Состояние издателя МедиаЗоны Петра Верзилова остается прежним: он видит и слышит, но диагноза пока нет
Состояние издателя МедиаЗоны Петра Верзилова остается прежним: он видит и слышит, но диагноза пока нет, — рассказала РБК участница Pussy Riot Мария Алехина.
Верзилова перевезли из Москвы в Берлин, где он будет лечиться дальше.
Верзилов был госпитализирован 11 сентября в тяжелом состоянии с подозрением на отравление.
Комментарии7
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abuvgrobu 17 сентября 2018 | 12:40
Не придумали ещё за что наркоманский передоз выдать ?..
sg100 17 сентября 2018 | 12:43
Совсем озверели чекисты!!! Травят так, что нет не только диагноза, но и симтомов! Пациент умирает от мук неизвестности!!
Санкции, срочно санкции! Хотя бы за самолет заплатите, пожа-а-алуйста...
rampa 17 сентября 2018 | 13:00
sg100: sam2018: а чем и как расплатился Кабзон за лечение на ненавистном ему Западе и куда ему даже въезд был запрещен вас не интересует?
sam2018 17 сентября 2018 | 12:50
Этот верзила Петров будет раскручиваться западом и русолиберастами вместе с скриплями !
cromwel 17 сентября 2018 | 12:53
Ну раз видит и слышит для проведения дальнейших дибильных акций этого достаточно. Он и раньше то не шибко соображал что делал.
ewlada 17 сентября 2018 | 13:11
На Родине надо лечиться. Всем. Если Родина равнодушна, другие тем более. К сожалению, что-то с Россией, превращается в трухлявый пень. Не до правильных диагнозов, не до граждан её правителям.
alexey_x 17 сентября 2018 | 13:15
Диагноз:отсутствие головного мозга, сейчас флешку отформатируют и пойдет опять сношаться в музеях