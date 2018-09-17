Оперный певец Михаил Луконин погиб в аварии на трассе Псков – Петербург

В его автомобиль врезался грузовик.

В сети уже появилась видеозапись аварии. Автомобиль, за рулем которого находился солист театра музыкальной комедии Михаил Луконин, стоял на светофоре, в него на полной скорости врезалась фура. После этого большегруз задел еще несколько машин. В интернете очевидцы пишут, что водитель грузовика, странно себя вел и был не в себе. Дальнобойщик рассказал несколько версий того, почему его машина устроила ДТП. Одному сообщил, что заснул за рулем, другому — что отвлекся, третьему — что искал документы в момент столкновения. Также очевидцы сказали, что скорая помощь ехала на вызов полчаса. Сразу после столкновения Луконин был жив. Его не доставали из машины, поскольку у него была повреждена шея. Из родных у Луконина осталась только дочь.

Луконину было 59 лет, он был известен как автор песен к знаменательным датам, связанным с историей Петербурга, а также как драматический артист. Музыкальный диск Луконина «Шостакович: неизвестные вокальные циклы» был номинирован на премию Грэмми.