Состояние издателя МедиаЗоны Петра Верзилова остается прежним: он видит и слышит, но диагноза пока нет, — рассказала РБК участница Pussy Riot Мария Алехина.

Верзилова перевезли из Москвы в Берлин, где он будет лечиться дальше.



Верзилов был госпитализирован 11 сентября в тяжелом состоянии с подозрением на отравление.