по поставкам сжиженного газа в ФРГ...

"Северный поток", американский СУГ, "Северный поток - 2", а чего тогда будет идти по трубам через Украину - мой хрен?

huyt 17 сентября 2018 | 13:26

rpmcmurphy: Скорее всего лет через 5 Миллера с его Газпромом выкинут с европейского рынка вовсе. Будут китайцам продавать, скорее всего за гроши как продают сейчас иркутский лес.

justitia 17 сентября 2018 | 14:11

huyt: а если китайские банки подключатся к санкциям, то и туда продавать даже лес будет невозможно. "Тактик " П загнал страну в смертельную трясину.

tag188 17 сентября 2018 | 13:33

rpmcmurphy: Газ будет идти. Без накрывшегося медным тазом "Южного потока" и так и не продленного до Европы "Турецкого", поставлять газ в южную и юго-восточную Европу можно только через Украину.

igorrrpadlowitchs 17 сентября 2018 | 13:26

nernerr: многоходовочки вовы, почему- то со временем оказываются засадами для России!

a_platonov 17 сентября 2018 | 14:40

igorrrpadlowitchs: а в том и смысл его похождений.....

kotvinder2 17 сентября 2018 | 13:11

Меркель боится Америку как огня, но решать эти вопросы окончательно будет не она, а немецкие воротилы.

seryj_wolk 17 сентября 2018 | 13:13

Шантажировать ЕС у рфии не получится. Скорее наоборот. Отключим газ теперь не катит.

yralez 17 сентября 2018 | 13:16

А сев.поток 2 куда ?
Роттенбергу в задницу ?

dvdd 17 сентября 2018 | 13:21

yralez: можно и туда. Я лично - за!

jblack2 17 сентября 2018 | 13:27

Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заключил с Дональдом Трампом компромисс по временной отмене торговых пошлин на промышленную продукцию из Евросоюза.
--------------
Нововведения международной политике США.
Партнеру по переговорам сначала зажимают яйца в тиски, но в случае сговорчивости и благоразумия, обещают их чуток ослабить...

andrewm 17 сентября 2018 | 13:31

jblack2: А че бы и россии не попробовать зажать той же Меркель яйца в тиски?

(комментарий скрыт)

grazschdanin 17 сентября 2018 | 13:37

«Когда газ из США поступит на европейский рынок, Газпром не сможет требовать все, что захочет», — отметил Дэн Бруйетт в разговоре с журналистами. По информации «Бильда», один из немецких концернов, которые участвуют в проекте «Северный поток 2», уже начал переговоры по поставкам газа из США.
#
Ну то есть вопрос о монопольных поставках Газпрома снят.

sam2018 17 сентября 2018 | 13:50

СП-2 это 55 млрд.м3, терминал СПГ 3,5-5 млрд.в год
Ну и что выгоднее ?

pravdatut 17 сентября 2018 | 13:51

Брехня, кремлегаз составляет 1/3 от всего немецкого импорта.

bindigo 17 сентября 2018 | 14:10

Может сразу опять на уголь,как в 19 веке...Или зависимость от амеров лучше?...Она итак уже ведет дойчланд в полную задницу...

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