Генсек НАТО не исключил возможности применения 5-й статьи устава блока о коллективной обороне в ответ на кибератаку РФ

Генсек НАТО Йенс Столтенберг не исключил возможности применения статьи пятой устава блока о коллективной обороне в ответ на российскую кибератаку в отношении одного из членов Альянса. Столтенберг подчеркнул, что это будет зависеть от характера кибератаки. В каждом конкретном случае, решение будет выноситься отдельно.

12 сентября президент США подписал указ о санкциях за вмешательство иностранных государств в американские выборы. Санкции будут распространяться и на причастных к кибератакам.