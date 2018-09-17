СМИ: В Швейцарии сейчас работают десятки российских агентов
Об этом сообщает швейцарская газета Tages Anzeiger со ссылкой на данные правительства. В публикации утверждается, что более четверти россиян, аккредитованных в стране – шпионы. В МИД Швейцарии официально зарегистрированы 82 представителя России, они работают в посольстве в Берне, а также в консульствах в Женеве, Лозанне и Цюрихе. Как сообщает Reuters со ссылкой на заявление швейцарского МИДа, Швейцария официально потребовала, чтобы Россия прекратила любую шпионскую деятельность на своей территории.
Комментарии6
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vladimirbelarus 17 сентября 2018 | 12:41
От странные люди, не знают, что россияне слов не понимают. Они понимают только пинка под зад. А лучше - по традиции НКВД - выстрел в затылок.
luger_max_otto 17 сентября 2018 | 13:03
Не так давно у разведчиков был простейший принцип- ну не работай там, где базируешься, не дразни ты гусей. Из Швейцарии работай по Франции, а по Швейцарии куда как лучше к примеру из Дании выяснять. Азбука же ремесла- ан нет, оказывается, ту азбуку Карабасу Барабасу за пять золотых продали... И теперь не знают, как Мальвине сделать амор.
abuvgrobu 17 сентября 2018 | 12:43
" ..По ветке скачет воробей , он тоже травит Скрипалей . Шпионы, шпионы , кругом одни шпионы .."
flyholander 17 сентября 2018 | 12:51
вся Европа нашпигованна всякими разными агентами России, от тысяч прямых оперативников под прикрытием, до десятков тысяч пассивных агентов влияния из обычных россиян находящихся в странах Европы легально. сужу по Голландии, где 80% русскоязычных занимают пропутинскую линию...Европа проигрывает России с "сухим счетом". Бывших рууских не бывает-тезис подкрепленный фактами. Взгляните на разные сетевые сообщества русскоговоряших, где на любое антипутинское высказывание налетают десятки прокремлевских мужиков и баб...
croaker 17 сентября 2018 | 12:58
В Швейцарии комфортно,поэтому там их и изобилие. Как Москва в России.
ox1 17 сентября 2018 | 13:06
//Швейцария официально потребовала, чтобы Россия прекратила любую шпионскую деятельность на своей территории.// В былые времена это называлось "опомнился монах, когда полно в штанах" . Швейцария испокон веку была прибежищем для различных неоднозначных личностей и кишмя кишела агентами самых разнообразных стран. На том -- вспомним культовый фильм - легендарный профессор Плейшнер и погорел. Швейцария имела свой процент с оказания разнообразных услуг агентам разных стран и хрен ли теперь возмущаться и целку тамбовскую из себя строить.